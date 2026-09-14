“Un puñado de hombres tiene un poder casi ilimitado": la advertencia de la ONU por el riesgo de la IA para la humanidad

Türk solicitó establecer salvaguardas para la llamada inteligencia artificial de frontera (los sistemas más avanzados que están desarrollando las principales compañías) y que su gobernanza se base en el derecho internacional de los derechos humanos.

La ONU ya había advertido que la IA avanzada podría convertirse en un “riesgo existencial para la humanidad” si continúa avanzando sin controles suficientes. Türk planteó la necesidad de establecer supervisión independiente y reglas vinculantes antes de que los sistemas sean demasiado poderosos para controlarlos.





La preocupación ya está dentro de las empresas de IA

Dario Amodei, CEO de Anthropic, pidió recientemente que la industria “ponga ritmo” al desarrollo de la IA de frontera para dar tiempo a que las medidas de seguridad alcancen a las capacidades de los modelos.

Amodei publicó el ensayo We Must Pace the Frontier , en el que advirtió que si el desarrollo continúa sin controles suficientes, los sistemas podrían superar la capacidad de las personas para entenderlos y controlarlos. También señaló como riesgo el desarrollo de sistemas capaces de mejorar la siguiente generación de IA.

Su propuesta consiste en desacelerar el avance lo suficiente para que las evaluaciones de seguridad, los mecanismos de supervisión y la coordinación entre empresas y gobiernos puedan mantenerse al ritmo del desarrollo.

Sam Altman, CEO de OpenAI, dijo que su compañía implementará evaluadores independientes para sus modelos avanzados. También reconoció que existen riesgos que la industria debe tomar en serio.

Altman identifica dos escenarios que considera especialmente preocupantes. El primero es que los seres humanos pierdan el control sobre sistemas de IA y que el poder de esta tecnología termine concentrado en una sola persona, empresa o gobierno.

El ejecutivo también ha dicho que incluso una probabilidad de 10% de que la IA contribuya a la extinción humana sería un riesgo inaceptable. Sin embargo, esa cifra no es una estimación de Altman. Geoffrey Hinton, uno de los pioneros de la inteligencia artificial, ha planteado una probabilidad de entre 10% y 20% de que la tecnología pueda provocar la extinción humana en las próximas décadas.