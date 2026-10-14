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Adiós al doomscrolling: por qué el ‘cero hate’ en internet logra que la gente gaste 24% más sin notarlo

El contenido positivo y la no toxicidad tienen un impacto favorable en el retorno publicitario aun cuando las empresas apuestan por mantener enganchados a la gente con publicaciones violentas.
mié 14 octubre 2026 05:55 AM
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Imagen de una adolescente feliz scrolleando frente a su teléfono inteligente de última generación en un entorno que seguro.
En términos de atención consciente, la velocidad de desplazamiento en plataformas de dreamscrolling resulta ser tres veces más lenta en comparación con otras redes sociales. (Foto: Generada con IA / Google Flow)

Pasas todo el día en la pantalla, deslizas el dedo sin fin, permaneces pasivo mientras las horas pasan y no llegas a ningún lugar. Esa práctica ya es común en la actualidad, se llama Doomscrolling o scroll infinito, pero tiene una contrapropuesta que aboga por inspirar a los usuarios y que también representa una oportunidad de negocio.

Si el doomscrolling representa hábitos de consumo basados en el consumo pasivo e infinito, el dreamscrolling va hacia el lado contrario; se trata de un paradigma en que la navegación es intencional de los usuarios, quienes ingresan a cierto tipo de plataformas para proyectar metas concretas, como remodelaciones del hogar, planificación de viajes o tendencias de moda y ahí es donde surge una posibilidad de ingresos para las marcas.

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Un ejemplo alrededor de este hábito de consumo es Pinterest, la plataforma que, de acuerdo con Marcos Westphalen, VP de la empresa para América Latina, replanteó su modelo operativo para ser más bien un motor de descubrimiento y un asistente de compras personalizado.

Esto quiere decir que a diferencia del estándar predominante en la industria de las redes sociales, donde el éxito se mide a través del tiempo acumulado de permanencia, las plataformas de dreamscrolling operan bajo una lógica contrapuesta. Su diseño no prioriza la retención compulsiva en pantalla, sino la generación de utilidad práctica para que el usuario pueda concretar sus proyectos fuera del entorno digital a partir de ideas positivas.

"No buscamos retener a los usuarios en la plataforma, lo que buscamos por diseño es que encuentren ese contenido inspirador y útil para salir de la plataforma", afirma Westphalen, quien agrega que “el tiempo en la plataforma no es la variable de negocio fundamental, sino lo es la intención y la atención con la cual los usuarios consumen ese tiempo".

La no toxicidad tiene un efecto positivo en el negocio

El impacto económico de la exploración en este entorno sin toxicidad ya es tangible. Según datos de la firma de inteligencia de medios, Magna , mostrar anuncios en entornos positivos incrementa en un 24% la inclinación de compra por parte de los consumidores.

En términos de atención consciente, la velocidad de desplazamiento en plataformas como Pinterest resulta ser tres veces más lenta en comparación con otras redes sociales. Además, 50% de sus usuarios accede directamente con una decisión explícita de compra previa a su navegación.

Un hallazgo relevante sobre estos hábitos de consumo, señala el estudio, es que el 96% de estas búsquedas no incluyen nombres de marcas específicas, lo que abre más posibilidades a los anunciantes, destaca Westphalen: "Uno no viene ya a concretar una transacción; viene a inspirarse, a buscar ideas. Hay cosas que no sabes que quieres hasta que las ves. Ese es el potencial".

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Entre otras de las plataformas que persiguen este objetivo, además de Pinterest, destacan Drive and Listen, la cual permite viajar virtualmente en auto por calles de ciudades de todo el mundo mientras escuchas estaciones de radio locales en vivo; Headway, que ofrece un feed con resúmenes de libros de no ficción de 15 minutos en formato de texto y audio; o Google Arts & Culture.

Pinterest lanza aviso para reducir distracciones en el aula

Este rendimiento publicitario, menciona Westphalen, se relaciona directamente con la decisión de mantener un espacio seguro, exento de discusiones políticas, discursos de odio o dinámicas de comparación social.

Asimismo, impacta en la interacción cotidiana de los usuarios, especialmente la de los menores de edad. Como parte de ello, la firma lanzó en México un aviso que se activa en horario escolar para ayudar a reducir las distracciones en clase como parte de las medidas en torno a la legislación que entra en vigor el 3 de noviembre y establece un marco nacional para el uso de celulares, relojes inteligentes y otros dispositivos digitales personales en escuelas públicas y privadas de México.

Estas acciones, señala el ejecutivo, cobran especial relevancia al analizar las pautas de consumo de la Generación Z, un segmento clave dentro de la red, y del cual el 40% de su población manifiesta que desearía que las redes sociales tradicionales no hubieran existido, debido a la toxicidad del entorno digital.

Además, los hábitos de compra impulsiva en las redes convencionales generan un alto grado de insatisfacción posterior a esas ventas, llegando al punto de que el 70% de ellos se arrepiente de lo que compra dentro de las primeras 48 horas en otras plataformas.

Dichas cifras demuestran que el dreamscrolling, por lo tanto, es una tendencia donde la atención intencional y la positividad forman parte de un modelo sostenible de negocio en el cual se alinean el bienestar del usuario con el retorno publicitario.

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