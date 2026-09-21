Inicia en Edomex el piloto de TikTok Shop: 150 negocios locales darán el salto al e-commerce con “México Vende”

El piloto comenzará en el Estado de México con 150 negocios, organizados en grupos de entre 40 y 50 participantes donde las capacitaciones especializadas empezarán este 22 de septiembre, serán remotas y contemplarán acompañamiento para configurar y operar una tienda dentro de TikTok Shop.

Aunque su alcance inicial es limitado frente al tamaño de la brecha digital, las organizaciones pretenden utilizar esta primera etapa como modelo para extender el programa a otras entidades. La proyección nacional supera las 5,000 empresas, mediante la colaboración con secretarías estatales de Desarrollo Económico, Cámaras Nacionales de Comercio (CANACOS,) y Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo en Pequeño (CANACOPES).

La baja participación de los negocios en las ventas digitales no significa que los consumidores mexicanos hayan dejado de comprar en línea, pues los Censos Económicos 2024 del Inegi muestran que la proporción de unidades económicas que realizó ventas por internet pasó de 3% en 2018 a 5.5% en 2023. Sin embargo, el comercio electrónico mantiene un peso creciente dentro del mercado minorista.

Esta diferencia señala que las ventas digitales se concentran en una fracción menor de los establecimientos porque para un pequeño negocio, abrir una tienda en línea implica superar barreras como la falta de capacitación, presupuesto, personal, inventario digitalizado y capacidad para entregar pedidos.

De acuerdo con el Tercer Estudio de Digitalización de PyMEs 2026 de CONCANACO , 38.53% de los negocios consultados identificó la falta de capacitación como el principal obstáculo para avanzar en su digitalización, mientras que 39.61% consideró la formación como el apoyo más importante para elevar su competitividad.

El estudio, realizado entre 573 negocios formales de las 32 entidades del país, también encontró que solo 30.95% utiliza datos digitales de manera constante para tomar decisiones por lo que la Confederación sostiene que las empresas que adoptan herramientas digitales pueden alcanzar hasta 22 puntos porcentuales adicionales de rentabilidad.