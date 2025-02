México se beneficia del caos de visas de trabajo supercalificado en Estados Unidos

Ricardo Amper, CEO de Incode, plataforma de identidad y de IA, considera que uno de los motivos por los que directivos de empresas tecnológicas estadounidenses se encuentran cercanos al presidente Trump es para ajustar este tipo de acuerdos, pero al ser un tema poco popular con la bancada republicana, se puede tener una oportunidad en México.

“Tenemos varias ventajas como país, además de la cercanía, el huso horario y la posición geográfica, hay opciones de talento en el país que pueden trabajar con ingenieros de otros países y aprovechar para ser un hub de algo así como un AIshoring, o sea una relocalización de talento que esté desarrollando software”, precisó Amper.

Aunque no está claro qué hará Trump, en su primer mandato prometió descontinuar las visas H-1B, pero el mes pasado las calificó como “un gran programa” y varias de las empresas que han aprovechado la apertura de este tipo de visado son las grandes firmas de tecnología. De acuerdo con el US Citizenship and Inmigration Services, Amazon, Google, Meta, Microsoft y Apple están dentro del top 10 de empresas que más han solicitado este tipo de visas. Incluso Elon Musk ha sido partidario en el uso de este tipo de visa y Tesla ha solicitado 1,767 de este tipo de documentos.