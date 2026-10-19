La batería del iPhone Duo supera a cualquiera de los plegables de Samsung

La diferencia es de apenas 29 mAh, equivalente a 0.6% y aunque Samsung anuncia comercialmente que el Fold8 Ultra tiene una batería de 5,000 mAh, esa cifra corresponde a su capacidad típica, la cual es el promedio esperado que alcanzan las baterías de un lote de fabricación, mientras que los 4,854 mAh aparecen como capacidad nominal, valor mínimo de carga que una batería puede almacenar bajo condiciones de prueba específicas.

Esta distinción es importante porque ambos valores describen la batería, pero no utilizan exactamente el mismo criterio de medición.

A su vez, en México, el dato llega a pocos días de que el iPhone Duo comience a venderse, el 23 de octubre, con un precio inicial de 47,999 pesos. Además, el dispositivo entra a competir con la familia Galaxy Z Fold y Flip de Samsung, en un segmento donde la autonomía es especialmente importante porque los teléfonos deben alimentar pantallas plegables de mayor tamaño.

¿Por qué Samsung anuncia 5,000 mAh si su batería nominal es menor?

Los miliamperios-hora son una unidad que mide la capacidad de una batería para suministrar corriente eléctrica durante un periodo determinado, en términos generales, una cifra mayor significa que puede almacenar más carga, aunque no necesariamente que el dispositivo funcionará durante más horas.

La capacidad típica que anuncian los fabricantes es un valor promedio estimado a partir de pruebas realizadas a distintas muestras de baterías.

Samsung explica que sus cifras típicas consideran las variaciones de capacidad entre las baterías analizadas bajo la norma IEC 61960. Por eso, el Galaxy Z Fold8 Ultra se promociona con 5,000 mAh, pero sus reportes establecen una capacidad nominal de 4,854 mAh.

La compañía también declara 4,660 mAh de capacidad nominal para el Galaxy Z Fold8 estándar, que se anuncia comercialmente con 4,800 mAh, y 4,174 mAh para el Galaxy Z Flip8, en la cual, su capacidad típica es de 4,300 mAh.