Tu iPhone puede clonar tu voz y hablar por ti: así puedes activar esta función de Apple

Qué modelos de iPhone pueden clonar tu voz?

Antes de buscar la opción en Configuración, revisa si tu equipo aparece entre los modelos compatibles con Voz personal:

- iPhone 17: iPhone 17, iPhone 17 Plus, iPhone 17 Pro y iPhone 17 Pro Max.

- iPhone 16: iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro, iPhone 16 Pro Max y iPhone 16e

- iPhone 15: iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro y iPhone 15 Pro Max

- iPhone 14: iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro y iPhone 14 Pro Max

- iPhone 13: iPhone 13, iPhone 13 mini, iPhone 13 Pro y iPhone 13 Pro Max

- iPhone 12: iPhone 12, iPhone 12 mini, iPhone 12 Pro y iPhone 12 Pro Max

- iPhone SE: únicamente el iPhone SE de tercera generación o posteriores.





¿Cómo clonar tu voz en el iPhone?

No necesitas descargar ninguna aplicación para crearla, pues la herramienta se encuentra dentro de los ajustes de accesibilidad del propio teléfono.

Sigue estos pasos:

1. Abre Configuración en tu iPhone.



(Josep Rodríguez)

2. Entra en Accesibilidad.



(Josep Rodríguez)

3. Desplázate hasta la sección Leer.

4. Toca Voz personal.

(Josep Rodríguez)

5. Selecciona Crear una voz personal.



(Josep Rodríguez)

6. Sigue las instrucciones que aparecen en pantalla.

7. Lee en voz alta las 10 frases que te mostrará el sistema.

Durante el proceso, el iPhone evaluará cada grabación. Si alguna frase no cumple con las condiciones necesarias, te pedirá repetirla antes de avanzar; cuando sea correcta, podrás continuar con las restantes hasta completar las 10.



(Josep Rodríguez)

Procura realizar la grabación en un lugar tranquilo y hablar de manera natural para que el teléfono capte tu voz con mayor claridad. Al terminar, la Voz personal quedará guardada en el dispositivo, pero todavía falta activar la herramienta que permitirá usarla para decir en voz alta lo que escribas.

¿Cómo hacer que tu iPhone hable con tu voz?

Para utilizar la voz que acabas de crear necesitas activar Lectura en vivo, otra función disponible dentro del menú de accesibilidad.

Hazlo de esta manera:

1. Abre nuevamente Configuración.



(Josep Rodríguez)

2. Entra en Accesibilidad.