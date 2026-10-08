Audiolibros en Spotify México: cómo funcionan, cuál es el catálogo y cuánto cuesta sumar más horas
Spotify ya ofrece audiolibros en México. Conoce dónde encontrarlos dentro de la aplicación, qué planes incluyen horas de escucha, cuánto cuesta ampliarlas y qué otras plataformas tienen libros en formato de audio.
El catálogo que llegó al país supera los 45,000 títulos en español, como parte de una oferta global de más de 350,000 obras en 120 idiomas. Para los usuarios Premium que cumplen con las condiciones de acceso, Spotify incluye 12 horas mensuales de escucha de audiolibros. También existen opciones para quienes necesitan más tiempo o prefieren comprar un título específico.
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Así puedes encontrar audiolibros en Spotify
Si tienes una cuenta Premium, una de las formas más sencillas de llegar a los audiolibros es desde la pantalla de inicio de la aplicación.
En la parte superior de Spotify ahora aparecen las opciones “Todas”, “Música”, “Podcasts” y “Audiolibros”. Al seleccionar esta última, la aplicación muestra una página dedicada a este tipo de contenido.
Ahí aparecen diferentes apartados para descubrir qué escuchar, entre ellos “Audiolibros para ti”, “Libros más populares” y “Lanzamientos nuevos”, además de otras recomendaciones.
Pero hay otra ruta que puede resultar más práctica si ya sabes qué tipo de libro quieres encontrar.
Desde el menú “Buscar”, Spotify incorporó una sección específica de “Audiolibros”. Al entrar ahí, la app organiza el catálogo por categorías como “Biografía y memoria”, “Ficción y literatura”, “Historia”, “Niños y familia”, “LGBTQ+” y “Misterio y thriller”, entre otras.
Esta sección también permite buscar directamente un libro o un autor, por lo que puede ser la opción más rápida si ya tienes en mente qué quieres escuchar.
En México, los usuarios Premium elegibles tienen 12 horas de escucha de audiolibros al mes incluidas en su plan. Spotify señala que un audiolibro promedio dura alrededor de 10 horas, aunque la duración varía dependiendo de la obra.
Las horas incluidas se renuevan con cada ciclo de facturación y las que no utilices no se acumulan para el siguiente mes. Cuando se termina el tiempo incluido, puedes contratar Audiolibros+ para obtener horas adicionales o comprar una recarga puntual.
En los planes Premium Duo y Familiar, las 12 horas mensuales de audiolibros incluidas corresponden únicamente al administrador de la cuenta. Los demás integrantes del plan no reciben esas horas automáticamente, pero pueden acceder a audiolibros si el administrador contrata el complemento Audiolibros+ para ellos.
¿Cómo escuchar audiolibros sin Spotify Premium?
Spotify ofrece Audiolibros+ como un complemento para usuarios Premium que quieren ampliar las horas de escucha incluidas en su plan. En México, tiene un costo de 99 pesos al mes y añade 15 horas de reproducción de audiolibros cada mes, además de las 12 horas incluidas para los suscriptores Premium elegibles. Actualmente, los nuevos usuarios pueden acceder a un mes de prueba gratis.
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También está la opción de comprar un audiolibro individual mediante un pago único, sin necesidad de contar con una suscripción Premium ni de utilizar las horas de escucha incluidas en un plan. Esta opción está disponible tanto para usuarios de la versión gratuita como para quienes ya pagan Premium. El precio se muestra al momento de adquirir cada título y varía según el audiolibro. La compra se realiza desde la web de Spotify, pero una vez obtenido el acceso, puedes escuchar el libro desde la aplicación.
Con los audiolibros, Spotify no parte de cero, busca aprovechar una aplicación que millones de mexicanos ya utilizan para ampliar el tipo de contenido que consumen dentro de ella.
De acuerdo con datos de The Competitive Intelligence Unit (The Ciu), al cierre de 2025 había 77.4 millones de usuarios de internet en México que escuchaban música, podcasts o audiolibros en plataformas digitales, equivalentes a 80.1% de los internautas.
Además, 42.9 millones de internautas pagaban por contenidos de audio, mientras que el país contabilizaba 14.3 millones de cuentas con alguna suscripción de pago activa.
Spotify mantiene el liderazgo entre las plataformas de música por suscripción en México, con 65% de participación, Apple Music tiene 14%, Amazon Music 11% y YouTube Music 7.1%.
Spotify no es la única opción para escuchar audiolibros en México
La llegada de Spotify ocurre en un mercado en el que ya existen servicios especializados. Audible es una de las alternativas más conocidas, la plataforma de Amazon tiene presencia en México y ha desarrollado una estrategia específica para producir audiolibros en español. Según los datos compartidos por la compañía, cuenta con un catálogo de alrededor de 50,000 títulos en español y durante el último año produjo cerca de 2,000 títulos en estudios mexicanos con talento local.
Otra alternativa es Storytel, que combina audiolibros y libros electrónicos mediante una suscripción. En México ofrece un catálogo de más de un millón de títulos y un plan Ilimitado mensual de 169 pesos, además de opciones anual y familiar.
A diferencia de Spotify, Storytel tiene un plan ilimitado permite escuchar y leer los títulos disponibles sin un límite mensual de horas.
YouTube también puede ser una opción para encontrar audiolibros, en la plataforma hay títulos completos y contenidos narrados en formato de audio, aunque su oferta no está organizada exclusivamente como un catálogo de audiolibros.