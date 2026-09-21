¿Qué es y bajo qué condiciones se puede tramitar la pensión por invalidez del IMSS?

Requisitos para solicitar la pensión por Ley 73
- El solicitante debe contar con un mínimo de 150 semanas cotizadas.
- Adicionalmente, el interesado debe contar con vigencia de derechos, o bien estar en el estado de conservación de derechos para poder realizar el trámite.
Requisitos para solicitar la pensión por Ley 97
- El solicitante debe contar con un mínimo de 250 semanas cotizadas.
- En caso de contar con un dictamen de 75% o más de invalidez, las semanas cotizadas pueden disminuir a 150.
- El solicitante debe contar con validez de derechos activa.
Documentos necesarios para solicitar la pensión por invalidez
- Identificación oficial con fotografía y firma, vigente.
- Comprobante de domicilio no mayor a 90 días.
- Documento expedido por la institución bancaria con número de cuenta CLABE a nombre de la persona titular, con nivel cuatro sin límite para depósito.
- Dictamen de invalidez ST-4, que acredite el estado de invalidez de la persona asegurada.
- Acta de nacimiento, o en su defecto, acta de adopción.
- CURP
- Número de Seguridad Social (NSS).
- Correo electrónico.