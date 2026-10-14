Adiós al doomscrolling: por qué el ‘cero hate’ en internet logra que la gente gaste 24% más sin notarlo

Entre otras de las plataformas que persiguen este objetivo, además de Pinterest, destacan Drive and Listen, la cual permite viajar virtualmente en auto por calles de ciudades de todo el mundo mientras escuchas estaciones de radio locales en vivo; Headway, que ofrece un feed con resúmenes de libros de no ficción de 15 minutos en formato de texto y audio; o Google Arts & Culture.
Pinterest lanza aviso para reducir distracciones en el aula
Este rendimiento publicitario, menciona Westphalen, se relaciona directamente con la decisión de mantener un espacio seguro, exento de discusiones políticas, discursos de odio o dinámicas de comparación social.
Asimismo, impacta en la interacción cotidiana de los usuarios, especialmente la de los menores de edad. Como parte de ello, la firma lanzó en México un aviso que se activa en horario escolar para ayudar a reducir las distracciones en clase como parte de las medidas en torno a la legislación que entra en vigor el 3 de noviembre y establece un marco nacional para el uso de celulares, relojes inteligentes y otros dispositivos digitales personales en escuelas públicas y privadas de México.
Estas acciones, señala el ejecutivo, cobran especial relevancia al analizar las pautas de consumo de la Generación Z, un segmento clave dentro de la red, y del cual el 40% de su población manifiesta que desearía que las redes sociales tradicionales no hubieran existido, debido a la toxicidad del entorno digital.
Además, los hábitos de compra impulsiva en las redes convencionales generan un alto grado de insatisfacción posterior a esas ventas, llegando al punto de que el 70% de ellos se arrepiente de lo que compra dentro de las primeras 48 horas en otras plataformas.
Dichas cifras demuestran que el dreamscrolling, por lo tanto, es una tendencia donde la atención intencional y la positividad forman parte de un modelo sostenible de negocio en el cual se alinean el bienestar del usuario con el retorno publicitario.