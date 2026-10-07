Spotify ya tiene audiolibros en México: así puedes acceder a más de 45,000 títulos

Así consumen audio los mexicanos: el escenario donde aterriza la apuesta de Spotify
El desembarco de Spotify ocurre en un momento de madurez para el consumo digital en México. Un informe de la consultora The Competitive Intelligence Unit (The Ciu) indica que, al cierre de 2025, un total de 77.4 millones de usuarios de internet en México, que equivale al 80.1% del total conectado, escuchan música, podcasts o audiolibros en plataformas digitales.
Dentro de este universo, 42.9 millones de internautas realizan algún pago por contenidos de audio. El país contabiliza 14.3 millones de cuentas con suscripción de pago activa, equivalente al 13.8% de los usuarios de internet y un crecimiento anual del 2.9%.
Uno de los competidores en audiolibros para Spotify será Audible , la plataforma de audiolibros de Amazon que mantiene una presencia activa en el país. Con un catálogo de 50,000 títulos en español y dos décadas de trayectoria en este idioma, Audible enfoca sus esfuerzos en la producción local y en contenidos de alta fidelidad sonora.
La empresa convirtió a México en el centro de su producción en español, tan solo en el último año, Audible produjo alrededor de 2,000 títulos en estudios mexicanos con talento local, entre los que destaca la adaptación de Pedro Páramo, de Juan Rulfo.
Con una propuesta que reúne música, programas hablados y literatura en un solo entorno, Spotify busca ampliar el pastel del mercado editorial en México y convertir cada momento del día en una oportunidad para la lectura.
El análisis de The Ciu confirma el liderazgo de Spotify en México con un 65.0% de participación en suscripciones de pago. No obstante, la plataforma enfrenta una competencia creciente que redujo su cuota previa del 70.8%. En este escenario, Apple Music ocupa el segundo lugar con un 14.0% del mercado, seguido por Amazon Music con un 11.0% y YouTube Music con un 7.1%. Plataformas como Trebel y Deezer capturan el 1.6% y el 1.3% respectivamente.