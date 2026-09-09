Así es el nuevo iPhone Duo, el teléfono plegable de Apple: sigue en vivo todos los detalles del Apple Event hoy
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iPhone plegable: Apple de cara a un nuevo mercado
Hoy es el Apple Event a las 11:00 horas (tiempo del centro de México). Se espera que la empresa lance un nuevo teléfono plegable y se incorpore a un mercado en donde otras empresas, como Samsung o Huawei, y a tienen presencia desde hace unos años.
El mes pasado, Samsung lanzó la familia de dispositivos Galaxy Z Fold 8 y esta misma semana Xiaomi también sacó al mercado su propia propuesta de teléfono plegable en el territorio chino. ¿Apple será capaz de ganar terreno en un mercado en donde otros ya dominan?
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¿Cómo ver el Apple Event 2026?
El evento de presentación de la nueva familia de iPhone se transmitirá por medio de diversos canales. Uno es el sitio web de la empresa, otro más es su canal de YouTube , así como a través de su plataforma de streaming, Apple TV+.
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El primer Apple Event de John Ternus
Este será el primer Apple Event en el que Tim Cook no esté presente como director ejecutivo de Apple. Ahora, el liderazgo lo tendrá John Ternus, quien asumió en el puesto el pasado 1 de septiembre.
Con Ternus al mando, Apple busca recuperar el espíritu innovador de Steve Jobs , quien llegó a ser su mentor, pero sin olvidar el avance operativo y financiero que Tim Cook dejó como legado al frente de la compañía.
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John Ternus publica un misterioso adelanto
En su segunda publicación de X, el CEO de Apple, John Ternus, publicó un video de 14 segundo donde muestra una luz sobre lo que parece una cámara del nuevo iPhone que se presentará el día de hoy.
September 9, 2026
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¿Qué más se espera del Apple Event 2026?
Además de los nuevo iPhone, se espera que la empresa de Cupertino, California, lance dos nuevos relojes, el Apple Watch Series 12 y el Watch Ultra 4, así como nuevos dispositivos para el hogar, como un HomePod mini y una nueva generación del Apple TV que soporte contenido en 4K.
Aunque también se habla de otros productos, como AirPods Pro con cámaras, hasta el momento no se han filtrado más detalles al respecto y se prevé que ese tipo de dispositivos no se vean sino hasta el próximo año.
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El iPhone podría costar más
A raíz de los aumentos de precio de la memoria RAM y del almacenamiento para los smartphones, se espera que el iPhone de este año llegue a subir su precio hasta en 200 dólares, según cifras de TechInsights , que es una plataforma de análisis de tecnología de consumo.
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¿Cuándo llegarán los nuevos iPhone al mercado?
Con base en las fechas de lanzamiento previas, el lanzamiento de la nueva familia de los iPhone se espera para el viernes siguiente a la presentación, por lo que este año sería el 18 de septiembre, aunque Apple pone disponibles las reservas en su sitio web al día siguiente de la presentación.
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Apple inicia el evento con el paso de estafeta
Aunque el evento abrió con una serie de imágenes grabadas con el iPhone que terminaron en un primer plano de Tim Cook, el exCEO dio paso a John Ternus para dirigir toda la presentación y asumir el liderazgo de la empresa.
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Apple muestra el iPhone 18 Pro y Pro Max
Ternus presentó las primeras novedades de la mañana con el iPhone 18 Pro y 18 Pro Max , que tendrá nuevos colores, así como un chip A20 de Apple, que podrá procesar todos los modelos de IA de la empresa, los cuales incluyen una nueva versión de Siri, misma que funcionará con base en la información que el usuario tiene en su teléfono para poder procesar útiles solicitudes.
Por ejemplo, tiene la capacidad de ver lo que sucede en la cámara y actuar en consecuencia, así como en muchas otras aplicaciones, con la finalidad de no salir de la app para poder tener una conversación con Siri.
Al igual que en otros modelos capaces de mantener conversaciones, con Siri será posible elegir un tipo de voz que resuene con el usuario y tener una interacción más dinámica. En términos de imágenes, la IA también podrá llevar a cabo borrado de elementos, generar nuevos elementos o incluso cambiar el encuadre.
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El chip más poderoso de Apple hasta ahora
La empresa también presentó el nuevo chip A20 Pro, el cual promete ser 40% más podeoso en su rendimiento en cuanto a gráficos, además de tener un componente (el Neural Engine) específicamente desarrollado para el procesamiento de funciones de IA.
Desde un aspecto técnico, la empresa dijo que el diseño del chip está basado en la serie de procesadores M, con el fin de ocupar un espacio más apto dentro del teléfono y evitar que el dispositivo se sobrecaliente mientras realiza sus tareas. Asimismo, el teléfono tiene un sistema de refrigeración que permite ampliar la vida útil del dispositivo.
En términos de batería, el iPhone 18 Pro tendrá una duración de hasta 36 horas, mientras que el Pro Max rendirá hasta 45 horas, convirtiéndose en el dispositivo con más batería de la empresa, gracias a las modificaciones a nivel de hardware.
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El iPhone 18 Pro tendrá un nuevo sistema de cámaras
Uno de los aspectos más atractivos para los usuarios de Apple siempre es la cámara. En este sentido, la empresa presentó un nuevo sistema de apertura de diafragma mecánica, que permitirá una mayor entrada de luz para la cámara principal de 48 MP.
Este tipo de mecanismos provienen de las cámaras tradicionales y su mecanismo que, además de una mayor entrada de luz, permite la generación de un enfoque de desenfoque detrás de los objetos. Con el fin de hacer una experiencia más personalizada, Apple también presentó una serie de configuraciones profesionales, como la posibilidad de cambiar la apertura del diafragma o la velocidad de obturación, tanto en fotografía como en video.
Y si bien estos son elementos que tienen que ver con el hardware, en términos de software Apple también presentó la posibilidad de modificar las imágenes con herramientas de IA, como filtros, aunque también detalló que todas las fotos tendrán un referente original sin filtros para mantener la confianza de que existe una imagen sin modificaciones.
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Apple elimina una versión de entrada y confirma precios
La dynamic island es un elemento relativamente nuevo para Apple. A pesar de ello, la empresa ya decidió hacer un cambio de diseño, el cual consiste en reducir su tamaño para que sea más fácil y cómodo de utilizar.
Por otra parte, se confirmó el precio de los teléfonos, cuya versión de entrada del iPhone 18 Pro será la de 256 GB y costará 1,199 dólares, mientras que el iPhone 17 Pro Max costará 1,299 dólares.
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Tenemos nuevos AirPods 5
Los wearables también son importantes en este evento. Por ello, la empresa presentó una nueva versión de los AirPods 5, que incluye funciones de cancelación de ruido, transparencia, además de compatibilidad con las funciones de Apple Intelligence, incluyendo la transcripción en tiempo real por un precio de 129 dólares, el mismo que la versión pasada.
Sin embargo, eso no fue lo único en este sector, pues la empresa presentó una segunda versión con estuche de carga inalámbrica y controles táctiles para el volumen por 149 dólares.
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Una nueva generación de Apple Watch
Como parte de su apuesta por los wearables, la marca presentó un nuevo Apple Watch Series 12 y el nuevo Watch Ultra 4 con un enfoque en la salud de los usuarios habilitada por IA, especialmente en funciones relacionadas al monitoreo del corazón.
El dispositivo será más útil en la recopilación y presentación de información para utilizarla como un elemento que contribuya a la recuperación, además de recomendaciones que se adaptan a tu vida cotidiana, así como a tus entrenamientos.
La nueva generación de dispositivos tendrán nuevas funciones de reconocimiento de audio, con el fin conectarse a Siri, a través de herramientas que le permiten tomar notas en texto que posteriormente se transfieren al teléfono.
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Apple presenta iPhone Duo, su teléfono plegable
John Ternus tomó el escenario para mostrar su teléfono plegable, el iPhone Duo , el cual tendrá un formato de pasaporte hecho con titanio de grado espacial y que se trata del modelo más delgado cuando está desplegado.
"Para un dispositivo que desempeña un papel tan importante en tu vida, una pantalla más grande abrirá un abanico de posibilidades totalmente nuevas", afirmó Ternus en la presentación del diseño plegable.
Su pantalla externa es de 5.4 pulgadas, incluye un sistema de dos cámaras, soportará las funciones del Apple Pencil y se desbloqueará desde un lado a partir de la tecnología de Touch ID.
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Así será la pantalla del iPhone Duo
La empresa señaló que ya existen varias desarrolladoras de aplicaciones que están adaptando sus experiencias para aprovecharlas en el formato de teléfono plegable, como Netflix o Slack, entre otras.
Una pantalla texturizada que minimiza los reflejos del exterior y busca atajar el problema de la bisagra que dobla ambas pantallas y el cual es uno de los aspectos que más se critican en este tipo de dispositivos.
En términos de chip, este teléfono utilizará el A20 Pro, que también usan los iPhone, además de que tendrá una SIM digital en todo el mundo, con el fin de optimizar de mejor manera los componentes internos del dispositivo.
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Un sistema de cámaras como el del iPhone 18 Pro
En este caso, el dispositivo tendrá solo dos cámaras y si bien puede parecer que se trata de una característica que queda por detrás de las otras versiones, Apple confirmó que se trata de las cámaras que se utilizan en los iPhone 18 Pro.
Su precio será de 1,999 dólares con 256 GB de capacidad y podrá alcanzar hasta los 2 TB. Estará disponible en el mercado a partir del 23 de octubre.
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John Ternus cierra su primer evento al frente de Apple
John Ternus terminó su primer evento como CEO de Apple con el iPhone Duo como su principal novedad.