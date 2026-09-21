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Paramount destraba la compra de Warner Bros. tras acuerdo con 12 estados

Paramount alcanzó un acuerdo con California y otros 11 estados que buscaban frenar la compra de Warner Bros. Discovery por 110,000 millones de dólares, aunque todavía enfrenta una demanda del sindicato de guionistas.
lun 21 septiembre 2026 11:48 AM
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Exterior de un edificio de Paramount con el logo en el punto más alto de éste.
aramount Skydance alcanzó un acuerdo con California y otros 11 estados para avanzar en la compra de Warner Bros. Discovery. (frankpeters/Getty Images)

Paramount Skydance llegó a un acuerdo con California y otros 11 estados de Estados Unidos que habían demandado para bloquear su adquisición de Warner Bros. Discovery, una operación valuada en 110,000 millones de dólares, de acuerdo con una persona familiarizada con el asunto citada por Bloomberg.

Las negociaciones se concretaron durante el fin de semana, después de que cuatro estados que se habían resistido a los términos negociados inicialmente con California aceptaran sumarse al acuerdo, según la fuente, que pidió permanecer en el anonimato debido a que las conversaciones eran confidenciales.

El acuerdo despeja uno de los principales obstáculos legales para que Paramount concrete la compra de Warner Bros. Discovery, aunque todavía queda un litigio pendiente presentado por el Writers Guild of America (WGA), el sindicato que representa a los guionistas de Hollywood.

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La disputa comenzó en julio, cuando los fiscales generales de 12 estados, encabezados por California, demandaron para impedir la operación. Argumentaron que la combinación de Paramount y Warner Bros. Discovery reduciría la competencia en la distribución de películas y televisión de paga y daría a la compañía resultante una posición dominante en distintos segmentos del entretenimiento.

¿Qué consiguió cada estado?

Uno de los puntos que los estados que se resistieron durante más tiempo lograron incluir en el acuerdo es la creación de consejos editoriales independientes para CBS y CNN. La medida busca preservar la independencia de las operaciones periodísticas de ambas cadenas una vez que queden bajo el mismo propietario.

Además, Paramount se había comprometido a distribuir al menos 30 películas al año en salas de cine. El acuerdo contempla una penalización de 30 millones de dólares por cada película que falte para alcanzar esa meta.

Durante las negociaciones también se discutió una inversión de 1,500 millones de dólares en producción cinematográfica en California, así como compromisos relacionados con los estudios que Paramount y Warner Bros. tienen en el estado.

Massachusetts, Nueva York, Connecticut y Minnesota fueron los cuatro estados que se mantuvieron más tiempo en contra de los términos discutidos con California. Finalmente aceptaron el acuerdo, según la fuente citada por Bloomberg, después de considerar que mantener la batalla legal sin California al frente no justificaba el costo del litigio.

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Una disputa que llegó a amenazar a Hollywood

David Ellison, director ejecutivo de Paramount Skydance, había amenazado con trasladar las operaciones de la compañía fuera de California si no se alcanzaba un acuerdo con el fiscal general Rob Bonta.

Bonta calificó esa postura como un intento de “chantaje” y sostuvo que la adquisición podía provocar una mayor concentración en Hollywood, con efectos sobre los precios, las opciones para los consumidores y el empleo en la industria.

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La posibilidad de una salida de Paramount de California puso presión adicional sobre las negociaciones, debido al peso histórico de Los Ángeles y Hollywood para la producción cinematográfica estadounidense.

Si la adquisición no se concreta después del 30 de septiembre, Paramount deberá comenzar a pagar a los accionistas de Warner Bros. Discovery una penalización de siete millones de dólares diarios por el retraso.

La operación fue anunciada en febrero, después de que Paramount superara la oferta de Netflix por los activos de Warner Bros. Discovery. La adquisición uniría bajo una misma compañía dos de los estudios cinematográficos más importantes de Hollywood, así como Paramount+ y HBO Max y una amplia cartera de canales de televisión, entre ellos CBS y CNN.

Aunque los reguladores de varias jurisdicciones ya aprobaron la operación, incluida la Unión Europea y Reino Unido, la demanda de los estados estadounidenses representaba uno de los principales obstáculos para concretarla.

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