Adiós al doomscrolling: por qué el ‘cero hate’ en internet logra que la gente gaste 24% más sin notarlo

Un ejemplo alrededor de este hábito de consumo es Pinterest, la plataforma que, de acuerdo con Marcos Westphalen, VP de la empresa para América Latina, replanteó su modelo operativo para ser más bien un motor de descubrimiento y un asistente de compras personalizado.

Esto quiere decir que a diferencia del estándar predominante en la industria de las redes sociales, donde el éxito se mide a través del tiempo acumulado de permanencia, las plataformas de dreamscrolling operan bajo una lógica contrapuesta. Su diseño no prioriza la retención compulsiva en pantalla, sino la generación de utilidad práctica para que el usuario pueda concretar sus proyectos fuera del entorno digital a partir de ideas positivas.

"No buscamos retener a los usuarios en la plataforma, lo que buscamos por diseño es que encuentren ese contenido inspirador y útil para salir de la plataforma", afirma Westphalen, quien agrega que “el tiempo en la plataforma no es la variable de negocio fundamental, sino lo es la intención y la atención con la cual los usuarios consumen ese tiempo".

La no toxicidad tiene un efecto positivo en el negocio

El impacto económico de la exploración en este entorno sin toxicidad ya es tangible. Según datos de la firma de inteligencia de medios, Magna , mostrar anuncios en entornos positivos incrementa en un 24% la inclinación de compra por parte de los consumidores.

En términos de atención consciente, la velocidad de desplazamiento en plataformas como Pinterest resulta ser tres veces más lenta en comparación con otras redes sociales. Además, 50% de sus usuarios accede directamente con una decisión explícita de compra previa a su navegación.

Un hallazgo relevante sobre estos hábitos de consumo, señala el estudio, es que el 96% de estas búsquedas no incluyen nombres de marcas específicas, lo que abre más posibilidades a los anunciantes, destaca Westphalen: "Uno no viene ya a concretar una transacción; viene a inspirarse, a buscar ideas. Hay cosas que no sabes que quieres hasta que las ves. Ese es el potencial".