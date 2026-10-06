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Paramount y Warner Bros. ya son una sola empresa

Paramount Skydance concretó la compra de Warner Bros. Discovery y creó un nuevo gigante de medios que reúne estudios de cine, cadenas de noticias y plataformas como Paramount+ y HBO Max.
mar 06 octubre 2026 10:00 AM
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La operación amplía el catálogo de contenido de Skydance y concentra bajo un mismo propietario franquicias, estudios y canales que hasta ahora competían por separado.

 (Foto: Mario Tama/Getty Images)

Paramount y Warner Bros. Discovery ya forman parte de una misma compañía. Paramount Skydance concretó este martes la adquisición de Warner Bros. Discovery por alrededor de 110,000 millones de dólares, una operación que da origen a un nuevo gigante de medios y entretenimiento bajo el nombre de Skydance .

La transacción pone bajo un mismo techo a dos de los estudios más importantes de Hollywood, pero también a algunas de las marcas más reconocidas de televisión, streaming y noticias. El nuevo conglomerado reúne a Paramount Pictures y Warner Bros., además de HBO, CBS, CBS News y CNN, mientras que sus plataformas Paramount+ y HBO Max quedan bajo el mismo propietario.

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David Ellison, fundador de Skydance y ahora presidente y director ejecutivo de la compañía combinada, dijo que la operación representa un momento histórico para la industria y que el objetivo es construir un competidor con mayor alcance y recursos para producir contenido para distintas plataformas.

El cierre ocurre después de más de un año de negociaciones y de una competencia en la que Paramount terminó imponiéndose a Netflix por Warner Bros. Discovery. La operación también enfrentó obstáculos regulatorios en Estados Unidos, debido a las preocupaciones sobre la concentración de la industria.

El último gran freno fue una demanda presentada por 12 estados para intentar bloquear la adquisición por motivos antimonopolio. El acuerdo para resolver el litigio permitió finalmente que la operación avanzara, aunque estableció condiciones para la nueva compañía. Entre ellas está la obligación de estrenar un mínimo de películas en cines durante los próximos años y aumentar la inversión en producción cinematográfica en Estados Unidos.

Un gigante que también quiere ahorrar

Uno de los principales objetivos de Ellison será reducir costos mediante la integración de ambas compañías. Skydance calcula que puede conseguir alrededor de 6,000 millones de dólares en ahorros durante los próximos tres años.

Para conseguirlo tendrá que integrar operaciones, equipos y estructuras que hasta ahora pertenecían a dos compañías independientes, una estrategia que ha generado preocupación entre trabajadores y profesionales de Hollywood por el posible impacto sobre el empleo.

La integración estará encabezada por Ellison y Ynon Kreiz, exdirector ejecutivo de Mattel. Mientras Ellison se enfocará en la estrategia de largo plazo, la visión creativa, las relaciones con el talento, la tecnología y la asignación de capital, Kreiz estará a cargo de la operación diaria y de la integración de los negocios.

¿Qué pasará con Paramount+ y HBO Max?

Por ahora, Paramount+ y HBO Max no desaparecen automáticamente como consecuencia del cierre de la adquisición. Sin embargo, Ellison ha planteado que ambas plataformas podrían integrarse con el tiempo, lo que permitiría a la nueva compañía concentrar sus catálogos y operaciones de streaming bajo una estrategia común.

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La integración también reúne un catálogo de propiedad intelectual de las franquicias de Warner Bros. incluyen títulos como Harry Potter y Game of Thrones, mientras que Paramount controla propiedades como Mission: Impossible, Star Trek y SpongeBob SquarePants.

La adquisición también coloca a CNN y CBS News bajo una misma compañía. La situación ha generado preocupación por la independencia editorial de CNN, particularmente debido a las conexiones políticas de la familia Ellison y al contexto de tensión entre la administración de Donald Trump y algunos medios de comunicación estadounidenses.

Como parte de los acuerdos que permitieron avanzar con la operación se establecieron salvaguardas para proteger la independencia editorial de CNN y CBS News. Entre ellas está la creación de un consejo editorial independiente.

Además, Mark Thompson permanecerá al frente de CNN después del cambio de propietario, una decisión que busca dar continuidad a la operación de la cadena mientras comienza la integración del nuevo conglomerado.

Skydance comienza una nueva etapa

Con el cierre de la adquisición, Paramount Skydance Corporation cambia oficialmente su nombre a Skydance Corporation y sus acciones comenzaron a cotizar este martes en la Bolsa de Nueva York con el símbolo SKYD.

Los accionistas de Warner Bros. Discovery recibirán 31 dólares en efectivo por cada acción, sujeto a un ajuste previsto en los términos de la operación.

Con información de AFP.

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