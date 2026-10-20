Las plataformas de redes sociales enfrentan preocupaciones por parte de los padres de menores y en este caso por empleados de la plataforma TikTok, quienes ya habían advertido a sus superiores sobre posibles casos de explotación infantil, fallas en los controles de edad y contenidos relacionados con suicidio, cuestiones que la empresa no ha atendido.
Empleados de TikTok alertaron sobre la seguridad de menores, pero sus directivos los ignoraron
De acuerdo con la investigación de NPR, el medio solicitó reiteradamente una respuesta a TikTok sobre los documentos judiciales, pero la compañía no proporcionó una declaración específica para el reportaje y lo remitió a sus políticas públicas de seguridad. Sin embargo, en una postura enviada directamente a Expansión, un vocero de TikTok rechazó los señalamientos y aseguró que las declaraciones de sus exempleados fueron seleccionadas de manera sesgada para tergiversar el historial de seguridad de la plataforma.
Además, las declaraciones de los trabajadores se presentaron ante un tribunal federal estadounidense en marzo del 2026 y esas documentaciones muestran que parte del personal de seguridad de TikTok cuestionó internamente la manera en que la compañía atendía los riesgos, incluso cuando algunos problemas ya habían sido identificados mediante investigaciones internas.
TikTok recibió alertas sobre contenido sexual infantil
Uno de los mayores hallazgos se relaciona con TikTok Live, la función que permite realizar transmisiones en tiempo real y recibir regalos virtuales que pueden convertirse en dinero.
De acuerdo con los testimonios examinados por NPR, empleados de la compañía detectaron la presencia de menores en transmisiones con contenido sexual, algunas de las cuales recibían pagos de espectadores mediante estos regalos e incluso Reagan Maher, quien ocupó puestos de responsabilidad en áreas de seguridad e investigación de TikTok entre 2021 y 2024, declaró que pasó varios meses intentado que los directivos atendieran el problema.
Los hallazgos llegaron hasta Vanessa Pappas, entonces responsable de operaciones de TikTok, a quien en una conversación interna Maher le expresó su frustración porque llevaba meses insistiendo en la necesidad de corregir las fallas ante personas que no consideraban lo que sucedía como algo grave.
Además, la investigación detectó que menores entre 13 y 15 años aparecieron en 112,000 transmisiones de TikTok Live durante enero de 2022, pero no significa que esas transmisiones tuvieran contenido sexual sino que es el número de emisiones donde aparecían menores de edad pese a las restricciones establecidas para usar esa función.
El informe también identificó riesgos de captación de menores por adultos con fines de explotación sexual y de generación de material de abuso infantil y señaló que TikTok había recibido ingresos por regalos enviados a transmisiones que incumplían las reglas de la plataforma y, aunque la red social dijo a NPR que cuentan con programas contra el lavado de dinero no respondió al tema de los ingresos anunciados.
Los menores podían evadir controles de edad
Las advertencias internas también alcanzaron a las herramientas utilizadas por TikTok para determinar la edad de sus usuarios . De acuerdo con Maher, existía una vía para acceder a funciones restringidas a mayores de 18 años mediante el registro a través de cuentas de Google, Facebook o Instagram.
La exempleada declaró que la alta dirección conocía esta vulnerabilidad mientras que otro problema afectaba a la función de supervisión parental Family Pairing, diseñada para que padres y tutores puedan administrar determinados ajustes de privacidad, contenido y tiempo de uso de las cuentas de sus hijos.
Una conversación interna de 2021 reveló que existía un enlace que permitía a los adolescentes desvincular sus cuentas del control parental, por lo que TikTok dijo que notifica a los padres cuando un menor realiza esa desvinculación.
La importancia de estos registros está en que las fallas de verificación no solo habrían permitido el acceso de menores a funciones restringidas, sino que también podrían dificultar que la empresa identificara correctamente a los usuarios que requerían mayores protecciones.
Los testimonios describen otro problema relacionado con el sistema de recomendaciones de TikTok, pues Eric Han, responsable de seguridad de la compañía entre abril de 2019 y junio de 2023, explicó que desde 2020 conocía el fenómeno de las llamadas rabbit holes, situaciones en las que el algoritmo recomienda repetidamente contenidos de una misma temática.
Este comportamiento podía resultar especialmente perjudicial cuando las recomendaciones se concentraban en asuntos relacionados con la imagen corporal, las autolesiones o el suicidio.
Un informe interno elaborado por Han en 2020 reconocía riesgos de contagio relacionados con la manera en que se abordaban las ideas y conductas suicidas dentro de la plataforma junto con un borrador de la revisión anual de políticas de seguridad para menores reconocía que las redes sociales implicaban riesgos para este grupo de usuarios y que su protección debía atenderse con urgencia.
TikTok defiende sus herramientas de protección
La compañía aunució durante los últimos años distintas medidas para mejorar la seguridad de los adolescentes.
Incluso en México, el asunto llega una semana después de que el gobierno federal firmara un decreto para obligar a las plataformas digitales a reforzar la protección de menores frente a contenidos violentos, sexuales y otros materiales perjudiciales. Las empresas, entre ellas TikTok, tendrán un plazo de un mes para cumplir con el decreto y de no llevarlo a cabo se impondrán sanciones.
Entre ellas se encuentran restricciones por edad, herramientas de supervisión parental, límites de tiempo de uso y configuraciones específicas de privacidad.
En julio de 2025, TikTok presentó nuevas funciones de Family Pairing y aseguró que las cuentas de adolescentes disponían de más de 50 herramientas y configuraciones diseñadas para su protección.
La empresa también señaló que utiliza información asociada con las cuentas para detectar posibles inconsistencias en las edades declaradas por los usuarios y someter algunos casos a revisión aunque la existencia de estas funciones no resuelve por sí sola las preguntas planteadas por los testimonios judiciales: ¿qué sabía la empresa sobre las fallas, cuándo las identificó y qué decisiones tomó para corregirlas?
Consultado por Expansión sobre las acusaciones difundidas por NPR, TikTok rechazó la interpretación de los testimonios de sus exempleados y cuestionó el tratamiento periodístico de la investigación. La compañía sostuvo que las declaraciones fueron seleccionadas de manera sesgada y defendió las inversiones y herramientas que ha desarrollado para proteger a los adolescentes.
"Estas citas y afirmaciones han sido claramente seleccionadas de manera sesgada, a petición de abogados litigantes, y se utilizan para tergiversar los antecedentes de TikTok y confundir al público sobre nuestro compromiso con la seguridad de los jóvenes y el funcionamiento de nuestra plataforma.
Es lamentable que NPR haya optado por ignorar los numerosos documentos y recursos que hemos compartido, los cuales demuestran cómo estas afirmaciones tergiversan nuestro historial y las funcionalidades de nuestra plataforma. Hemos invertido miles de millones de dólares en confianza y seguridad, e implementado más de 50 configuraciones predeterminadas de seguridad, privacidad y protección para adolescentes, incluida la función de Sincronización Familiar, que permite a madres, padres y tutores personalizar la experiencia de las y los adolescentes en la plataforma. Mantenemos firme nuestro compromiso con el bienestar de nuestra comunidad”.
Mantenemos firme nuestro compromiso con el bienestar de nuestra comunidad”, señaló un vocero de TikTok en una declaración compartida con Expansión.
El caso muestra que el debate sobre la protección infantil en internet ya no se limita a determinar si las plataformas cuentan con controles parentales o reglas para moderar contenido. La discusión también alcanza la responsabilidad de sus directivos frente a las advertencias de sus propios equipos de seguridad, particularmente cuando existen señalamientos de que las herramientas disponibles no siempre impiden que los menores enfrenten situaciones de riesgo.