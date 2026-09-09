Meta prueba sus notas de comunidad en México: así funcionarán

Las notas todavía no aparecerán, pues en esta primera etapa, Meta formará una base de colaboradores y analizará su historial de calificaciones para determinar si el producto funciona en cada país. Mientras concluye las pruebas, la empresa mantendrá sin cambios su programa de verificación independiente de datos en la región.

“Queremos ver cómo funcionan las Notas de Comunidad en distintos países y contextos para entender y mejorar el producto antes de lanzarlo”, afirmó Meta durante una presentación a medios. Además de México, las pruebas se realizarán en Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela.

Para inscribirse, los usuarios deben ser mayores de 18 años, tener una cuenta o página con al menos seis meses de antigüedad, no acumular infracciones reiteradas a las políticas de Meta y contar con un número telefónico verificado o con la autenticación en dos pasos.

¿Cómo funcionarán estas notas de comunidad?

Cualquier usuario aunque no forme parte del programa, podrá solicitar contexto para las publicaciones que le interesen. Los colaboradores decidirán si escriben una nota y también calificarán las aportaciones de otros participantes.

Antes de comenzar a escribir notas, cada colaborador deberá calificar al menos 10 aportaciones. Meta utilizará ese historial para identificar a personas que suelen evaluar el contenido de forma distinta. Las notas podrán tener hasta 500 caracteres y deberán incluir un enlace a una fuente que respalde la información. Sus autores también podrán indicar si el contexto aplica a toda la publicación, a una imagen específica o a otros contenidos idénticos o similares.

Demstración de Notas de Comunidad (Cortesía de Meta)



Una vez enviada, una nota no podrá editarse; el autor solo podrá eliminarla. Un mismo contenido podrá recibir varias aportaciones si la comunidad considera que ofrecen información útil.

El programa solo funcionará en publicaciones públicas. Por ello, los anuncios, reels, historias y contenidos dirigidos a audiencias limitadas no podrán recibir notas. Meta también confirmó que WhatsApp no forma parte de estas pruebas.