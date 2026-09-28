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Tu iPhone puede tenderle una trampa al ladrón y conseguir la fotografía que podría delatarlo

Perder el celular desbloqueado puede poner en riesgo tus cuentas bancarias, fotografías y conversaciones, incluso si tienes un código de seguridad.
lun 28 septiembre 2026 02:49 PM
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Cámara frontal del iphone activada para tomar una selfi del usuario. estas se pueden activar automáticamente a través de atajos.
Si te han robado el celular es indispensable proteger la información personal y bancaria para evitar problemas a futuro. (Expansión|ChatGPT)

Que te roben el iPhone es preocupante, pero la situación puede complicarse todavía más si el delincuente consigue llevárselo desbloqueado o te obliga a proporcionarle tu código de acceso. Tus aplicaciones bancarias, fotografías y datos personales podrían quedar expuestos.

Para reducir estos riesgos, te enseñamos a utilizar las funciones de Apple y configurar, paso a paso, una trampa antirrobo que puedes preparar desde tu propio teléfono.

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¿Cómo convertir tu iPhone en una trampa antirrobo paso a paso?

Mediante la aplicación Atajos, puedes crear una secuencia para que tu iPhone tome una fotografía con la cámara frontal, obtenga su ubicación y envíe esta información a tus contactos de confianza. También puedes incorporar una acción para bloquear la pantalla.

La imagen muestra un iPhone 16 Pro Max: de un lado, sin el filtro de privacidad nativo del celular y, del otro, con el filtro ya activado, sin necesidad de comprar una mica.
Tecnología

Cómo tener mica de privacidad en tu iPhone sin comprar una: este ajuste lo permite

Para preparar el atajo, sigue estos pasos:

1. Abre la aplicación Atajos en tu iPhone.

Pantalla general de aplicaciones del iPhone. El recuadro señala la aplicación de Atajos.
(Josep Rodríguez)

2. Entra en el apartado Todos los atajos.

3. Presiona el símbolo + para crear un nuevo atajo.

La imagen muestra la pantalla general de la aplicación de atajos del iPhone. El recuadro señala el símbolo + que funcionan para agregar nuevos atajos.
(Josep Rodríguez)

4. Escribe el comando que aparece en la captura de referencia. Podrás elegir las aplicaciones que deseas proteger y las acciones que realizará el teléfono.

La imagen muestra un comando antirrobo generado en el chat de atajos para crear un flujo.
(Josep Rodríguez)

5. Cuando el sistema te solicite los destinatarios, escribe el nombre exacto de los contactos a quienes quieres enviar las evidencias. Puedes incluir varios números simultáneamente escribiendo los nombres tal como aparecen en tu agenda.

La foto muestra el chat de atajos para crear flujos a partir de mensajes.
(Josep Rodríguez)

6. Una vez generado el flujo de acciones, presiona la opción Editar, ubicada en la parte superior derecha.

7. Revisa la secuencia que construyó el sistema. Ahora necesitas incorporar una última acción para que el teléfono bloquee su pantalla.

8. En la barra de búsqueda de la parte inferior, escribe Bloquear pantalla, selecciona esa acción y agrégala al flujo.

La foto muestra el chat de atajos para crear flujos a partir de mensajes.
(Josep Rodríguez)


Cuando el ladrón intente abrir cualquiera de las aplicaciones que seleccionaste, tu iPhone tomará una fotografía, enviará la evidencia y la ubicación a tus contactos de confianza y bloqueará automáticamente la pantalla. El resultado será el siguiente:

La imagen muestra un mensaje enviado desde la app de atajos a otros contactos por abrir apps protegidas
(Josep Rodríguez)

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Apple WWDC IPhone

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