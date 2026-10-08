Audiolibros en Spotify México: cómo funcionan, cuál es el catálogo y cuánto cuesta sumar más horas

Así puedes encontrar audiolibros en Spotify

Si tienes una cuenta Premium, una de las formas más sencillas de llegar a los audiolibros es desde la pantalla de inicio de la aplicación.

En la parte superior de Spotify ahora aparecen las opciones “Todas”, “Música”, “Podcasts” y “Audiolibros”. Al seleccionar esta última, la aplicación muestra una página dedicada a este tipo de contenido.

(Foto: Captura de pantalla)



Ahí aparecen diferentes apartados para descubrir qué escuchar, entre ellos “Audiolibros para ti”, “Libros más populares” y “Lanzamientos nuevos”, además de otras recomendaciones.

Pero hay otra ruta que puede resultar más práctica si ya sabes qué tipo de libro quieres encontrar.

Desde el menú “Buscar”, Spotify incorporó una sección específica de “Audiolibros”. Al entrar ahí, la app organiza el catálogo por categorías como “Biografía y memoria”, “Ficción y literatura”, “Historia”, “Niños y familia”, “LGBTQ+” y “Misterio y thriller”, entre otras.

(Foto: Captura de pantalla)



Esta sección también permite buscar directamente un libro o un autor, por lo que puede ser la opción más rápida si ya tienes en mente qué quieres escuchar.

(Foto: Captura de pantalla)



En México, los usuarios Premium elegibles tienen 12 horas de escucha de audiolibros al mes incluidas en su plan. Spotify señala que un audiolibro promedio dura alrededor de 10 horas, aunque la duración varía dependiendo de la obra.

Las horas incluidas se renuevan con cada ciclo de facturación y las que no utilices no se acumulan para el siguiente mes. Cuando se termina el tiempo incluido, puedes contratar Audiolibros+ para obtener horas adicionales o comprar una recarga puntual.

En los planes Premium Duo y Familiar, las 12 horas mensuales de audiolibros incluidas corresponden únicamente al administrador de la cuenta. Los demás integrantes del plan no reciben esas horas automáticamente, pero pueden acceder a audiolibros si el administrador contrata el complemento Audiolibros+ para ellos.

¿Cómo escuchar audiolibros sin Spotify Premium?

Spotify ofrece Audiolibros+ como un complemento para usuarios Premium que quieren ampliar las horas de escucha incluidas en su plan. En México, tiene un costo de 99 pesos al mes y añade 15 horas de reproducción de audiolibros cada mes, además de las 12 horas incluidas para los suscriptores Premium elegibles. Actualmente, los nuevos usuarios pueden acceder a un mes de prueba gratis.

