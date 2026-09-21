La disputa comenzó en julio, cuando los fiscales generales de 12 estados, encabezados por California, demandaron para impedir la operación. Argumentaron que la combinación de Paramount y Warner Bros. Discovery reduciría la competencia en la distribución de películas y televisión de paga y daría a la compañía resultante una posición dominante en distintos segmentos del entretenimiento.

¿Qué consiguió cada estado?

Uno de los puntos que los estados que se resistieron durante más tiempo lograron incluir en el acuerdo es la creación de consejos editoriales independientes para CBS y CNN. La medida busca preservar la independencia de las operaciones periodísticas de ambas cadenas una vez que queden bajo el mismo propietario.

Además, Paramount se había comprometido a distribuir al menos 30 películas al año en salas de cine. El acuerdo contempla una penalización de 30 millones de dólares por cada película que falte para alcanzar esa meta.

Durante las negociaciones también se discutió una inversión de 1,500 millones de dólares en producción cinematográfica en California, así como compromisos relacionados con los estudios que Paramount y Warner Bros. tienen en el estado.

Massachusetts, Nueva York, Connecticut y Minnesota fueron los cuatro estados que se mantuvieron más tiempo en contra de los términos discutidos con California. Finalmente aceptaron el acuerdo, según la fuente citada por Bloomberg, después de considerar que mantener la batalla legal sin California al frente no justificaba el costo del litigio.





Una disputa que llegó a amenazar a Hollywood

David Ellison, director ejecutivo de Paramount Skydance, había amenazado con trasladar las operaciones de la compañía fuera de California si no se alcanzaba un acuerdo con el fiscal general Rob Bonta.

Bonta calificó esa postura como un intento de “chantaje” y sostuvo que la adquisición podía provocar una mayor concentración en Hollywood, con efectos sobre los precios, las opciones para los consumidores y el empleo en la industria.