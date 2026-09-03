OXXO quiere convertir sus tiendas en puntos de entrega y desafía a Amazon, Mercado Libre y Estafeta

Comprar por internet puede tomar unos cuantos minutos, pero recibir el paquete es otra historia. Por eso, OXXO busca que su alianza con Cubbo, una empresa de tecnología logística, sea la forma de tener puntos físicos para recoger y devolver compras realizadas en línea.
El despliegue comenzó en tiendas seleccionadas de OXXO en Ciudad de México, la idea es que, en lugar de recibir necesariamente el paquete en casa, el comprador pueda seleccionar una tienda participante como punto de entrega desde el proceso de compra.
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¿Cómo puedo recoger un paquete en el OXXO?
La alianza busca aprovechar que OXXO tiene una amplia red de establecimientos físicos que forman parte de las rutinas cotidianas de los consumidores.
Cubbo incorpora las tiendas participantes a Cubbitos, su red de puntos de recolección y devolución. Desde el comercio electrónico, el consumidor puede visualizar los puntos disponibles y elegir el que le resulte más conveniente para recibir su pedido.
Una vez que el paquete llega al punto seleccionado, el cliente recibe una notificación para acudir a recogerlo.
El modelo también contempla el proceso contrario, para devolver una compra desde estos puntos, sin tener que esperar necesariamente una recolección en el domicilio.
¿Cómo funcionará para quien compra por internet?
Cuando una tienda en línea está integrada con Cubbo, el consumidor puede encontrar durante el proceso de pago las opciones de puntos de recolección disponibles cerca de su ubicación. Ahí puede seleccionar el punto que prefiera.
Cubbo se encarga después de dirigir el pedido hacia esa ubicación y mantener al consumidor informado sobre el avance del envío. Cuando el paquete está disponible, recibe una notificación para acudir por él.
El concepto se conoce como entrega fuera de casa, o out-of-home delivery. En lugar de llevar cada paquete hasta la puerta del consumidor, se concentran varios envíos en un punto físico para que cada comprador pase por el suyo.
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No todas las compras llegarán al OXXO
Esta alianza no significa que cualquier paquete comprado por internet pueda enviarse automáticamente a cualquier tienda OXXO.
Por ahora, el servicio opera mediante Cubbitos y comercios electrónicos que tienen integrada esta opción, mientras que la incorporación de OXXO comenzó con tiendas seleccionadas en Ciudad de México.
Cubbo señala que su sistema puede integrarse con plataformas de comercio electrónico como Shopify, WooCommerce y VTEX, además de ofrecer una integración mediante API. Cuando el comercio activa la modalidad de entrega fuera de casa, el consumidor puede seleccionar entre los puntos disponibles.
Una red que busca crecer más allá de OXXO
Actualmente, Cubbo reporta más de 3,500 puntos activos de recolección y presencia en los 32 estados del país. La empresa señala que estos puntos pueden utilizarse tanto para recoger pedidos como para realizar devoluciones.
La incorporación de OXXO busca sumar establecimientos que ya forman parte de los recorridos cotidianos de los consumidores. Para el comercio electrónico, el objetivo es reducir la dependencia de que alguien esté disponible en casa cuando llega el repartidor.
Cubbo no es el primero en llevar las compras de internet a tiendas físicas
Amazon, Mercado Libre y Estafeta cuentan con esquemas que permiten utilizar puntos físicos para recibir o devolver paquetes.
Amazon, por ejemplo, opera Amazon Hub, un sistema que permite recoger pedidos en lockers y otros puntos de entrega. La compañía reporta más de 3,000 puntos de entrega en establecimientos como tiendas de conveniencia, farmacias y empresas de mensajería.
Además, Amazon tiene una alianza con 7-Eleven para instalar Amazon Lockers en tiendas participantes y 7-Eleven reporta actualmente más de 90 establecimientos con este servicio.
Mercado Libre también convirtió tiendas de la esquina en puntos de retiro, su red de agencias está integrada por establecimientos como papelerías, peluquerías y ferreterías que, además de sus actividades habituales, reciben y entregan paquetes.
El comprador puede seleccionar una agencia para retirar su pedido y recibe un código QR cuando el producto está listo. La misma red puede utilizarse para realizar devoluciones.
Estafeta tiene otro modelo, su red de Pick Up and Delivery Options (Pudos) la cual está formada por tiendas de conveniencia, papelerías, tintorerías y otros comercios aliados, además de sucursales de la propia empresa.
En estos establecimientos los consumidores pueden recibir o depositar sus envíos, de los cuales, la compañía señala que cuenta con más de 2,000 opciones de PUDOS para recoger o entregar paquetes.