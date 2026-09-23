Silicon Valley crea su propia escuela para formar al talento tecnológico del futuro

En lugar de cuatro años de clases y un título al final, la academia propone proyectos propios, cursos especializados, experiencia dentro de empresas y acceso directo a algunos de los líderes que están definiendo la industria tecnológica. La primera generación comenzará en 2027 con aproximadamente 50 estudiantes y tendrá un año de formación gratuita.

“Creemos que esta puede ser una institución de élite que atrae talento de primer nivel, que prepara a los estudiantes para el futuro en lugar de quedarse estancada en el pasado”, dijo Gagan Biyani, director ejecutivo de la academia y cofundador de Udemy.

La HAA estará en San Francisco y recibirá a jóvenes que terminaron la preparatoria, aunque también contempla candidatos que hayan cursado uno o dos años de universidad. Su primer programa será gratuito y comenzará en septiembre de 2027.

La escuela cuenta con 42 millones de dólares para su lanzamiento, según la propia academia. Andreessen Horowitz aportó 35 millones de dólares y el resto provino de socios e inversionistas vinculados con el proyecto.



El modelo busca sustituir buena parte de la experiencia universitaria basada en clases y exámenes por una combinación de proyectos personales, cursos y trabajo dentro de empresas.

Entre los líderes tecnológicos que visitarán el campus están Jensen Huang, CEO de Nvidia; Satya Nadella, CEO de Microsoft; y Travis Kalanick, fundador de Uber. También contempla la participación de figuras como Sam Altman, Mira Murati y Patrick Collison.

A esto se suma una red de empresas tecnológicas que participan como socios fundadores, entre ellas Anduril, Anthropic, Coinbase, Google, Meta, Nvidia, OpenAI, Palantir, Replit y Stripe.

La apuesta ocurre en un momento en que la inteligencia artificial está modificando las habilidades que las empresas buscan y también el valor que algunas compañías atribuyen a las credenciales tradicionales. Para Andreessen Horowitz, la llegada de la IA cambia la relación entre conocimiento y educación: si las herramientas permiten acceder a información y ejecutar tareas con mayor facilidad, el modelo educativo tendría que poner más énfasis en hacer, experimentar y construir.