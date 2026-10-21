MonitorApp es una startup fundada en Irapuato que desarrolla tecnología para monitorear maquinaria industrial sin necesidad de reemplazarla. Mediante sensores inalámbricos, permite a las fábricas conocer el desempeño de sus equipos en tiempo real, identificar fallas y medir el consumo energético.
Desde Irapuato, una startup lleva tecnología a las fábricas de Estados Unidos y Europa para rescatar su maquinaria
MonitorApp es una startup fundada en Irapuato que desarrolla tecnología para monitorear maquinaria industrial sin necesidad de reemplazarla. Mediante sensores inalámbricos, permite a las fábricas conocer el desempeño de sus equipos en tiempo real, identificar fallas y medir el consumo energético.
Actualmente, atiende a 56 empresas manufactureras y tiene presencia en más de 150 instalaciones industriales. Además, cerró un contrato corporativo para ampliar la instalación de sus sensores de 16 a 56 plantas.
En septiembre de 2024, la empresa levantó 2 millones de dólares en una ronda Serie A, 500,000 dólares más de lo que buscaba inicialmente. En la operación participaron Madata LLC, Grupo Cementos Chihuahua, Flō Networks y Novamex.
Los fundadores, Francisco Hidalgo y Alexis Gómez-Ortigoza, identificaron en 2017 un problema durante sus experiencias profesionales en General Motors y Scotiabank: muchas fábricas todavía registraban sus indicadores de producción en papel o Excel.
De esta manera, los responsables de las fábricas podían identificar una avería importante, pero no siempre conocían los pequeños paros, las pérdidas de velocidad o el tiempo que sus equipos permanecían inactivos. Ante esta situación, la empresa desarrolló una plataforma que utiliza sensores inalámbricos para medir variables como corriente eléctrica, vibración y ciclos de producción.
“También puede conectarse a los controladores de las máquinas sin modificar su programación”, explica Hidalgo y agrega que el sistema recopila información de equipos de distintos fabricantes y antigüedades, lo que permite que una fábrica digitalice parte de sus operaciones sin comprar maquinaria nueva.
En México, la presión por reducir costos y mejorar la productividad impulsa la digitalización de la industria manufacturera. Alejandro Canela, director de Siemens Digital Industries Software, señala que las empresas enfrentan el desafío de integrar tecnologías cada vez más complejas sin elevar sus costos.
En ese mercado, la startup apuesta por conectar la maquinaria existente y facilitar el acceso a información operativa en tiempo real.
Uno de los principales indicadores que utiliza es el OEE, una medida de eficiencia que combina datos de disponibilidad, rendimiento y calidad, con lo cuales, los responsables de producción pueden identificar qué máquinas registran más interrupciones y dónde se concentra el desperdicio de materiales.
MonitorApp también apoya a las fábricas a controlar sus gastos, pues mide el consumo energético por equipo o área de producción, con el objetivo de detectar costos que no siempre aparecen desglosados en el recibo eléctrico. La compañía asegura que puede instalar sus sensores en aproximadamente una hora por máquina, aunque el tiempo depende de las características de cada equipo.
Su modelo comercial funciona mediante suscripciones por máquina o por planta, según el número de sensores que contrate cada cliente, la empresa ofrece cuatro paquetes: Taller, Fábrica, MegaFábrica y Corporativo.
¿Cuánto puede recuperar una fábrica al digitalizarse?
Uno de los casos que MonitorApp utiliza para mostrar los resultados de su tecnología es Walor, fabricante de componentes para la industria automotriz con operaciones en Irapuato.
En 2023, Walor declaró que la implementación de MonitorApp había contribuido a mejorar 13% la productividad general de la planta. Por su parte, la startup compartió indicadores adicionales: la disponibilidad de los equipos pasó de 71% a 84%, mientras que el desperdicio de producción disminuyó de 3.8% a 1.4%.
A partir de esos resultados, la tecnológica calcula que Walor recuperó capacidad productiva equivalente a entre 1.6 y 2 millones de dólares anuales, sin adquirir maquinaria adicional. Esta cifra corresponde a una estimación de MonitorApp sobre capacidad de producción recuperada, no a ingresos adicionales o ahorros contables confirmados por Walor.
La empresa también reporta mejoras en otras instalaciones, por ejemplo, en una planta de inyección de plástico, el indicador OEE pasó de 86.5% a 91% en tres meses, mientras que el rendimiento aumentó 12%, equivalente a una capacidad adicional de hasta 50,000 piezas mensuales. Sin embargo, estos resultados dependen de las condiciones de cada fábrica, por lo que no representan una garantía de ahorro para todos los clientes.
La digitalización industrial abre oportunidades en México
Un estudio de Centro México Digital , basado en los Censos Económicos 2024 del Inegi, señala que 4.8% de las empresas manufactureras mexicanas con más de 10 trabajadores utiliza inteligencia artificial, frente al 13.9% de Estados Unidos y el promedio de 19.1% de la OCDE.
El desarrollo del negocio también enfrentó obstáculos desde Irapuato. Su fundador identifica la falta de capital, la dificultad para ganar credibilidad frente a multinacionales y la escasez de profesionales que combinen conocimientos industriales con análisis de datos.
La cercanía con las fábricas del Bajío permitió que la empresa probara su tecnología directamente en las líneas de producción y ajustar sus herramientas a las necesidades de los operadores.
Ahora, su siguiente etapa dependerá de replicar ese modelo fuera del país. Con seis clientes en Estados Unidos y un contrato corporativo que contempla 40 instalaciones adicionales, MonitorApp busca ampliar su escala sin abandonar su sede en Guanajuato.
El reto ahora será demostrar que la información obtenida de las máquinas puede traducirse en mejoras sostenidas de productividad y que esas ventajas justifican la inversión de las fábricas que buscan llevar sus operaciones a la vida digital.
MonitorApp crece con contratos para varias fábricas
Durante los últimos cinco años, la empresa aumentó 163% el número de fábricas que atiende, mientras los pagos acumulados por licencias recurrentes crecieron 125%, de acuerdo con cifras que Francisco Hidalgo, compartió con Expansión.
Aunque la organización no reveló su facturación ni sus ingresos de 2025, su modelo de suscripción por máquina o por planta le permite ampliar sus servicios dentro de una misma compañía, sin depender exclusivamente de nuevos clientes.
El crecimiento también apunta hacia Estados Unidos, pues la startup tiene seis clientes en ese país y busca ampliar su presencia en Georgia, Illinois y Texas, estados con una importante actividad manufacturera.
La compañía proyecta al menos duplicar su escala de operación hacia 2027, principalmente mediante la expansión internacional y la atención de cuentas corporativas.
Por ahora, México concentra 80% de su negocio, mientras que el extranjero representa el 20% restante. En Europa, la empresa trabaja con clientes como Gestamp a través de un distribuidor autorizado.