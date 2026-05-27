Meta lanza plan de suscripción para acceder a su IA

¿Qué es Meta One?

Naomi Gleit, jefa de producto de Meta, reveló esta suscripción en un video en Instagram, donde detalló que los planes ofrecerán versiones de Meta AI con “más herramientas, mayor capacidad, solicitudes más grandes y complejas, así como más espacio para la creación, tanto de empresas como de creadores”.

La versión más costosa, puntualizó la compañía, ofrecerá mayor capacidad de procesamiento para generar respuestas más completas, además de otras funciones avanzadas.

“Ofrecemos herramientas de alta calidad que te permiten mejorar tu presencia online, potenciar tu contenido, automatizar tareas y proteger tu marca. También estamos pensando en cómo integrar todo esto de una manera lógica”, anunció Gleit.

Meta One no estará disponible de forma inmediata en todo el mundo, sino que comenzará a probarse el próximo mes en Singapur, Guatemala y Bolivia para posteriormente extenderse a más territorios.

Esta medida tiene la finalidad de generar ingresos alrededor de los productos de IA de Meta, pues se trata de una vertical en la que Mark Zuckerberg ha desembolsado más de 15,000 millones de dólares en investigación y contratación de personal.