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Meta lanza plan de suscripción para acceder a su IA

La empresa dio a conocer Meta One, un servicio para acceder a mejores versiones de sus modelos de Inteligencia Artificial.
mié 27 mayo 2026 04:45 PM
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Meta One, el nuevo servicio de suscripción de Meta
Esta medida tiene la finalidad de generar ingresos alrededor de los productos de IA de Meta, pues se trata de una vertical en la que Mark Zuckerberg ha desembolsado más de 15,000 millones de dólares en investigación y contratación de personal. (Jeff Bottari/Zuffa LLC via Getty Images)

La Inteligencia Artificial sale cara. Meta lo sabe muy bien y es por ello que anunció un plan de suscripción para acceder a sus fuentes de IA, esto como parte de una estrategia de ingresos más allá de la publicidad.

El nuevo plan de suscripción se llamará Meta One Plus, tendrá un costo de 7.99 dólares, mientras que la versión Meta One Premium costará 19.99 dólares al mes. Eso sí, la versión gratuita seguirá existiendo.

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¿Qué es Meta One?

Naomi Gleit, jefa de producto de Meta, reveló esta suscripción en un video en Instagram, donde detalló que los planes ofrecerán versiones de Meta AI con “más herramientas, mayor capacidad, solicitudes más grandes y complejas, así como más espacio para la creación, tanto de empresas como de creadores”.

La versión más costosa, puntualizó la compañía, ofrecerá mayor capacidad de procesamiento para generar respuestas más completas, además de otras funciones avanzadas.

“Ofrecemos herramientas de alta calidad que te permiten mejorar tu presencia online, potenciar tu contenido, automatizar tareas y proteger tu marca. También estamos pensando en cómo integrar todo esto de una manera lógica”, anunció Gleit.

Meta One no estará disponible de forma inmediata en todo el mundo, sino que comenzará a probarse el próximo mes en Singapur, Guatemala y Bolivia para posteriormente extenderse a más territorios.

Esta medida tiene la finalidad de generar ingresos alrededor de los productos de IA de Meta, pues se trata de una vertical en la que Mark Zuckerberg ha desembolsado más de 15,000 millones de dólares en investigación y contratación de personal.

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Cabe resaltar que desde el lanzamiento de la aplicación de Meta AI, en abril del año pasado, Zuckerberg declaró que a medida que la app mejorara, verían la posibilidad de que se cobrara una suscripción para el acceso a una mayor capacidad de procesamiento.

Meta ya cobra por sus redes sociales

Cabe señalar que Meta ya cobra por la suscripción a algunas de sus redes sociales, como Instagram Plus, que da acceso a funciones exclusivas, como ver una historia sin que el autor se dé cuenta o ver cuántas personas volvieron a ver sus historias.

En este caso, el precio de la suscripción es de 39 pesos y también permite extender la duración de las historias durante otras 24 horas adicionales y optar por destacar una historia hasta una vez por semana, lo cual le dará mayor visibilidad al colocarla en la parte frontal del feed de los seguidores, entre otras funciones.

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Meta Inteligencia artificial

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