Empleados de TikTok alertaron sobre la seguridad de menores, pero sus directivos los ignoraron

De acuerdo con la investigación de NPR, el medio solicitó reiteradamente una respuesta a TikTok sobre los documentos judiciales, pero la compañía no proporcionó una declaración específica para el reportaje y lo remitió a sus políticas públicas de seguridad. Sin embargo, en una postura enviada directamente a Expansión, un vocero de TikTok rechazó los señalamientos y aseguró que las declaraciones de sus exempleados fueron seleccionadas de manera sesgada para tergiversar el historial de seguridad de la plataforma.

Además, las declaraciones de los trabajadores se presentaron ante un tribunal federal estadounidense en marzo del 2026 y esas documentaciones muestran que parte del personal de seguridad de TikTok cuestionó internamente la manera en que la compañía atendía los riesgos, incluso cuando algunos problemas ya habían sido identificados mediante investigaciones internas.

TikTok recibió alertas sobre contenido sexual infantil

Uno de los mayores hallazgos se relaciona con TikTok Live, la función que permite realizar transmisiones en tiempo real y recibir regalos virtuales que pueden convertirse en dinero.

De acuerdo con los testimonios examinados por NPR, empleados de la compañía detectaron la presencia de menores en transmisiones con contenido sexual, algunas de las cuales recibían pagos de espectadores mediante estos regalos e incluso Reagan Maher, quien ocupó puestos de responsabilidad en áreas de seguridad e investigación de TikTok entre 2021 y 2024, declaró que pasó varios meses intentado que los directivos atendieran el problema.

Los hallazgos llegaron hasta Vanessa Pappas, entonces responsable de operaciones de TikTok, a quien en una conversación interna Maher le expresó su frustración porque llevaba meses insistiendo en la necesidad de corregir las fallas ante personas que no consideraban lo que sucedía como algo grave.

Además, la investigación detectó que menores entre 13 y 15 años aparecieron en 112,000 transmisiones de TikTok Live durante enero de 2022, pero no significa que esas transmisiones tuvieran contenido sexual sino que es el número de emisiones donde aparecían menores de edad pese a las restricciones establecidas para usar esa función.