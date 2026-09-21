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Finanzas Personales

¿Qué es y bajo qué condiciones se puede tramitar la pensión por invalidez del IMSS?

La pensión por invalidez del IMSS brinda la posibilidad de un sustento a los trabajadores que tienen que pausar, temporal o indefinidamente, sus actividades profesionales.
lun 21 septiembre 2026 06:53 PM
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Mano sostiene billetes de 500 pesos.
La pensión por invalidez ofrece un apoyo adicional a trabajadores. (AntonioTanaka/Getty Images/iStockphoto)

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) ofrece distintas modalidades de pensión para sus asegurados, y dentro de ella destaca la modalidad por invalidez, que consiste en un apoyo mensual que se le brinda al beneficiario por enfermedad o accidente.

Esta opción está disponible tanto para beneficiarios del Régimen 73 como para aquellos inscritos en el Régimen 97 , aunque deben cumplir con diferentes criterios, según lo establece la Ley del IMSS.

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¿Cómo funciona la pensión por invalidez del IMSS?

El IMSS señala que la pensión por invalidez se otorgará a los beneficiarios que se encuentren imposibilitados de procurarse a sí mismos mediante un trabajo, siempre y cuando la afectación derive de una enfermedad o accidente no laboral, es decir, no relacionada con la actividad laboral que se desempeña.

Esta pensión es temporal y se puede otorgar por periodos renovables en caso de que exista posibilidad de recuperar el puesto de trabajo. En caso de que termine el periodo de disfrute y la afectación continúe, se puede tramitar una pensión de invalidez permanente.

¿Cuáles son los requisitos para solicitar la pensión por invalidez del IMSS?

Para solicitar esta pensión, en ambos régimenes, es necesario no haber ganado más del 50% del salario del último año laboral, y se recalca que el origen de la incapacidad debe ser completamente ajeno al del trabajo.

Es indispensable presentar el dictamen avalado por el servicio médico del IMSS que acredite la discapacidad.

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Requisitos para solicitar la pensión por Ley 73

- El solicitante debe contar con un mínimo de 150 semanas cotizadas.

- Adicionalmente, el interesado debe contar con vigencia de derechos, o bien estar en el estado de conservación de derechos para poder realizar el trámite.

Requisitos para solicitar la pensión por Ley 97

- El solicitante debe contar con un mínimo de 250 semanas cotizadas.

- En caso de contar con un dictamen de 75% o más de invalidez, las semanas cotizadas pueden disminuir a 150.

- El solicitante debe contar con validez de derechos activa.

Documentos necesarios para solicitar la pensión por invalidez

- Identificación oficial con fotografía y firma, vigente.

- Comprobante de domicilio no mayor a 90 días.

- Documento expedido por la institución bancaria con número de cuenta CLABE a nombre de la persona titular, con nivel cuatro sin límite para depósito.

- Dictamen de invalidez ST-4, que acredite el estado de invalidez de la persona asegurada.

- Acta de nacimiento, o en su defecto, acta de adopción.

- CURP

- Número de Seguridad Social (NSS).

- Correo electrónico.

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¿Cuánto se puede recibir de la pensión por invalidez del IMSS?

La pensión por invalidez otorga una cuantía básica equivalente al 35% del promedio de los salarios de las últimas 500 semanas cotizadas.

Adicionalmente, se pueden agregar asignaciones familiares que pueden variar del 15% al 20% por esposa/concubina e hijos. También se puede solicitar el monto por ayuda asistencial, que puede variar de entre el 15% y 20% adicional, si se requiere apoyo permanente de otra persona para realizar actividades cotidianas.

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Instituto Mexicano del Seguro Social Pensiones Beneficios laborales

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