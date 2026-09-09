¿Cuántos días de salario mínimo debes trabajar para comprar el nuevo iPhone Duo y iPhone 18?

¿Qué puedes comprar con los precios de los nuevos iPhone?
Los elevados precios de los nuevos iPhone 18 y iPhone Duo generaron comparativas con otros productos: desde cuántas canastas básicas se pueden adquirir por el precio de cada uno de estos dispositivos, hasta los precios de boletos de avión, viajes, o algunos autos seminuevos.
La canasta básica PACIC , donde se contemplan 24 productos esenciales, tiene un precio máximo de 910 pesos en septiembre de 2026. Tomando en cuenta este dato, esta es la cifra de canastas básicas que se pueden adquirir con los precios de los nuevos modelos de Apple:
- iPhone 18 Pro 256 GB: con 29,999 pesos se pueden comprar 32.9 canastas básicas.
- iPhone 18 Pro 2 TB: con 59,999 pesos se pueden comprar 65.9 canastas básicas.
- iPhone 18 Pro Max 256 GB: con 31,999 pesos se pueden comprar 35.1 canastas básicas.
- iPhone 18 Pro Max 2 TB con 61,999 pesos se pueden comprar 68.1 canastas básicas.
- iPhone Duo 256 GB: con 47,999 pesos se pueden comprar 52.7 canastas básicas.
- iPhone Duo 2 TB: con 77,999 pesos se pueden comprar 85.7 canastas básicas.