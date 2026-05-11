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Estudiantes mexicanos ganan premio por hacer una fachada inteligente

Cuatro adolescentes de una escuela privada en Puebla ganaron el reto Pinion 2026 gracias a una fachada que genera electricidad sin paneles solares.
lun 11 mayo 2026 03:00 PM
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La propuesta incorpora puntos de carga pública, con lo que la energía captada por las fachadas se dirige directamente a la comunidad del entorno. (Foto: Cortesía Pinion Education)

Un corte de luz frecuente en su escuela fue suficiente para que Francesc Alonso Cruz García, Maximiliano de Dios Mares, Joaquín Rosario Mendoza y Jacob Vega Flores, cuatro estudiantes de secundaria del colegio Andes International School de Puebla, comenzaran a buscar formas de que los edificios produjeran su propia energía sin depender de la infraestructura tradicional ni paneles solares.

El resultado fue una “fachada inteligente” que convierte las diferencias de temperatura entre el interior y el exterior de cualquier edificio en electricidad mediante dispositivos llamados celdas Peltier. Este proyecto ganó el primer lugar en la categoría Creators del reto Pinion 2026, una competencia educativa anual de innovación tecnológica impulsada por Pinion Education, una organización educativa centrada en la transformación tecnológica y la innovación dentro de las escuelas, donde estudiantes de educación básica crean prototipos para resolver problemáticas sociales. Este año la temática fue el desarrollo de ciudades inteligentes y sostenibles.

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México enfrenta una presión energética y urbana que se agudiza, el 22% de los hogares vive en condiciones subestándares, de acuerdo con el Coneval, y cada año, al menos 10 ciudades del país han multiplicado su tamaño hasta 30 veces en las últimas décadas, rebasando su infraestructura básica, para 2050, el 70% de la población mundial residirá en ciudades, según ONU-Hábitat.

"La transición hacia economías limpias representa una oportunidad global de 20 billones de dólares. Preparar a las nuevas generaciones para resolver estos desafíos no es opcional, es una necesidad económica y social", de acuerdo con César González, co-CEO de Pinion Education.

Un proyecto para ciudades energéticamente exigentes

El equipo Smart Heat, como se nombraron los estudiantes de entre 12 y 14 años del colegio Andes International School que participaron en el reto Pinion, diseñó y construyó tres prototipos antes de llegar a la versión funcional que trabaja bajo el principio de termodinámica. Las celdas Peltier, presentes habitualmente en dispensadores de agua o enfriadores de CPU, generan un voltaje cuando sus dos caras registran temperaturas distintas. Ancladas a la fachada de un edificio, ese diferencial existe de manera constante, tanto de día como de noche, ya sea en verano o invierno.

"Los paneles solares solo funcionan máximo ocho horas al día de manera eficiente y agregan mucho peso a la estructura, pero las celdas Peltier se pueden instalar en cualquier superficie, incluso en ventanas, y operan las 24 horas porque no dependen de la luz solar sino de la diferencia entre el frío de adentro y el calor de afuera y son mucho más ligeras", explica el equipo.

La propuesta incorpora puntos de carga pública, con lo que la energía captada por las fachadas se dirige directamente a la comunidad del entorno. Los estudiantes prevén que en ciudades con alta congestión vehicular, como la Ciudad de México, el calor generado por los motores elevaría el diferencial térmico y aumentaría la eficiencia del sistema, una característica que lo vuelve especialmente útil en contextos urbanos.

"Es un proyecto que sí tiene mucho potencial para no quedarse en una feria de ciencias, sino una aplicación real, como lo fue en su tiempo el panel solar." Su visión incluye edificios con fachadas que orienten materiales hacia el sol al estilo de los girasoles para maximizar el diferencial térmico, y una aplicación directa en zonas con alto costo de electricidad.

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"Queremos redirigir esa energía hacia la comunidad, porque hoy los precios de la electricidad y la canasta básica están altísimos, y ese pequeño apoyo le puede dar una gran ayuda a las personas para que sea accesible para todos", aseguraron.

Cumplir las expectativas de Francesc, Maximiliano, Joaquín, Jacob, u otros jóvenes interesados en tecnología sigue siendo un reto. La brecha entre las escuelas que participan en estos espacios y la mayoría del sistema educativo mexicano es significativa, pues según datos de la Unicef y la OCDE, cerca del 32% de los estudiantes en México cursa áreas STEM a nivel nacional, pero en comunidades rurales e indígenas esa participación cae al 17.2% de la matrícula y solo el 0.4% egresa en estas disciplinas, rezago que evidencia déficits de infraestructura, conectividad y acceso a oportunidades.

Aunque Pinion nació para cerrar la brecha entre lo que se hace en México y lo que existe en países como Reino Unido o Singapur, González reconoce que falta mucho por avanzar, pero su meta declarada es no ampliar la desigualdad ya existente. Para ello, la empresa busca alianzas con gobiernos estatales y fundaciones que permitan llevar el programa a comunidades con menos recursos, con versiones del currículo diseñadas para operar con el menor costo posible y materiales reciclados.

El otro debate que rodea a estos proyectos tiene que ver con su continuidad. Hasta ahora, la mayoría de las propuestas nacidas en el Reto Pinion quedan dentro del marco escolar.

"El reto ahora es que no se queden solo como ejercicios escolares y que escalen a soluciones reales", señala. "Son un semillero al que le tenemos que invertir mucho tiempo y esfuerzo."

Además de Smart Heat, en el reto Pinion 2026 participaron y ganaron en distintas categorías los equipos “Guardianes del Agua”, un sistema con sensores para detectar fugas de agua en tiempo real; "EcoDrive", un contenedor inteligente fabricado con plástico reciclado y energía limpia; y "Hydrotech", una adaptación de las chinampas prehispánicas con sensores, inteligencia artificial y energías limpias para monitorear cultivos.

Los 69 equipos finalistas representaron proyectos de movilidad, agua, energía y sostenibilidad en el marco del Objetivo de Desarrollo Sostenible 11 de la ONU, que contempla comunidades inteligentes y resilientes.

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Educación Innovación tecnología

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