Apple llega a este mercado después de que fabricantes como Samsung, Google y Motorola desarrollaran durante varios años sus propias propuestas plegables.

Características del iPhone Duo

El iPhone Duo incorpora una pantalla exterior Super Retina XDR de 5.4 pulgadas y, al abrirse, una pantalla interior de 7.6 pulgadas, la más grande que Apple ha colocado en un iPhone. Ambas tienen ProMotion, pantalla siempre activa y hasta 3,000 nits de brillo máximo en exteriores. La pantalla interior cuenta además con un acabado nano-texturizado que reduce reflejos y hace menos visible el pliegue. El dispositivo está fabricado en titanio grado 5, tiene resistencia IP68 y utiliza Ceramic Shield 2 en la pantalla exterior.

En su interior, el iPhone Duo funciona con el nuevo chip A20 Pro, acompañado de un sistema de gestión térmica con cámara de vapor y una arquitectura de doble batería. Apple asegura que ofrece hasta 31 horas de reproducción de video con la pantalla interior, hasta 44 horas con la exterior y hasta 24 horas de uso cuando ambas pantallas se utilizan de manera equilibrada. También permite cargar hasta 50% en unos 20 minutos mediante carga rápida o hasta 50% en unos 30 minutos de forma inalámbrica con MagSafe o Qi2.

(Foto: Captura de pantalla / Apple)



La cámara principal es una Fusion de 48 megapixeles, acompañada de una cámara Fusion Ultra Wide de 48 megapixeles y un teleobjetivo óptico de calidad 2x integrado en la cámara principal. El diseño plegable permite nuevas funciones como Smart Take, Duo Preview y Duo FaceTime, además de grabación de video 4K a 120 cuadros por segundo con Dolby Vision. La cámara frontal Center Stage también puede ampliar el campo de visión y cambiar automáticamente la orientación para selfies y videollamadas.

El teléfono llega con iOS 27, adaptado para aprovechar las dos pantallas. Entre sus nuevas funciones está Split View, que permite utilizar dos aplicaciones al mismo tiempo, así como abrir dos ventanas de una misma aplicación. También incorpora Apple Intelligence y la nueva Siri AI, que puede utilizar el contexto personal del usuario y el contenido que aparece en pantalla para responder preguntas o realizar acciones.