EU suspende a Microsoft y Adobe visas de trabajo para extranjeros y las acusa de abusar de ellas

La decisión fue anunciada este jueves por el secretario del Trabajo, Keith Sonderling, durante una conferencia en la que el vicepresidente JD Vance acusó particularmente a Microsoft de utilizar el sistema migratorio mientras despedía trabajadores estadounidenses.

Vance señaló que Microsoft despidió a 6,000 trabajadores estadounidenses el año pasado y, al mismo tiempo, se benefició de unas 6,300 visas H-1B y de casi 3,000 procesos relacionados con green cards. El vicepresidente sostuvo que la empresa había sustituido trabajadores estadounidenses por empleados extranjeros, aunque no presentó evidencia que demostrara que los despidos y las contrataciones mediante H-1B estuvieran directamente relacionados.

Microsoft rechaza abusar de las visas de trabajo

En una declaración proporcionada a CNBC, la compañía explicó que alrededor de 80% de las aproximadamente 6,000 solicitudes H-1B que presentó durante el último año fiscal correspondieron a extensiones o cambios de estatus de empleados que ya trabajaban para la empresa, y no a nuevas contrataciones.

La compañía agregó que el resto de las solicitudes correspondió a personas que ya se encontraban en Estados Unidos y que, en conjunto, representan alrededor de 1% de su fuerza laboral estadounidense. Microsoft también dijo que paga a sus trabajadores con visa H-1B una compensación comparable a la de otros empleados que desempeñan funciones equivalentes y que sus niveles salariales para estos trabajadores se encuentran entre los más altos registrados en este tipo de solicitudes.

Adobe, por su parte, no respondió a las solicitudes de comentarios realizadas por CNBC, según reportó el medio.

El anuncio ocurrió horas antes de que el presidente Donald Trump entregara a Satya Nadella, CEO de Microsoft, la Medalla Nacional de Tecnología e Innovación.