Apple presenta demanda contra OpenAI por supuesto robo de secretos empresariales

El gigante tecnológico Apple presentó una demanda contra OpenAI y dos exempleados, acusando “apropiación indebida” de secretos comerciales que ayudarían a la empresa matriz de ChatGPT en su incursión en el hardware de consumo.
Esta demanda representa un nuevo nivel en la escalada entre ambos gigantes de la tecnología, después de meses de tensión entre ambas compañías.
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Apple acusa sustracción de información confidencial
De acuerdo con información de la agencia Reuters, Apple presentó la demanda ante el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Norte de California.
La querella acusa “una acción coordinada” para la sustracción de información confidencial de Apple, donde se incluyen:
- Diseños de productos.
- Procesos de fabricación.
- Estrategias de la cadena de suministro.
Además, la demanda fue presentada contra los exempleados Chang Liu, antiguo ingeniero eléctrico senior de sistemas, y Tang Yew Tan, quien fuera vicepresidente de diseño de productos para iPhone y Apple Watch.
La demanda también incluye a la Fundación OpenAI, OpenAI Group PBC, así como IO Products. Hasta el momento, ninguna de las partes implicadas ha hecho comentarios al respecto.
Apple acusa que Liu no devolvió una computadora de trabajo proporcionada por la empresa, y que desde este dispositivo aprovechó una falla de autentificación para acceder a la red interna de la empresa estadounidense y logró descargar cientos de archivos confidenciales de la compañía, relacionados con cuestiones de Hardware.
La empresa estadounidense señaló que Tan, responsable de hardware en OpenAI, utilizó “metódicamente información confidencial” de Apple para beneficiar a su nuevo empleador, pues se envió por correo electrónico información sobre los proveedores del gigante tecnológico, así como resúmenes internos del sector antes de dejar la compañía.
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OpenAI contrató a más de 400 empleados de Apple
En la demanda, Apple indicó que más de 400 exempleados trabajan actualmente para OpenAI, por lo que considieran que “no es de extrañar” que algunos de ellos tengan conocimiento de información confidencial.
La compañía estadounidense añadió que empleados de OpenAI solicitaron información confidencial a proveedores de Apple, lo que además derivó en que estas empresas consideraran que tenían permiso de la compañía para utilizar dicha técnica.
Apenas el año pasado, OpenAI adquirió la startup de hardware IO Products, fundada por un antiguo diseñador de Apple, Jony Ive. La operación se cerró por 6,500 millones de dólares.
El movimiento buscaba marcar la evolución de la empresa del software al hardware de consumo.
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Apple había externado preocupación previamente
En la demanda, Apple precisó que desde febrero pasado había contactado a OpenAI para externar su preocupación por la información confidencial que pudieran tener en sus manos, sin embargo, no hubo respuesta alguna.
Previamente, se informó que OpenAI analizaba opciones legales contra Apple, para notificar un supuesto incumplimiento de contrato, pero sin que se considerara una demanda formal en aquel momento.