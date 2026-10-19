Apple reveló la capacidad exacta de la batería del iPhone Duo y, al comparar las cifras declaradas en su reporte , su primer teléfono plegable queda ligeramente por encima de los modelos más recientes de Samsung. El dispositivo integra una batería de 4,883 miliamperios por hora (mAh), frente a los 4,854 mAh de capacidad del Galaxy Z Fold8 Ultra, el plegable de mayor capacidad de la compañía surcoreana.
La batería del iPhone Duo supera a cualquiera de los plegables de Samsung
La diferencia es de apenas 29 mAh, equivalente a 0.6% y aunque Samsung anuncia comercialmente que el Fold8 Ultra tiene una batería de 5,000 mAh, esa cifra corresponde a su capacidad típica, la cual es el promedio esperado que alcanzan las baterías de un lote de fabricación, mientras que los 4,854 mAh aparecen como capacidad nominal, valor mínimo de carga que una batería puede almacenar bajo condiciones de prueba específicas.
Esta distinción es importante porque ambos valores describen la batería, pero no utilizan exactamente el mismo criterio de medición.
A su vez, en México, el dato llega a pocos días de que el iPhone Duo comience a venderse, el 23 de octubre, con un precio inicial de 47,999 pesos. Además, el dispositivo entra a competir con la familia Galaxy Z Fold y Flip de Samsung, en un segmento donde la autonomía es especialmente importante porque los teléfonos deben alimentar pantallas plegables de mayor tamaño.
¿Por qué Samsung anuncia 5,000 mAh si su batería nominal es menor?
Los miliamperios-hora son una unidad que mide la capacidad de una batería para suministrar corriente eléctrica durante un periodo determinado, en términos generales, una cifra mayor significa que puede almacenar más carga, aunque no necesariamente que el dispositivo funcionará durante más horas.
La capacidad típica que anuncian los fabricantes es un valor promedio estimado a partir de pruebas realizadas a distintas muestras de baterías.
Samsung explica que sus cifras típicas consideran las variaciones de capacidad entre las baterías analizadas bajo la norma IEC 61960. Por eso, el Galaxy Z Fold8 Ultra se promociona con 5,000 mAh, pero sus reportes establecen una capacidad nominal de 4,854 mAh.
La compañía también declara 4,660 mAh de capacidad nominal para el Galaxy Z Fold8 estándar, que se anuncia comercialmente con 4,800 mAh, y 4,174 mAh para el Galaxy Z Flip8, en la cual, su capacidad típica es de 4,300 mAh.
En el caso del iPhone Duo, Apple publicó una capacidad de 4,883 mAh en la etiqueta energética requerida por la Unión Europea, entonces al contrastar estas cifras, el plegable de Apple queda por encima de las capacidades nominales declaradas para los tres modelos actuales de Samsung.
¿Cuánto dura realmente la batería del iPhone Duo?
La etiqueta energética europea del iPhone Duo indica una autonomía de 51 horas y 30 minutos por ciclo de carga, obtenida mediante pruebas estandarizadas.
Pero esto no significa que todos los usuarios puedan utilizarlo durante más de dos días sin conectarlo a la corriente, pues la duración real depende de factores como el brillo de las pantallas, las aplicaciones utilizadas, la conectividad y el tiempo que el teléfono permanece abierto.
El iPhone Duo incorpora dos pantallas, por lo que su consumo energético puede cambiar dependiendo de cuál se utilice.
En el caso de Samsung, el Galaxy Z Fold8 Ultra ofrece hasta 27 horas de reproducción de video, mientras que el Fold8 estándar alcanza hasta 26 horas, según las pruebas publicadas por la compañía.
La diferencia que realmente importa al comprar un plegable
Cabe mencionar que la capacidad de la batería es solo una parte de la experiencia de uso, pues el consumo también depende de la eficiencia del procesador, la optimización del sistema operativo y las características de las pantallas.
En el iPhone Duo, Apple utiliza el procesador A20 Pro y el sistema operativo iOS 27. Samsung, por su parte, incorpora procesadores Snapdragon y su interfaz One UI en la familia Galaxy Z Fold8.
Ambas compañías buscan equilibrar el consumo energético con el rendimiento y el diseño de sus equipos, especialmente porque los teléfonos plegables tienen limitaciones de espacio interno para integrar baterías más grandes.
Para quienes están considerando adquirir uno de estos dispositivos, la diferencia de 29 mAh frente al Galaxy Z Fold8 Ultra es pequeña para garantizar una ventaja perceptible durante el uso cotidiano, pero el dato muestra cómo Apple logró incorporar una batería de capacidad comparable a la de los plegables más avanzados de Samsung en su primera generación.