Spotify ya tiene audiolibros en México: así puedes acceder a más de 45,000 títulos

"Hoy abrimos un nuevo capítulo para los audiolibros en Spotify y, por supuesto, para los autores, editoriales y lectores que conforman esta industria", afirmó Owen Smith, líder de libros en Spotify.

Audiolibros en Spotify llega a México: planes y la función para no perder tu página

Para acceder a la biblioteca literaria, la plataforma diseñó tres alternativas. Los suscriptores de los planes Premium disponen de una asignación mensual de 12 horas de escucha. Según la empresa, un libro promedio dura cerca de 10 horas, lo que otorga margen para explorar obras completas cada mes. Como segunda opción, la compañía introdujo el complemento Audiobooks Plus para añadir horas de contenido. Por último, cualquier usuario conserva la opción de adquirir títulos individuales en compra directa.

En el apartado tecnológico, la plataforma integró la herramienta PageMatch, una función orientada a sincronizar la lectura en papel o e-book con la versión sonora. Cuando el usuario lee un libro impreso que también forma parte del catálogo de Spotify, escanea la página con la cámara de su teléfono móvil; el sistema reconoce el texto y ubica el segundo exacto en la narración para continuar la historia en formato audio sin interrupciones.



Niamh Parsley, directora de diseño y producto de consumo para audiolibros en Spotify, precisó que más de un millón de personas utilizó la herramienta desde su prueba inicial, con un ritmo de uso de una consulta cada cuatro segundos. Además, los usuarios de PageMatch terminan sus libros dos veces y media más rápido, donde dos tercios corresponden a menores de 35 años.

La plataforma ofrece también páginas de cuenta regresiva para estrenos, integración con el resumen anual Spotify Wrapped y recomendación cruzada entre música, podcasts y libros.

"Lo que diferencia a Spotify resulta muy simple: reunimos música, podcasts y audiolibros en una sola aplicación. Esto elimina la necesidad de cambiar de servicio o descargar una app nueva", agregó Niamh. La directiva confirmó que las alianzas de la empresa con casi 300 editoriales globales (como Planeta y Mondadori) carecen de exclusividad, mientras que el portal Spotify for Authors permite a creadores independientes subir sus propias obras.

