Dicho acuerdo no plantea eliminar el desplazamiento infinito de Instagram o Facebook, sino que introduce una serie de límites y pausas alrededor de esa experiencia. Por su parte, en Estados Unidos, los menores de 18 años tendrán, por defecto, un límite acumulado de dos horas diarias entre Facebook e Instagram, lo que hace que el tiempo dedicado a desplazarse por el contenido esté dentro de ese límite.

De acuerdo con la líder de Seguridad de Meta en Latinoamérica, María Cristina Capelo, bloquearán por defecto el acceso entre medianoche y las 6 de la mañana, además de que se silenciarán las notificaciones durante el horario de clases.

Los cambios buscan interrumpir el uso continuo cada 15 minutos con recordatorios cuando el adolescente llegue a entre 60 y 90 minutos de uso diario junto con otros cambios que tocan directamente el funcionamiento del producto, como elegir un feed cronológico sin recomendaciones algorítmicas y desactivar la reproducción automática.

Esto es importante porque modifica algunos de los mecanismos que tradicionalmente han ayudado a que el usuario permanezca dentro de la plataforma pero no equivale a desmontar el modelo, pues Meta mantiene el feed, las recomendaciones, los Reels y el desplazamiento continuo. Por otra parte, lo que cambia es la cantidad de obstáculos que el producto coloca frente al usuario para continuar consumiendo contenido.

La compañía sostiene que los esfuerzos generados han hecho que el 90% de los padres de familia consideren las protecciones de cuentas algo útil mientras que el 97% de los adolescentes entre 13 y 15 años eligen quedarse en esa experiencia.

Sin embargo, la aceptación no necesariamente significa efectividad debido a que Meta no presentó una cifra sobre cuánto se han reducido los daños asociados al uso de sus plataformas desde que se implementaron las protecciones. Inclusive la compañía ha dicho que no cuenta con estudios propios que le permiten establecer una relación entre el uso de sus plataformas con problemas como el sueño o la atención.