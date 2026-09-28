Tu iPhone puede tenderle una trampa al ladrón y conseguir la fotografía que podría delatarlo

¿Cómo convertir tu iPhone en una trampa antirrobo paso a paso?

Mediante la aplicación Atajos, puedes crear una secuencia para que tu iPhone tome una fotografía con la cámara frontal, obtenga su ubicación y envíe esta información a tus contactos de confianza. También puedes incorporar una acción para bloquear la pantalla.



Para preparar el atajo, sigue estos pasos:

1. Abre la aplicación Atajos en tu iPhone.



(Josep Rodríguez)

2. Entra en el apartado Todos los atajos.

3. Presiona el símbolo + para crear un nuevo atajo.



(Josep Rodríguez)

4. Escribe el comando que aparece en la captura de referencia. Podrás elegir las aplicaciones que deseas proteger y las acciones que realizará el teléfono.



(Josep Rodríguez)

5. Cuando el sistema te solicite los destinatarios, escribe el nombre exacto de los contactos a quienes quieres enviar las evidencias. Puedes incluir varios números simultáneamente escribiendo los nombres tal como aparecen en tu agenda.



(Josep Rodríguez)

6. Una vez generado el flujo de acciones, presiona la opción Editar, ubicada en la parte superior derecha.

7. Revisa la secuencia que construyó el sistema. Ahora necesitas incorporar una última acción para que el teléfono bloquee su pantalla.

8. En la barra de búsqueda de la parte inferior, escribe Bloquear pantalla, selecciona esa acción y agrégala al flujo.

(Josep Rodríguez)



Cuando el ladrón intente abrir cualquiera de las aplicaciones que seleccionaste, tu iPhone tomará una fotografía, enviará la evidencia y la ubicación a tus contactos de confianza y bloqueará automáticamente la pantalla. El resultado será el siguiente: