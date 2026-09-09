Así es el nuevo iPhone Duo, el teléfono plegable de Apple: sigue en vivo todos los detalles del Apple Event hoy

Ternus presentó las primeras novedades de la mañana con el iPhone 18 Pro y 18 Pro Max , que tendrá nuevos colores, así como un chip A20 de Apple, que podrá procesar todos los modelos de IA de la empresa, los cuales incluyen una nueva versión de Siri, misma que funcionará con base en la información que el usuario tiene en su teléfono para poder procesar útiles solicitudes.

(Foto: Apple)

Por ejemplo, tiene la capacidad de ver lo que sucede en la cámara y actuar en consecuencia, así como en muchas otras aplicaciones, con la finalidad de no salir de la app para poder tener una conversación con Siri.

Al igual que en otros modelos capaces de mantener conversaciones, con Siri será posible elegir un tipo de voz que resuene con el usuario y tener una interacción más dinámica. En términos de imágenes, la IA también podrá llevar a cabo borrado de elementos, generar nuevos elementos o incluso cambiar el encuadre.