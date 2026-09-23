Al no contar con cámaras, estos lentes son más delgados y menos pesados. Además, tienen patillas ajustables, almohadillas intercambiables para la naríz, bisagras que se pueden extender y su batería dura hasta 12 horas con una sola carga y están potenciados por el chip Snapdragon S7 Gen 1 . Estarán disponibles a partir del 13 de octubre.

“Una vez que te acostumbras al audio de alta calidad, es algo que quieres tener siempre”, dijo Mark Zuckerberg, CEO de Meta, durante su conferencia en Meta Connect, donde destacó que este dispositivo también representa la entrada a una categoría completamente nueva de gafas inteligentes.

Meta Glasses en México, el primer país de Latam en recibirlos oficialmente

Otro de los anuncios relevantes es que los Meta Glasses, la versión más económicamente asequible, ya están disponibles en México, siendo el primer país de la región en venderlos oficialmente.

De acuerdo con la comunicación de la empresa, los modelos Meta Adventurer, Meta Fury, Meta Nova, Meta Capri y Meta Glasses by Kylie estarán disponibles 6,299 pesos entiendas digitales y retail físico.

Asimismo, la empresa presentó la nueva generación (Gen 3) de sus lentes inteligentes, los Ray-Ban Meta. Estos tienen un diseño más delgado y cómodo, afirma la compañía, un botón de acción para acceder más rápido a Meta AI y otras funciones, y la mayor duración de batería de todos los modelos hasta ahora.

Los nuevos marcos incluyen Aviator y Zena y están disponibles en México a partir de hoy desde 8,679 pesos. En este caso, también integran el nuevo modelo de IA, Muse, que busca trabajar como un agente más conectado al usuario.

Por último, y porque Zuckerberg no quiere dejar morir al metaverso, la firma presentó sus nuevos lentes VR, un dispositivo que pone un cine, un espacio de trabajo y una consola los ojos del usuario. Los nuevos lentes VR estarán disponibles en 2027 por 1,299.99 dólares y cuentan con una pantalla 5K Infinite Display, pantallas virtuales multipanel, navegación con la mirada y gestos de la mano, y Meta AI.