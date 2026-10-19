Estudiante de la UNITEC crea invento para que personas ciegas 'sientan' lo que el bastón blanco no detecta

Esta etapa resulta especialmente importante porque una herramienta de movilidad debe responder a condiciones cambiantes y ofrecer advertencias suficientemente claras para que sus usuarios puedan interpretarlas sin confusión.
La inteligencia artificial podría ampliar sus funciones
El reconocimiento de UNITEC representa una oportunidad para avanzar hacia una versión más completa de FALCON. El proyecto ganó en la categoría Prototipo, destinada a iniciativas universitarias que todavía atraviesan etapas de desarrollo y validación técnica. Según la universidad, los seis equipos reconocidos recibirán apoyo económico y acompañamiento para fortalecer sus propuestas.
En el caso de FALCON, Estrada planea utilizar estos recursos para incorporar un sistema de inteligencia artificial que funcione de manera local y permita identificar elementos más complejos que un obstáculo estático.
Entre las capacidades que busca desarrollar se encuentra el reconocimiento de automóviles, motocicletas y bicicletas en movimiento, así como el análisis de las condiciones para cruzar una calle.
También contempla incorporar herramientas para interpretar señalizaciones, leer letreros y menús, reconocer señales de advertencia e identificar el estado de un semáforo.
Estas funciones formarían parte de futuras versiones del dispositivo, por lo que todavía no constituyen capacidades comprobadas del prototipo actual.
El ingeniero también plantea integrar un sistema GPS para ofrecer orientación entre dos puntos y una señal de emergencia SOS que permita solicitar ayuda ante situaciones de peligro.
“Se trata también de la vida, de la salud y de la integridad de las personas”, afirma al explicar por qué considera necesario completar las pruebas antes de llevar FALCON al mercado.
¿Cuánto costará FALCON y cuándo estará disponible?
Aunque el proyecto ya cuenta con un prototipo funcional, FALCON todavía no está disponible para su compra y tampoco tiene una fecha confirmada de lanzamiento.
Estrada explica que ya realizó estimaciones sobre los costos de fabricación, programación y desarrollo tecnológico, pero prefiere no revelar una cifra debido a los cambios que podrían surgir durante las siguientes etapas.
Su intención es comercializar el dispositivo mediante un pago único, sin obligar a los usuarios a contratar suscripciones para acceder a sus funciones.