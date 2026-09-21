En México, solo 5 de cada 100 empresas venden por internet, a pesar de que el comercio electrónico ya representa casi el 18% de las ventas del país. Para cerrar esta brecha, TikTok Shop y la CONCANACO SERVYTUR lanzaron “México Vende”, un programa para que los negocios familiares aprendan a vender mediante videos, transmisiones en vivo y creadores de contenido.
Inicia en Edomex el piloto de TikTok Shop: 150 negocios locales darán el salto al e-commerce con “México Vende”
El piloto comenzará en el Estado de México con 150 negocios, organizados en grupos de entre 40 y 50 participantes donde las capacitaciones especializadas empezarán este 22 de septiembre, serán remotas y contemplarán acompañamiento para configurar y operar una tienda dentro de TikTok Shop.
Aunque su alcance inicial es limitado frente al tamaño de la brecha digital, las organizaciones pretenden utilizar esta primera etapa como modelo para extender el programa a otras entidades. La proyección nacional supera las 5,000 empresas, mediante la colaboración con secretarías estatales de Desarrollo Económico, Cámaras Nacionales de Comercio (CANACOS,) y Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo en Pequeño (CANACOPES).
La baja participación de los negocios en las ventas digitales no significa que los consumidores mexicanos hayan dejado de comprar en línea, pues los Censos Económicos 2024 del Inegi muestran que la proporción de unidades económicas que realizó ventas por internet pasó de 3% en 2018 a 5.5% en 2023. Sin embargo, el comercio electrónico mantiene un peso creciente dentro del mercado minorista.
Esta diferencia señala que las ventas digitales se concentran en una fracción menor de los establecimientos porque para un pequeño negocio, abrir una tienda en línea implica superar barreras como la falta de capacitación, presupuesto, personal, inventario digitalizado y capacidad para entregar pedidos.
De acuerdo con el Tercer Estudio de Digitalización de PyMEs 2026 de CONCANACO , 38.53% de los negocios consultados identificó la falta de capacitación como el principal obstáculo para avanzar en su digitalización, mientras que 39.61% consideró la formación como el apoyo más importante para elevar su competitividad.
El estudio, realizado entre 573 negocios formales de las 32 entidades del país, también encontró que solo 30.95% utiliza datos digitales de manera constante para tomar decisiones por lo que la Confederación sostiene que las empresas que adoptan herramientas digitales pueden alcanzar hasta 22 puntos porcentuales adicionales de rentabilidad.
De publicar videos a cerrar ventas
“México Vende” contempla ocho sesiones sobre creación y configuración de cuentas, optimización de tiendas, producción de contenido, logística, afiliados, transmisiones en vivo, generación de tráfico, maximización de ventas y control financiero.
Jorge Álvarez, responsable de Relaciones con Gobierno de TikTok Shop México, explicó en el tercer estudio de CONCANACO que el acompañamiento comenzará desde la configuración de la tienda y que los participantes contarán con canales de comunicación para resolver dudas durante el proceso.
La plataforma busca aprovechar el contenido como puerta de entrada a una compra. De acuerdo con cifras presentadas por TikTok, ocho de cada diez usuarios descubren nuevas marcas, tendencias, productos o servicios dentro de la aplicación.
A diferencia de una tienda en línea tradicional, TikTok Shop permite que el descubrimiento y la compra ocurran dentro de la misma plataforma donde los negocios también pueden colaborar con creadores afiliados, quienes muestran sus productos y reciben una comisión cuando su contenido genera una venta.
De las empresas que podrán participar están las empresas con productos de fabricación nacional o producción local, inventario disponible para entrega inmediata, conocimientos básicos de TikTok e interés en expandirse mediante el comercio digital. Las categorías admitidas incluyen ropa, calzado, accesorios, salud y belleza, hogar, electrónicos, productos para mascotas, alimentos empaquetados y bebidas sin alcohol.
Incluso el abrir una tienda y publicar videos no garantiza que un negocio pueda sostener el crecimiento de sus pedidos pues si un producto se vuelve viral, el vendedor necesita suficiente inventario, personal para empacar, atención al cliente y capacidad logística para cumplir las entregas.
Por lo que un aumento inesperado de la demanda también puede desbordar la operación de una empresa chica, “llega el director, el equipo de la empresa y todo el mundo empieza a preparar pedidos. Eso se vuelve una locura explicó Alejandro Celis, el cofundador de la firma logística Melonn en entrevista con Expansión.
Entonces, el reto también será determinar si las ventas generadas compensan los costos de operación, las comisiones, los descuentos, la participación de afiliados y las posibles devoluciones.
El éxito de “México Vende”, por lo tanto, no dependerá solo de cuántos negocios concluyan la capacitación, sino de cuántos abran su tienda, concreten ventas y permanezcan activos después del piloto. Es aquí donde la prueba comenzará cuando la atención obtenida mediante un video tenga que convertirse en inventario disponible, entregas a tiempo y ganancias para las familias detrás de cada negocio.