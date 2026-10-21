Desde Irapuato, una startup lleva tecnología a las fábricas de Estados Unidos y Europa para rescatar su maquinaria

Actualmente, atiende a 56 empresas manufactureras y tiene presencia en más de 150 instalaciones industriales. Además, cerró un contrato corporativo para ampliar la instalación de sus sensores de 16 a 56 plantas.

En septiembre de 2024, la empresa levantó 2 millones de dólares en una ronda Serie A, 500,000 dólares más de lo que buscaba inicialmente. En la operación participaron Madata LLC, Grupo Cementos Chihuahua, Flō Networks y Novamex.

Los fundadores, Francisco Hidalgo y Alexis Gómez-Ortigoza, identificaron en 2017 un problema durante sus experiencias profesionales en General Motors y Scotiabank: muchas fábricas todavía registraban sus indicadores de producción en papel o Excel.



De esta manera, los responsables de las fábricas podían identificar una avería importante, pero no siempre conocían los pequeños paros, las pérdidas de velocidad o el tiempo que sus equipos permanecían inactivos. Ante esta situación, la empresa desarrolló una plataforma que utiliza sensores inalámbricos para medir variables como corriente eléctrica, vibración y ciclos de producción.

“También puede conectarse a los controladores de las máquinas sin modificar su programación”, explica Hidalgo y agrega que el sistema recopila información de equipos de distintos fabricantes y antigüedades, lo que permite que una fábrica digitalice parte de sus operaciones sin comprar maquinaria nueva.

En México, la presión por reducir costos y mejorar la productividad impulsa la digitalización de la industria manufacturera. Alejandro Canela, director de Siemens Digital Industries Software, señala que las empresas enfrentan el desafío de integrar tecnologías cada vez más complejas sin elevar sus costos.

En ese mercado, la startup apuesta por conectar la maquinaria existente y facilitar el acceso a información operativa en tiempo real.

Uno de los principales indicadores que utiliza es el OEE, una medida de eficiencia que combina datos de disponibilidad, rendimiento y calidad, con lo cuales, los responsables de producción pueden identificar qué máquinas registran más interrupciones y dónde se concentra el desperdicio de materiales.