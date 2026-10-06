Hay datos de tu iPhone que ni el gobierno de Estados Unidos puede ver y por qué odia que sea así

Protección estándar o avanzada: qué cambia en los datos de tu iPhone





(Expansión|Gemini)

Todas las cuentas de iCloud utilizan por defecto la protección estándar. Los datos viajan cifrados y permanecen protegidos en los servidores, pero Apple conserva las claves necesarias para descifrar buena parte de ellos. Esto permite recuperar información, restaurar respaldos y, ante una orden judicial válida, entregar determinados contenidos que la compañía sí puede abrir.

Algunas categorías ya tienen cifrado de extremo a extremo de manera predeterminada, como contraseñas, Llavero de iCloud, datos de Salud, información de Casa y determinados registros de Safari y Siri.

La diferencia aparece al activar la Protección de Datos Avanzada. Las categorías protegidas de extremo a extremo aumentan de 15 a 25 y las llaves quedan únicamente en los dispositivos de confianza del usuario. Fotos, respaldos de iCloud, Mensajes incluidos en esas copias, Notas e iCloud Drive están entre los datos que pasan a este nivel de seguridad.

En términos simples: Apple puede almacenar la información, pero ya no tiene la llave para convertirla en contenido legible. Por eso tampoco puede entregar esos datos descifrados a una autoridad que los solicite.

La protección no cubre absolutamente todo. iCloud Mail, Contactos y Calendarios quedan fuera del cifrado de extremo a extremo por la forma en que deben comunicarse con otros sistemas. También permanecen accesibles ciertos metadatos, como nombres, fechas o tamaños de archivos.



Cómo activar la Protección de Datos Avanzada en iPhone y iPad

La función está disponible desde iOS 16.2 en iPhone y iPadOS 16.2 en iPad. También puede utilizarse con equipos compatibles vinculados a la misma Cuenta de Apple, como Mac, Apple Watch, Apple TV, HomePod y computadoras con iCloud para Windows, siempre que tengan las versiones mínimas requeridas.