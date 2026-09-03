OXXO quiere convertir sus tiendas en puntos de entrega y desafía a Amazon, Mercado Libre y Estafeta

¿Cómo puedo recoger un paquete en el OXXO?

La alianza busca aprovechar que OXXO tiene una amplia red de establecimientos físicos que forman parte de las rutinas cotidianas de los consumidores.

Cubbo incorpora las tiendas participantes a Cubbitos, su red de puntos de recolección y devolución. Desde el comercio electrónico, el consumidor puede visualizar los puntos disponibles y elegir el que le resulte más conveniente para recibir su pedido.

Una vez que el paquete llega al punto seleccionado, el cliente recibe una notificación para acudir a recogerlo.



El modelo también contempla el proceso contrario, para devolver una compra desde estos puntos, sin tener que esperar necesariamente una recolección en el domicilio.

¿Cómo funcionará para quien compra por internet?

Cuando una tienda en línea está integrada con Cubbo, el consumidor puede encontrar durante el proceso de pago las opciones de puntos de recolección disponibles cerca de su ubicación. Ahí puede seleccionar el punto que prefiera.

La disponibilidad de OXXO como punto de entrega depende de que el comercio electrónico tenga habilitada la opción mediante Cubbo. (Cubbo)



Cubbo se encarga después de dirigir el pedido hacia esa ubicación y mantener al consumidor informado sobre el avance del envío. Cuando el paquete está disponible, recibe una notificación para acudir por él.

El concepto se conoce como entrega fuera de casa, o out-of-home delivery. En lugar de llevar cada paquete hasta la puerta del consumidor, se concentran varios envíos en un punto físico para que cada comprador pase por el suyo.