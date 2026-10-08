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EU suspende a Microsoft y Adobe visas de trabajo para extranjeros y las acusa de abusar de ellas

La medida también alcanza a las compañías de servicios tecnológicos Cognizant, Infosys, Tata Consultancy Services, Wipro, HCL Technologies y Capgemini.
jue 08 octubre 2026 02:30 PM
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El vicepresidente de los Estados Unidos, JD Vance, durante el anunció de la suspensión de visas de trabajo a Microsoft, Adobe y más empresas de tecnología.
La medida no elimina las visas H-1B ni impide que Microsoft siga empleando a trabajadores que ya cuentan con este estatus. El impacto está en el siguiente paso que algunos de ellos buscan dar: obtener la residencia permanente en Estados Unidos. (Alex Wong/Getty Images)

El gobierno de Estados Unidos suspendió a Microsoft y Adobe de un programa laboral utilizado por empresas para patrocinar la residencia permanente de trabajadores extranjeros, como parte de una ofensiva contra el supuesto uso indebido de visas para talento especializado.

El Departamento del Trabajo de Estados Unidos anunció que no aceptará nuevas solicitudes ni procesará las que estén pendientes de Microsoft y Adobe dentro del programa de Certificación Laboral Permanente, conocido como PERM. La medida también alcanza a las compañías de servicios tecnológicos Cognizant, Infosys, Tata Consultancy Services, Wipro, HCL Technologies y Capgemini.

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La decisión fue anunciada este jueves por el secretario del Trabajo, Keith Sonderling, durante una conferencia en la que el vicepresidente JD Vance acusó particularmente a Microsoft de utilizar el sistema migratorio mientras despedía trabajadores estadounidenses.

Vance señaló que Microsoft despidió a 6,000 trabajadores estadounidenses el año pasado y, al mismo tiempo, se benefició de unas 6,300 visas H-1B y de casi 3,000 procesos relacionados con green cards. El vicepresidente sostuvo que la empresa había sustituido trabajadores estadounidenses por empleados extranjeros, aunque no presentó evidencia que demostrara que los despidos y las contrataciones mediante H-1B estuvieran directamente relacionados.

Microsoft rechaza abusar de las visas de trabajo

En una declaración proporcionada a CNBC, la compañía explicó que alrededor de 80% de las aproximadamente 6,000 solicitudes H-1B que presentó durante el último año fiscal correspondieron a extensiones o cambios de estatus de empleados que ya trabajaban para la empresa, y no a nuevas contrataciones.

La compañía agregó que el resto de las solicitudes correspondió a personas que ya se encontraban en Estados Unidos y que, en conjunto, representan alrededor de 1% de su fuerza laboral estadounidense. Microsoft también dijo que paga a sus trabajadores con visa H-1B una compensación comparable a la de otros empleados que desempeñan funciones equivalentes y que sus niveles salariales para estos trabajadores se encuentran entre los más altos registrados en este tipo de solicitudes.

Adobe, por su parte, no respondió a las solicitudes de comentarios realizadas por CNBC, según reportó el medio.

El anuncio ocurrió horas antes de que el presidente Donald Trump entregara a Satya Nadella, CEO de Microsoft, la Medalla Nacional de Tecnología e Innovación.

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¿Qué significa la suspensión para los trabajadores?

La medida no elimina las visas H-1B ni impide que Microsoft siga empleando a trabajadores que ya cuentan con este estatus. El impacto está en el siguiente paso que algunos de ellos buscan dar: obtener la residencia permanente en Estados Unidos.

El programa PERM obliga a los empleadores a demostrar ante el Departamento del Trabajo que no existen trabajadores estadounidenses calificados, disponibles y dispuestos a ocupar el puesto en cuestión y que la contratación del trabajador extranjero no perjudicará los salarios ni las condiciones laborales de los trabajadores estadounidenses. La certificación es un paso necesario para muchas solicitudes de residencia permanente patrocinadas por un empleador.

Por ello, los trabajadores extranjeros que ya se encuentran en Estados Unidos con una H-1B no pierden automáticamente su visa por esta decisión. Sin embargo, quienes dependan de su empleador para avanzar hacia una green card podrían enfrentar retrasos o quedar temporalmente sin esa vía de patrocinio mientras dure la suspensión.

Sonderling afirmó que las ocho compañías involucradas han solicitado, desde 2009, casi tres millones de trabajadores extranjeros y han recibido más de 230,000 aprobaciones de visas H-1B y más de 100,000 certificaciones laborales permanentes.

El gobierno estadounidense sostiene que estas cifras reflejan un uso excesivo de los programas de trabajadores extranjeros y que algunas compañías han utilizado el sistema para contratar talento internacional con menores costos laborales.

La administración de Trump también anunció investigaciones contra nueve universidades, entre ellas Harvard, Yale y Stanford, por un supuesto uso indebido de visas para estudiantes e investigadores extranjeros. La ofensiva forma parte de un endurecimiento más amplio de las políticas migratorias relacionadas con trabajadores altamente especializados.

Aunque el H-1B continúa vigente, limitar el camino hacia la residencia permanente puede hacer menos atractivo para algunos especialistas extranjeros construir una carrera de largo plazo en Estados Unidos.

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