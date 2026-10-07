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Spotify ya tiene audiolibros en México: así puedes acceder a más de 45,000 títulos

Spotify inicia su expansión global de audiolibros a más de 180 mercados con la mira puesta en el consumidor mexicano. La plataforma ofrecerá 12 horas mensuales de escucha para usuarios Premium.
mié 07 octubre 2026 01:00 AM
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Interfaz de audiolibros de Spotify.
Spotify amplía su oferta en México con un catálogo de más de 45,000 audiolibros en español. (foto: Spotify)

Spotify abrió un nuevo capítulo en la industria del entretenimiento digital con el lanzamiento de su catálogo de audiolibros en México, la iniciativa forma parte de un despliegue internacional que alcanzará más de 180 mercados hacia finales de año. Con esta estrategia, la plataforma de streaming integra libros narrados en audio junto a su oferta de música y podcasts para más de 750 millones de usuarios activos y 300 millones de suscriptores de pago.

A partir de este miércoles 7 de octubre, los usuarios en México pueden acceder a un catálogo inicial superior a 45,000 títulos en español dentro de una oferta global de 350,000 obras en 120 idiomas.

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"Hoy abrimos un nuevo capítulo para los audiolibros en Spotify y, por supuesto, para los autores, editoriales y lectores que conforman esta industria", afirmó Owen Smith, líder de libros en Spotify.

Audiolibros en Spotify llega a México: planes y la función para no perder tu página

Para acceder a la biblioteca literaria, la plataforma diseñó tres alternativas. Los suscriptores de los planes Premium disponen de una asignación mensual de 12 horas de escucha. Según la empresa, un libro promedio dura cerca de 10 horas, lo que otorga margen para explorar obras completas cada mes. Como segunda opción, la compañía introdujo el complemento Audiobooks Plus para añadir horas de contenido. Por último, cualquier usuario conserva la opción de adquirir títulos individuales en compra directa.

En el apartado tecnológico, la plataforma integró la herramienta PageMatch, una función orientada a sincronizar la lectura en papel o e-book con la versión sonora. Cuando el usuario lee un libro impreso que también forma parte del catálogo de Spotify, escanea la página con la cámara de su teléfono móvil; el sistema reconoce el texto y ubica el segundo exacto en la narración para continuar la historia en formato audio sin interrupciones.

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Niamh Parsley, directora de diseño y producto de consumo para audiolibros en Spotify, precisó que más de un millón de personas utilizó la herramienta desde su prueba inicial, con un ritmo de uso de una consulta cada cuatro segundos. Además, los usuarios de PageMatch terminan sus libros dos veces y media más rápido, donde dos tercios corresponden a menores de 35 años.

La plataforma ofrece también páginas de cuenta regresiva para estrenos, integración con el resumen anual Spotify Wrapped y recomendación cruzada entre música, podcasts y libros.

"Lo que diferencia a Spotify resulta muy simple: reunimos música, podcasts y audiolibros en una sola aplicación. Esto elimina la necesidad de cambiar de servicio o descargar una app nueva", agregó Niamh. La directiva confirmó que las alianzas de la empresa con casi 300 editoriales globales (como Planeta y Mondadori) carecen de exclusividad, mientras que el portal Spotify for Authors permite a creadores independientes subir sus propias obras.

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Así consumen audio los mexicanos: el escenario donde aterriza la apuesta de Spotify

El desembarco de Spotify ocurre en un momento de madurez para el consumo digital en México. Un informe de la consultora The Competitive Intelligence Unit (The Ciu) indica que, al cierre de 2025, un total de 77.4 millones de usuarios de internet en México, que equivale al 80.1% del total conectado, escuchan música, podcasts o audiolibros en plataformas digitales.

Dentro de este universo, 42.9 millones de internautas realizan algún pago por contenidos de audio. El país contabiliza 14.3 millones de cuentas con suscripción de pago activa, equivalente al 13.8% de los usuarios de internet y un crecimiento anual del 2.9%.

Uno de los competidores en audiolibros para Spotify será Audible , la plataforma de audiolibros de Amazon que mantiene una presencia activa en el país. Con un catálogo de 50,000 títulos en español y dos décadas de trayectoria en este idioma, Audible enfoca sus esfuerzos en la producción local y en contenidos de alta fidelidad sonora.

La empresa convirtió a México en el centro de su producción en español, tan solo en el último año, Audible produjo alrededor de 2,000 títulos en estudios mexicanos con talento local, entre los que destaca la adaptación de Pedro Páramo, de Juan Rulfo.

Con una propuesta que reúne música, programas hablados y literatura en un solo entorno, Spotify busca ampliar el pastel del mercado editorial en México y convertir cada momento del día en una oportunidad para la lectura.

El análisis de The Ciu confirma el liderazgo de Spotify en México con un 65.0% de participación en suscripciones de pago. No obstante, la plataforma enfrenta una competencia creciente que redujo su cuota previa del 70.8%. En este escenario, Apple Music ocupa el segundo lugar con un 14.0% del mercado, seguido por Amazon Music con un 11.0% y YouTube Music con un 7.1%. Plataformas como Trebel y Deezer capturan el 1.6% y el 1.3% respectivamente.

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