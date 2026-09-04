Los abogados ya buscan clientes en TikTok: las recomendaciones no son suficientes

Carlo Yael Núñez Muñoz, abogado especializado en derecho laboral y fiscal, estima que actualmente 90% de sus clientes llega directa o indirectamente por redes sociales, mientras que solo 10% proviene de recomendaciones boca a boca. Tres años atrás, calcula, la distribución era prácticamente de 50%-50%.

“Ahora mis clientes prácticamente en un 90% llegan por redes sociales”, explicó el abogado a Expansión. El cambio también modificó el alcance geográfico de su trabajo. Ha atendido a personas de Cancún, Tabasco, Tijuana y Ciudad de México, además de mexicanos que trabajan en China, Europa y Estados Unidos.

Además, de acuerdo con el Reporte de Impacto Socioeconómico de TikTok en México, realizado por The Competitive Intelligence Unit (The CIU) y compartido con Expansión, la presencia de la red social ha dejado diversos impactos económicos en la economía donde los servicios profesionales llegan a reunir 7,274 millones de pesos e inclusive se muestra como el 63% de las personas usuarias han adquirido habilidades o conocimientos relevantes. También han creado una comunidad de intercambio de conocimientos.

La experiencia de Núñez contrasta con la forma en que buena parte del sector todavía consigue trabajo, pues, de acuerdo con datos proporcionados a Expansión por Ana Karin Jiménez, CEO de Legalook, una plataforma mexicana que busca conectar especialistas jurídicos con potenciales clientes, aproximadamente el 90% de los abogados con los que han tenido contacto continúa obteniendo la mayor parte de sus clientes a través de recomendaciones personales.

La resistencia tecnológica, dijo la directiva, sigue siendo uno de los obstáculos para cambiar esa dinámica, pero el nuevo modelo plantea también otro problema: tener miles de seguidores no demuestra que una persona sea un buen abogado y ni siquiera garantiza que realmente lo sea.