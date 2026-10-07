Nobel de Química explica por qué algunas moléculas toman una sola forma y cómo esto ayuda a crear fármacos

Los estudios relacionados con este concepto ya fueron premiados con el Nobel en 2001.
Pero no lo recibió el profesor Kagan, considerado, tanto en Francia como en el resto del mundo, como el "padre" de esta técnica. Esto provocó en su momento las protestas del Ministerio de Investigación francés.
Henri Kagan, de 95 años, es profesor emérito en la Universidad de París-Saclay y, por el momento, el comité del Nobel no ha podido contactar con él.
"¡Un gran orgullo para el país!", ha aplaudido el presidente francés Emmanuel Macron en la red social X.
Kenso Soai, de 76 años, imparte clases en la Universidad de Ciencias Naturales de Tokio. Estaba haciendo la compra, cerca de su casa, cuando le comunicaron la buena noticia.
"Es el día más increíble de mi vida", declaró el galardonado, contactado por teléfono por la Fundación Nobel.
"Creo que nuestro premio debería llevar a la gente a reconocer la importancia de la quiralidad de las moléculas. Estoy particularmente contento en este sentido", añadió.
¿Qué reciben los Premio Nobel?
El Nobel consiste en un diploma, una medalla de oro y un cheque por valor de 12 millones de coronas suecas, lo que equivale a algo más de un millón de dólares.
El Nobel de Química es el tercer premio después de los de Medicina y Física, que se otorgaron el lunes y el martes.
¿Qué Premios Nobel faltan?
El jueves le toca el turno al de literatura.
El autor húngaro László Krasznahorkai fue galardonado el año pasado y varios expertos consultados por la AFP esperan que, en esta ocasión, el premio recaiga en una escritora no europea.
Quizá la estadounidense originaria de Antigua y Barbuda Jamaica Kincaid, conocida sobre todo por su novela "Lucy", la china Can Xue, la argentina Samanta Schweblin o la mexicana Cristina Rivera Garza.
El gran día será el viernes, cuando se conocerá el Premio Nobel de la Paz.