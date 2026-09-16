Mexicanos ganan el James Dyson Award 2026 con un asiento que se adapta al crecimiento de niños con parálisis cerebral

De acuerdo con datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y UNICEF, más de 2,500 millones de personas necesitan al menos un producto de asistencia, categoría que incluye sillas de ruedas, prótesis, auxiliares auditivos y otras tecnologías. En México, de acuerdo con el Inegi, alrededor de 7.7 millones de personas viven con discapacidad y 770,000 están diagnosticadas con parálisis cerebral infantil.

El proyecto fue creado por Midori Estefania Uehara, Judith Gutiérrez Rodríguez y Diego Díaz Barriga, quienes ganaron la edición mexicana del James Dyson Award 2026 . El concurso internacional reconoce proyectos de diseño e ingeniería que plantean soluciones a problemas concretos.

A diferencia de los asientos fijos, Guimo se compone de módulos que pueden incorporarse, retirarse y colocarse en diferentes posiciones. Su estructura se inspira en la columna vertebral y un fisioterapeuta debe ajustarla de acuerdo con las necesidades posturales de cada niño.

Guimo incorpora soportes ajustables y acolchados para ayudar a niños con parálisis cerebral a mantener una postura adecuada. (Cortesía)



El dispositivo se fija con correas a distintos tipos de sillas y cuenta con soportes ajustables para la cabeza. Su diseño permite utilizarlo en diferentes espacios y actividades sin depender siempre de un asiento especializado.

El Centro para el control y la prevención de enfermedades de Estados Unidos (CDC) explica que la parálisis cerebral agrupa trastornos que afectan el movimiento, el equilibrio y la postura. Algunos niños también presentan dificultades para sentarse o caminar, lo que llevó a los estudiantes a plantear una solución.

La idea surgió debido a que los jóvenes se acercaron a familias atendidas en el Centro de Rehabilitación Integral de Querétaro (CRIQ), y a partir de sus experiencias, el equipo identificó la necesidad de contar con un sistema postural que pudiera trasladarse y modificarse conforme cambia el cuerpo del niño.

De acuerdo con el informe del James Dyson Award 2026, “el sistema busca adaptarse al niño y no que el niño deba adaptarse a un dispositivo”. Para construirlo, los estudiantes utilizaron piezas disponibles comercialmente y herrajes estándar.

Sin embargo, Guimo todavía no está disponible de forma comercial. El equipo trabaja en nuevos módulos y versiones compatibles con sillas de ruedas y medios de transporte. También analiza una posible adaptación para adolescentes y adultos.

Como ganadores, el proyecto recibió 118,000 pesos para continuar su desarrollo y avanzar hacia la comercialización.