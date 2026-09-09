¿Qué tiene de nuevo el iPhone 18 Pro?

La principal actualización de los nuevos iPhone 18 Pro y Pro Max está en su desempeño. Apple incorporaría el nuevo chip A20 Pro, fabricado con un proceso de 2 nanómetros, que busca aumentar la velocidad y mejorar la eficiencia energética frente a la generación anterior.

El nuevo procesador también está pensado para las funciones de inteligencia artificial que Apple está integrando en sus dispositivos, así como para tareas que requieren mayor capacidad de procesamiento.

Otra de las novedades está en las cámaras. Los modelos Pro incorporan mejoras para fotografía y video, mientras que una de las funciones más llamativas es la cámara principal con apertura variable, una característica que permite controlar mejor la cantidad de luz que entra al sensor y ofrecer más posibilidades creativas al tomar fotografías.

El salto también está relacionado con la batería y la eficiencia. El nuevo chip y las mejoras internas buscan ofrecer más autonomía sin que el usuario tenga que sacrificar rendimiento.

Diferencias entre iPhone 18 Pro y iPhone 18 Pro Max

El iPhone 18 Pro y el iPhone 18 Pro Max comparten las principales novedades de esta generación: ambos incorporan el nuevo chip A20 Pro, el sistema de cámaras Pro con sensores de 48 megapixeles, una nueva cámara principal con apertura variable y mejoras en rendimiento térmico y autonomía.

La principal diferencia entre ambos está en el tamaño. El iPhone 18 Pro tiene una pantalla de 6.3 pulgadas, mientras que el iPhone 18 Pro Max alcanza las 6.9 pulgadas. Los dos cuentan con tecnología ProMotion, por lo que la experiencia de visualización y la tasa de actualización son similares; la elección depende principalmente de qué tan grande se quiera el teléfono.

El tamaño también permite al Pro Max ofrecer una mayor autonomía. Apple señala que el iPhone 18 Pro Max alcanza hasta 45 horas de reproducción de video, mientras que el iPhone 18 Pro llega hasta 36 horas. Es decir, el modelo más grande ofrece hasta nueve horas adicionales de reproducción de video.

Otra diferencia está en el almacenamiento. El iPhone 18 Pro parte de 256 GB y llega hasta 1 TB, mientras que el iPhone 18 Pro Max también parte de 256 GB, pero alcanza una capacidad máxima de 2 TB. Esta última configuración está pensada especialmente para usuarios que almacenan grandes cantidades de fotografías y video.

En fotografía, ambos modelos comparten el mismo sistema Pro. La cámara principal de 48 MP incorpora por primera vez una apertura variable, que permite controlar la cantidad de luz que llega al sensor y ofrece mayor flexibilidad para fotografías en distintas condiciones.

También comparten la nueva cámara frontal de 18 MP y las funciones de video profesional que Apple incorporó a esta generación.