David Ellison, fundador de Skydance y ahora presidente y director ejecutivo de la compañía combinada, dijo que la operación representa un momento histórico para la industria y que el objetivo es construir un competidor con mayor alcance y recursos para producir contenido para distintas plataformas.

El cierre ocurre después de más de un año de negociaciones y de una competencia en la que Paramount terminó imponiéndose a Netflix por Warner Bros. Discovery. La operación también enfrentó obstáculos regulatorios en Estados Unidos, debido a las preocupaciones sobre la concentración de la industria.

El último gran freno fue una demanda presentada por 12 estados para intentar bloquear la adquisición por motivos antimonopolio. El acuerdo para resolver el litigio permitió finalmente que la operación avanzara, aunque estableció condiciones para la nueva compañía. Entre ellas está la obligación de estrenar un mínimo de películas en cines durante los próximos años y aumentar la inversión en producción cinematográfica en Estados Unidos.

Un gigante que también quiere ahorrar

Uno de los principales objetivos de Ellison será reducir costos mediante la integración de ambas compañías. Skydance calcula que puede conseguir alrededor de 6,000 millones de dólares en ahorros durante los próximos tres años.

Para conseguirlo tendrá que integrar operaciones, equipos y estructuras que hasta ahora pertenecían a dos compañías independientes, una estrategia que ha generado preocupación entre trabajadores y profesionales de Hollywood por el posible impacto sobre el empleo.

La integración estará encabezada por Ellison y Ynon Kreiz, exdirector ejecutivo de Mattel. Mientras Ellison se enfocará en la estrategia de largo plazo, la visión creativa, las relaciones con el talento, la tecnología y la asignación de capital, Kreiz estará a cargo de la operación diaria y de la integración de los negocios.

¿Qué pasará con Paramount+ y HBO Max?

Por ahora, Paramount+ y HBO Max no desaparecen automáticamente como consecuencia del cierre de la adquisición. Sin embargo, Ellison ha planteado que ambas plataformas podrían integrarse con el tiempo, lo que permitiría a la nueva compañía concentrar sus catálogos y operaciones de streaming bajo una estrategia común.

