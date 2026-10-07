Nobel de Química explica por qué algunas moléculas toman una sola forma y cómo esto ayuda a crear fármacos

¿Cuál fue el hallazgo de los Premio Nobel de Química 2026?

Al igual que las manos, algunas moléculas, llamadas quirales, pueden tener versiones "derecha" o "izquierda", según la forma en que reflejan la luz. Con propiedades físicas idénticas pero biológicas muy diferentes.

Casi todos los aminoácidos existen en dos variantes especulares, pero solo una de ellas se encuentra en las proteínas de las células del organismo.

La otra aparece en muy contadas ocasiones en la naturaleza, un fenómeno conocido como " homoquiralidad", explicó la Real Academia Sueca de Ciencias.



BREAKING NEWS The Royal Swedish Academy of Sciences has decided to award the 2026 #NobelPrize in Chemistry to Henri B. Kagan and Kenso Soai “for the discovery of non-linear effects and autocatalysis in asymmetric organic synthesis.” https://t.co/nH090ql1Xc — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 7, 2026

Los científicos se han preguntado durante mucho tiempo cómo se produce ese proceso, y los descubrimientos de los dos premios Nobel han permitido " provocar reacciones químicas que conducen a la homoquiralidad", señaló el jurado.

La asimetría puede tener consecuencias enormes, como en el caso de la talidomida, un fármaco contra las náuseas prescrito a partir de 1956, que era eficaz cuando se fabricaba en su forma izquierda y tóxica en la derecha.

Fue muy utilizado en todo el mundo, con efectos terribles en el embrión, antes de ser retirado del mercado en 1961.

Henri Kagan estudia la quiralidad desde los años 1980.

El francés descubrió cómo manipular las reacciones químicas para, por ejemplo, crear un "exceso" de la versión "derecha" o "izquierda" de las moléculas.

Su descubrimiento fue revolucionario para los químicos que desarrollan reacciones utilizadas en la fabricación de medicamentos, aromas, perfumes y nuevos materiales.

Kenso Soai desarrolló la primera reacción química en la que se formó solo una de las dos formas.

¿Qué es la homoquilaridad?

"Henri Kagan y Kenso Soai han aportado una solución a un misterio químico que se remonta a más de un siglo: cómo puede surgir espontáneamente la homoquiralidad. Las reacciones químicas que han desarrollado son espectaculares", afirmó Heiner Linke, presidente del Comité Nobel de Química.