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Silicon Valley crea su propia escuela para formar al talento tecnológico del futuro

La nueva academia tendrá como profesores y conferencistas a líderes de Nvidia, Microsoft y Uber, y busca formar talento con proyectos y experiencia laboral en lugar de una carrera universitaria tradicional.
mié 23 septiembre 2026 05:00 PM
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Imagen generada con IA para ilustrar a estudiantes que trabajan con computadoras frente a un edificio de la Horowitz Andreessen Academy en Silicon Valley.
La Horowitz Andreessen Academy busca ofrecer una alternativa a la educación universitaria tradicional con proyectos y experiencia en empresas tecnológicas. (Foto: Imagen ilustrativa generada con IA/ChatGPT)

Silicon Valley ya tiene sus propias empresas, fondos de inversión y aceleradoras. Ahora también quiere tener su propia escuela.

Andreessen Horowitz, uno de los fondos de capital de riesgo más poderosos de la industria tecnológica, lanzó la Horowitz Andreessen Academy (HAA), una institución que busca formar a la próxima generación de talento tecnológico sin seguir el modelo de una carrera universitaria tradicional.

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En lugar de cuatro años de clases y un título al final, la academia propone proyectos propios, cursos especializados, experiencia dentro de empresas y acceso directo a algunos de los líderes que están definiendo la industria tecnológica. La primera generación comenzará en 2027 con aproximadamente 50 estudiantes y tendrá un año de formación gratuita.

“Creemos que esta puede ser una institución de élite que atrae talento de primer nivel, que prepara a los estudiantes para el futuro en lugar de quedarse estancada en el pasado”, dijo Gagan Biyani, director ejecutivo de la academia y cofundador de Udemy.

La HAA estará en San Francisco y recibirá a jóvenes que terminaron la preparatoria, aunque también contempla candidatos que hayan cursado uno o dos años de universidad. Su primer programa será gratuito y comenzará en septiembre de 2027.

La escuela cuenta con 42 millones de dólares para su lanzamiento, según la propia academia. Andreessen Horowitz aportó 35 millones de dólares y el resto provino de socios e inversionistas vinculados con el proyecto.

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El modelo busca sustituir buena parte de la experiencia universitaria basada en clases y exámenes por una combinación de proyectos personales, cursos y trabajo dentro de empresas.

Entre los líderes tecnológicos que visitarán el campus están Jensen Huang, CEO de Nvidia; Satya Nadella, CEO de Microsoft; y Travis Kalanick, fundador de Uber. También contempla la participación de figuras como Sam Altman, Mira Murati y Patrick Collison.

A esto se suma una red de empresas tecnológicas que participan como socios fundadores, entre ellas Anduril, Anthropic, Coinbase, Google, Meta, Nvidia, OpenAI, Palantir, Replit y Stripe.

La apuesta ocurre en un momento en que la inteligencia artificial está modificando las habilidades que las empresas buscan y también el valor que algunas compañías atribuyen a las credenciales tradicionales. Para Andreessen Horowitz, la llegada de la IA cambia la relación entre conocimiento y educación: si las herramientas permiten acceder a información y ejecutar tareas con mayor facilidad, el modelo educativo tendría que poner más énfasis en hacer, experimentar y construir.

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La idea también conecta con una vieja narrativa de Silicon Valley, algunos de sus empresarios más conocidos abandonaron la universidad antes de terminarla. Bill Gates dejó Harvard, Mark Zuckerberg abandonó sus estudios en esa misma institución y Steve Jobs dejó Reed College. Sus historias suelen aparecer como ejemplos de que una carrera universitaria no constituye un requisito para construir una gran compañía, aunque esos casos no representan el recorrido de la mayoría de los emprendedores tecnológicos.

Aunque para la primera generación la formación será gratuita, para 2028 la academia planea solicitar autorización para ofrecer un programa de dos años y cobrar una matrícula comparable con la de las universidades privadas de élite, en un rango estimado de entre 60,000 y 90,000 dólares anuales, de acuerdo con AFP.

En Stanford, una de las instituciones más reconocidas de Silicon Valley, la matrícula de licenciatura para el ciclo 2026-2027 asciende a 22,577 dólares por trimestre, equivalente a 67,731 dólares al año para estudiantes de tiempo completo, sin contar alojamiento y alimentación.

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Silicon Valley Educación Inteligencia artificial

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