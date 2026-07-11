Apple presenta demanda contra OpenAI por supuesto robo de secretos empresariales

Apple acusa sustracción de información confidencial

De acuerdo con información de la agencia Reuters, Apple presentó la demanda ante el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Norte de California.

La querella acusa “una acción coordinada” para la sustracción de información confidencial de Apple, donde se incluyen:

- Diseños de productos.

- Procesos de fabricación.

- Estrategias de la cadena de suministro.

Además, la demanda fue presentada contra los exempleados Chang Liu, antiguo ingeniero eléctrico senior de sistemas, y Tang Yew Tan, quien fuera vicepresidente de diseño de productos para iPhone y Apple Watch.

La demanda también incluye a la Fundación OpenAI, OpenAI Group PBC, así como IO Products. Hasta el momento, ninguna de las partes implicadas ha hecho comentarios al respecto.

OpenAI, matriz de la IA ChatGPT. (SAMUEL BOIVIN/NurPhoto via AFP)

Apple acusa que Liu no devolvió una computadora de trabajo proporcionada por la empresa, y que desde este dispositivo aprovechó una falla de autentificación para acceder a la red interna de la empresa estadounidense y logró descargar cientos de archivos confidenciales de la compañía, relacionados con cuestiones de Hardware.

La empresa estadounidense señaló que Tan, responsable de hardware en OpenAI, utilizó “metódicamente información confidencial” de Apple para beneficiar a su nuevo empleador, pues se envió por correo electrónico información sobre los proveedores del gigante tecnológico, así como resúmenes internos del sector antes de dejar la compañía.