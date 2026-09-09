Este 9 de septiembre, Meta empezó las pruebas de sus Notas de Comunidad en México y otros 15 países de América Latina. El sistema permitirá que los usuarios escriban y califiquen información para aportar contexto a publicaciones potencialmente engañosas en Facebook, Instagram y Threads.
Meta prueba sus notas de comunidad en México: así funcionarán
Las notas todavía no aparecerán, pues en esta primera etapa, Meta formará una base de colaboradores y analizará su historial de calificaciones para determinar si el producto funciona en cada país. Mientras concluye las pruebas, la empresa mantendrá sin cambios su programa de verificación independiente de datos en la región.
“Queremos ver cómo funcionan las Notas de Comunidad en distintos países y contextos para entender y mejorar el producto antes de lanzarlo”, afirmó Meta durante una presentación a medios. Además de México, las pruebas se realizarán en Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela.
Para inscribirse, los usuarios deben ser mayores de 18 años, tener una cuenta o página con al menos seis meses de antigüedad, no acumular infracciones reiteradas a las políticas de Meta y contar con un número telefónico verificado o con la autenticación en dos pasos.
¿Cómo funcionarán estas notas de comunidad?
Cualquier usuario aunque no forme parte del programa, podrá solicitar contexto para las publicaciones que le interesen. Los colaboradores decidirán si escriben una nota y también calificarán las aportaciones de otros participantes.
Antes de comenzar a escribir notas, cada colaborador deberá calificar al menos 10 aportaciones. Meta utilizará ese historial para identificar a personas que suelen evaluar el contenido de forma distinta. Las notas podrán tener hasta 500 caracteres y deberán incluir un enlace a una fuente que respalde la información. Sus autores también podrán indicar si el contexto aplica a toda la publicación, a una imagen específica o a otros contenidos idénticos o similares.
Una vez enviada, una nota no podrá editarse; el autor solo podrá eliminarla. Un mismo contenido podrá recibir varias aportaciones si la comunidad considera que ofrecen información útil.
El programa solo funcionará en publicaciones públicas. Por ello, los anuncios, reels, historias y contenidos dirigidos a audiencias limitadas no podrán recibir notas. Meta también confirmó que WhatsApp no forma parte de estas pruebas.
Meta no escribirá ni calificará las notas y tampoco contratará verificadores para decidir cuáles aparecen. Esa función corresponderá a la comunidad: una nota podrá publicarse cuando la mayoría de los usuarios la considere útil. El sistema busca evitar que un grupo numeroso con una misma perspectiva imponga una anotación.
“Las notas se califican por su contenido y su utilidad, no por quién las escriba”, agregó Meta. La identidad de los colaboradores no aparecerá de forma pública para reducir presiones, represalias o influencias sobre sus decisiones.
Durante las pruebas en América Latina, los participantes podrán redactar y evaluar notas, pero ninguna será visible para los usuarios. Sus contribuciones tampoco modificarán por ahora el programa que Meta ya opera en Estados Unidos.
Las notas NO penalizan las publicaciones
A diferencia del sistema de verificación independiente, las Notas de Comunidad no reducirán la distribución de una publicación ni aplicarán una penalización a su autor. Su función será aportar contexto para que cada usuario decida cómo interpretar el contenido.
“Las notas no penalizan el contenido original”, explicó Meta. La empresa mantendrá separados sus sistemas de moderación y eliminará las publicaciones que infrinjan sus Normas Comunitarias, incluida la desinformación que pueda causar daños físicos o interferir con elecciones y procesos cívicos.
Si el autor de una publicación considera que una nota es incorrecta o irrelevante, podrá solicitar una nueva evaluación. Mientras los colaboradores revisen el caso, la anotación permanecerá visible. Si deja de considerarse útil, Meta la retirará.
Meta también revisará los enlaces incluidos en las notas para evitar que dirijan a páginas fraudulentas. Sus sistemas buscarán señales de manipulación, divulgación de información personal y coordinación entre participantes. Los usuarios que incurran en estas prácticas podrán quedar fuera del programa.
Meta apuesta por aumentar la escala
La compañía inició la transición hacia las Notas de Comunidad en Estados Unidos en enero de 2025, cuando anunció el fin de su programa de verificadores independientes en ese país.
Actualmente, Meta reporta más de 1.4 millones de colaboradores y cerca de 50,000 notas publicadas en Facebook, Instagram y Threads. Solo en julio, más de 200 millones de personas vieron alguna de estas anotaciones en Estados Unidos.
La empresa sostiene que la principal ventaja del modelo radica en su capacidad para revisar una mayor cantidad de contenido. “En Estados Unidos, en promedio, unas 100 piezas de contenido eran calificadas por día por verificadores. Hoy, a través de las Notas de la Comunidad, se publican más del doble en ese mismo periodo”, señaló Meta.
La escala, sin embargo, no demuestra por sí misma que las correcciones sean más efectivas. Una investigación publicada en Nature Communications, realizada sobre el sistema de Notas de Comunidad de X, analizó 237,180 publicaciones y más de 431 millones de republicaciones y aunque los resultados corresponden a esa red social, ofrecen un punto de referencia sobre el posible impacto de este modelo.
El estudio encontró que las republicaciones posteriores de contenidos engañosos disminuyeron 61.2% después de la aparición de una nota e inclusive el efecto sobre la interacción total fue de 14.9%, en parte porque algunas anotaciones aparecieron después del momento de mayor viralidad de las publicaciones.
Sin embargo, Meta no estableció una fecha para que las notas comiencen a publicarse en América Latina pero la migración del programa de verificación independiente se realizará gradualmente y país por país, una vez que la empresa considere que existe una comunidad suficiente y que el sistema funciona correctamente.