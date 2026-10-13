OpenAI descubre dispositivo de ‘espionaje’ en sus oficinas y denuncia a empleado ante el FBI

“Descubrimos un sofisticado dispositivo de grabación que fue escondido en una de nuestras oficinas. Usamos nuestros modelos para entender el dispositivo y de dónde provino. Identificamos a un empleado en específico que lo había plantado unos días antes”, dijo la empresa.

El caso involucra a Abdulrahman Alfozan , un ingeniero de OpenAI de 35 años quien fue detenido y acusado de intentar interceptar ilegalmente un dispositivo de grabación de audio oculto en una sala de juntas de la empresa en San Francisco, de acuerdo con información de The Associated Press, el dispositivo fue descubierto el 30 de septiembre en una sala de conferencias escondido entre papel higiénico y conectado a un puerto USB detrás de un televisor.

¿Cómo descubrieron el dispositivo?

La investigación también incluyó grabaciones de cámaras de seguridad que de acuerdo con las autoridades, mostraron al empleado ingresando en distintas ocasiones a una sala restringida. Después los investigadores encontraron otro dispositivo de grabación en una bolsa que el trabajador había dejado en otra habitación.

Fue a través de su cuenta oficial de X donde la desarrolladora de ChatGPT informó que presentó el caso ante el Buró Federal de Investigaciones (FBI), donde sus investigaciones derivaron en la detención del empleado, quien fue despedido. Hasta este momento la empresa aseguró que no existen indicios de que el trabajador haya accedido indebidamente o extraído información sensible como los parámetros de sus modelos de IA, código fuente o datos de clientes.

“Nos tomamos en serio la protección de nuestra tecnología, nuestros datos y nuestras personas y la consideramos un asunto de importancia nacional”, dijo OpenAI en su cuenta oficial de X.

La seguridad de la IA también enfrenta amenazas internas

El incidente pone sobre la mesa los riesgos de seguridad que enfrentan las empresas tecnológicas, no solo por ataques externos, sino también por amenazas provenientes de sus propios trabajadores.

La protección de información confidencial ya había generado controversias alrededor de OpenAI, pues en julio del 2026 Apple presentó una demanda contra la compañía y dos ex empleados de la fabricante del iPhone por la presunta apropiación de secretos comerciales relacionados con diseño de productos, procesos de fabricación y estrategias de suministro.

Aunque se trata de casos distintos y no existe evidencia de que estén relacionados, ambos muestran la importancia que tiene la protección de información interna para las empresas que desarrollan tecnología.

OpenAI mencionó que su estrategia de seguridad contempla amenazas internas, ciberdelincuentes y actores respaldados por el gobierno e incluso la compañía destaca que el uso de la IA puede ayudar a investigar incidentes de seguridad cada vez más soficiticados mientras que la investigación del FBI sigue abierta.