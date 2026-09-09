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Tecnología

¿Cuántos días de salario mínimo debes trabajar para comprar el nuevo iPhone Duo y iPhone 18?

Apple presentó sus nuevos dispositivos este miércoles 9 de septiembre, y destacan el nuevo iPhone Duo y el nuevo iPhone 18.
mié 09 septiembre 2026 01:49 PM
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Primer vistazo al iPhone Duo
Apple presentó el iPhone Dup, su primer dispositivo plegable. (Benjamin Fanjoy/Getty Images)

Apple dio a conocer sus nuevos modelos de iPhone, en donde destaca su primer dispositivo plegable: el iPhone Duo, lo que generó altas expectativas no solo por la tecnología con la que contará este dispositivo, sino también por cuánto costará.

Si bien la gama del iPhone 18 y el iPhone Duo son los dispositivos que más llaman la atención, también se presentaron los nuevos modelos de AirPods y Apple Watch.

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¿Cuánto costarán los nuevos iPhone 18 y iPhone Duo?

Como es costumbre cada que se presenta un nuevo modelo de iPhone, la pregunta de los consumidores es sobre cuánto costará el producto cuando llegue a México.

En esta ocasión, Apple ya dio a conocer los precios de los nuevos dispositivos para el mercado mexicano, así como las versiones que se comercializarán de los nuevos iPhone 18 y iPhone Duo .

Precios del iPhone 18 en México

De acuerdo con la página oficial de Apple en México, por ahora solo se han dado a conocer los precios de los modelos Pro y Pro Max del iPhone:

- iPhone 18 Pro 256 GB: 29,999 pesos.

- iPhone 18 Pro 2 TB: 59,999 pesos.

- iPhone 18 Pro Max 256 GB: 31,999 pesos.

- iPhone 18 Pro Max 2 TB: 61,999 pesos.

Precios del iPhone Duo en México

- iPhone Duo 256 GB: 47,999 pesos.

- iPhone Duo 2 TB: 77,999 pesos.

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¿Cuántos días de salario mínimo tendría que trabajar para comprar alguno de los nuevos iPhone?

Si se toma en cuenta que para el mes de septiembre de 2026, el salario mínimo en la zona general se ubica en 315.04 pesos , estos serían los días que una persona que percibe este ingreso debería trabajar para adquirir alguno de los nuevos modelos de Apple:

- iPhone 18 Pro 256 GB: 29,999 pesos: 95.23 días de salario mínimo.

- iPhone 18 Pro 2 TB: 59,999 pesos: 190.44 días de salario mínimo.

- iPhone 18 Pro Max 256 GB: 31,999 pesos: 101.57 días de salario mínimo.

- iPhone 18 Pro Max 2 TB: 61,999 pesos: 196.79 días de salario mínimo.

- iPhone Duo 256 GB: 47,999 pesos: 152 días de salario mínimo.

- iPhone Duo 2 TB: 77,999 pesos: 247.58 días de salario mínimo.

Estos son los días que un trabajador que percibe el mínimo debería trabajar para adquirir alguno de los nuevos dispositivos de Apple destinando su sueldo diario exclusivamente al pago del teléfono, es decir, no se contemplan gastos diarios como alimentos o pasajes.

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¿Qué puedes comprar con los precios de los nuevos iPhone?

Los elevados precios de los nuevos iPhone 18 y iPhone Duo generaron comparativas con otros productos: desde cuántas canastas básicas se pueden adquirir por el precio de cada uno de estos dispositivos, hasta los precios de boletos de avión, viajes, o algunos autos seminuevos.

La canasta básica PACIC , donde se contemplan 24 productos esenciales, tiene un precio máximo de 910 pesos en septiembre de 2026. Tomando en cuenta este dato, esta es la cifra de canastas básicas que se pueden adquirir con los precios de los nuevos modelos de Apple:

- iPhone 18 Pro 256 GB: con 29,999 pesos se pueden comprar 32.9 canastas básicas.

- iPhone 18 Pro 2 TB: con 59,999 pesos se pueden comprar 65.9 canastas básicas.

- iPhone 18 Pro Max 256 GB: con 31,999 pesos se pueden comprar 35.1 canastas básicas.

- iPhone 18 Pro Max 2 TB con 61,999 pesos se pueden comprar 68.1 canastas básicas.

- iPhone Duo 256 GB: con 47,999 pesos se pueden comprar 52.7 canastas básicas.

- iPhone Duo 2 TB: con 77,999 pesos se pueden comprar 85.7 canastas básicas.

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