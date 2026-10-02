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Adiós a Paramount y Warner Bros.: así se llamará el nuevo gigante de Hollywood

La megafusión entre Paramount y Warner Bros. Discovery tendrá a Skydance como nombre corporativo, mientras marcas como Paramount, Warner Bros., HBO y Paramount+ mantendrán su identidad.
vie 02 octubre 2026 01:38 PM
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Fachada de oficinas de Paramount
Paramount y Warner Bros. Discovery quedarán bajo una nueva estructura corporativa que llevará el nombre de Skydance. (Foto: Justin Sullivan/Getty Images)

La compañía que resulte de la megafusión entre Paramount y Warner Bros. Discovery llevará el nombre de Skydance, una decisión con la que David Ellison, director ejecutivo de Paramount, busca crear una identidad corporativa propia sin desaparecer las marcas históricas de Hollywood.

El presidente y CEO de Paramount Skydance, anunció este viernes que la compañía combinada se llamará Skydance una vez que se concrete la adquisición valuada en alrededor de 110,000 millones de dólares.

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La transacción está prevista para cerrarse el próximo 6 de octubre, después de que Paramount superara los principales obstáculos regulatorios que habían frenado la operación.

El nombre elegido corresponde a la productora que Ellison fundó en 2006 y que posteriormente se fusionó con Paramount. Skydance ha participado en producciones como Top Gun: Maverick y películas de la franquicia Mission: Impossible.

Ellison explicó que Paramount y Warner Bros. conservarán sus identidades, mientras Skydance funcionará como el nombre corporativo que agrupará a ambas compañías y al resto de sus negocios.

“Paramount y Warner Bros. dieron forma a más de un siglo de cultura”, señaló Ellison en el anuncio. El ejecutivo dijo que la intención es aprovechar la escala de la combinación sin alterar las características que han hecho reconocibles a ambos estudios.

¿Qué quedará bajo Skydance?

El nuevo grupo tendrá bajo su estructura a Paramount Pictures, Warner Bros. Pictures, HBO, HBO Max, Paramount+, CBS, CNN, Nickelodeon, MTV, Discovery Channel, HGTV, Food Network, TNT y TBS, entre otras marcas.

Para los consumidores, uno de los cambios más relevantes será que Paramount+ y HBO Max quedarán bajo la misma compañía, aunque eso no significa que ambas plataformas desaparezcan inmediatamente o que sus catálogos se conviertan en un único servicio.

La nueva empresa también concentrará franquicias cinematográficas y televisivas de gran alcance, entre ellas las asociadas con Warner Bros., DC y Harry Potter, además de las propiedades de Paramount.

El siguiente paso es integrar Paramount y Warner Bros.

El cambio de nombre llega pocos días antes del cierre previsto de la operación y después de que Paramount anunciara a Ynon Kreiz como co-CEO de la compañía combinada.

Kreiz dejará su puesto como presidente y CEO de Mattel para encargarse de la operación cotidiana y de la integración de los negocios. Ellison, por su parte, conservará la dirección estratégica, creativa y tecnológica de la compañía.

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También existen compromisos de reducción de costos asociados con la operación. Warner Bros. Discovery y Paramount han planteado ahorros por alrededor de 6,000 millones de dólares en tres años, mientras que la nueva compañía asumirá más de 80,000 millones de dólares en deuda, de acuerdo con información reportada por Los Angeles Times.

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Paramount+ Streaming Warner Bros

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