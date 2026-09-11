Los ciberdelincuentes ya usan IA y pueden requerir solo 27 segundos para atacar

En promedio, este desplazamiento conocido en ciberseguridad como un movimiento lateral, pasó de 48 minutos en 2024 a 29 minutos durante 2025, lo que representa una reducción cercana al 40% en el tiempo, aunque según cifras de la empresa, los atacantes fueron 65% más rápidos.

Los 29 minutos no significan que todas las empresas serán vulneradas dentro de ese periodo, sino que el dato corresponde al promedio de los incidentes de ciberdelincuencia en los que CrowdStrike observó movimiento lateral. Sin embargo, muestra que una defensa dependiente exclusivamente de decisiones humanas puede reaccionar cuando el atacante ya alcanzó otros sistemas.

Por otra parte, la empresa no atribuyó específicamente a la inteligencia artificial (IA) el caso de 27 segundos, pero Cristian Rodríguez, Chief Technology Officer (CTO) para las Américas de la compañía, explicó en entrevista con Expansión que esta tecnología sí reduce el tiempo necesario para preparar y ejecutar distintas fases de una intrusión.

“La IA está disminuyendo el tiempo que un adversario necesita para escribir un script, extraer credenciales, moverse lateralmente o desarrollar un exploit para una vulnerabilidad, la IA está haciendo a los atacantes más rápidos no más inteligentes”, agregó.

De esta forma, actividades que antes podían requerir días o semanas ahora se pueden completar en horas o minutos, pues de acuerdo con el especialista un modelo puede corregir errores de programación, generar scripts o facilitar el uso de herramientas que antes exigían mayores conocimientos técnicos, aunque acotó que esto “no significa que alguien que nunca ha hackeado despierte y pueda hacerlo sino que toma a un atacante que entiende de ciberseguridad y acelera sus técnicas”, dijo.

Las empresas también pierden el control de su IA