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Estudiante de la UNITEC crea invento para que personas ciegas 'sientan' lo que el bastón blanco no detecta

El invento utiliza sensores y vibraciones para advertir sobre obstáculos que quedan fuera del alcance del bastón y dar una sensación de mayor seguridad al usuario.
lun 19 octubre 2026 04:39 PM
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Ilustración generada con inteligencia artificial de un joven con lentes oscuros que utiliza un bastón blanco y una gorra negra equipada con sensores. Frente a él aparece un haz rojizo que representa la detección de obstáculos.
ALCON obtuvo el Premio UNITEC 2026 por su propuesta para detectar obstáculos elevados mediante sensores y vibraciones. El dispositivo continúa en fase de desarrollo. (Foto: Imagen generada con IA/ChatGPT)

Caminar por la calle implica reconocer obstáculos, calcular distancias y reaccionar ante imprevistos. Para una persona con discapacidad visual, el bastón blanco representa una herramienta fundamental de orientación y movilidad, pero tiene limitaciones, pues fuera de su alcance puede quedar una rama a la altura de la cabeza, un letrero que sobresale de una pared o una estructura elevada.

Para atender este problema, Luis Daniel Estrada, ingeniero mecatrónico de la Universidad Tecnológica de México (UNITEC), desarrolló FALCON, un dispositivo que utiliza sensores de distancia y vibraciones para advertir a personas con discapacidad visual sobre obstáculos que encuentran en su camino.

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La innovación obtuvo uno de los seis reconocimientos del Premio UNITEC a la Innovación Tecnológica para el Desarrollo Social 2026. Sin embargo, su creador asegura que el objetivo va más allá de recibir un reconocimiento, busca desarrollar una herramienta que contribuya a la autonomía de las personas ciegas o débiles visuales sin obligarlas a depender de dispositivos costosos o servicios de suscripción.

La idea surgió cuando Estrada comenzó a investigar las necesidades de las personas con discapacidad visual y conoció a Eduardo, un joven ciego de nacimiento que ha trabajado en proyectos de audiodescripción para Netflix.

Durante sus conversaciones, Eduardo le mostró distintas herramientas tecnológicas que utiliza en su vida cotidiana, algunas de las cuales tuvo que importar de otros países. También le habló sobre aplicaciones y servicios de pago que facilitan actividades que otras personas realizan sin asistencia.

“¿Por qué una vida tiene que ser una suscripción? ¿Por qué tengo que a fuerzas tener dinero para poder tener algo que físicamente soy imposible de tener?”, cuestiona Estrada en entrevista con Expansión.

El acercamiento le permitió identificar una necesidad que terminaría por orientar el desarrollo de FALCON: crear tecnología de asistencia que no solo funcione, sino que también resulte accesible para las personas que la necesitan.

¿Cómo funciona FALCON?

A diferencia de otros dispositivos que requieren sostener un teléfono o utilizar audífonos, FALCON se integra en una gorra. La elección responde a mantener libres las manos y los oídos de sus usuarios.

Estrada explica que los sonidos ambientales constituyen una fuente de información importante para las personas ciegas, pues permiten identificar vehículos, movimientos y otras señales del entorno. Por ello, incorporar alertas sonoras podría interferir con su orientación.

En su lugar, FALCON utiliza sensores capaces de detectar obstáculos a una distancia de hasta ocho metros, de acuerdo con las especificaciones que describe su creador. El sistema contempla un campo de detección frontal de 180 grados, aunque el objetivo es ampliar su cobertura a 360 grados.

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Cuando los sensores identifican un objeto, el dispositivo activa pequeños motores que generan vibraciones. La intensidad y frecuencia de estas señales cambian según la proximidad del obstáculo, con el propósito de que el usuario pueda reconocer cuándo se acerca a un objeto y modificar su trayectoria.

“Básicamente es una pequeña vibración como la que ocuparías normalmente en tu teléfono o en un control de videojuegos”, explica Estrada.

El ingeniero compara su funcionamiento con una forma de ecolocalización, similar a la que utilizan los murciélagos, aunque en este caso la información sobre las distancias llega al usuario mediante estímulos táctiles.

El sistema también busca funcionar mientras la persona camina, sin necesidad de detenerse para consultar una pantalla o capturar fotografías.

Estrada señala que si bien su dispositivo podría usarse solo, hay personas que podrían continuar queriendo llevar el bastón blanco como una forma de sentirse confiado, por eso plantea que su dispositivo pueda ser un complemento para quien así lo decida.

De una primera prueba a las calles

El proyecto todavía se encuentra en fase de prototipo, pero su creador ya realizó pruebas con Eduardo, quien utilizó el dispositivo durante aproximadamente una hora en un espacio familiar.

De acuerdo con Estrada, el joven pudo desplazarse sin chocar con obstáculos durante el ejercicio y mostró interés en continuar con el desarrollo de la herramienta.

El ingeniero reconoce, sin embargo, que los resultados de una prueba en un entorno conocido no equivalen a los que podría obtener en una calle, donde intervienen vehículos, peatones, ruido y obstáculos imprevistos.

Por ahora, esta experiencia representa una evaluación inicial y no una validación definitiva de su seguridad o efectividad. El siguiente paso consiste en realizar pruebas con más personas con discapacidad visual, recopilar sus observaciones y ajustar el funcionamiento del dispositivo antes de considerar su comercialización.

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Esta etapa resulta especialmente importante porque una herramienta de movilidad debe responder a condiciones cambiantes y ofrecer advertencias suficientemente claras para que sus usuarios puedan interpretarlas sin confusión.

La inteligencia artificial podría ampliar sus funciones

El reconocimiento de UNITEC representa una oportunidad para avanzar hacia una versión más completa de FALCON. El proyecto ganó en la categoría Prototipo, destinada a iniciativas universitarias que todavía atraviesan etapas de desarrollo y validación técnica. Según la universidad, los seis equipos reconocidos recibirán apoyo económico y acompañamiento para fortalecer sus propuestas.

En el caso de FALCON, Estrada planea utilizar estos recursos para incorporar un sistema de inteligencia artificial que funcione de manera local y permita identificar elementos más complejos que un obstáculo estático.

Entre las capacidades que busca desarrollar se encuentra el reconocimiento de automóviles, motocicletas y bicicletas en movimiento, así como el análisis de las condiciones para cruzar una calle.

También contempla incorporar herramientas para interpretar señalizaciones, leer letreros y menús, reconocer señales de advertencia e identificar el estado de un semáforo.

Estas funciones formarían parte de futuras versiones del dispositivo, por lo que todavía no constituyen capacidades comprobadas del prototipo actual.

El ingeniero también plantea integrar un sistema GPS para ofrecer orientación entre dos puntos y una señal de emergencia SOS que permita solicitar ayuda ante situaciones de peligro.

“Se trata también de la vida, de la salud y de la integridad de las personas”, afirma al explicar por qué considera necesario completar las pruebas antes de llevar FALCON al mercado.

¿Cuánto costará FALCON y cuándo estará disponible?

Aunque el proyecto ya cuenta con un prototipo funcional, FALCON todavía no está disponible para su compra y tampoco tiene una fecha confirmada de lanzamiento.

Estrada explica que ya realizó estimaciones sobre los costos de fabricación, programación y desarrollo tecnológico, pero prefiere no revelar una cifra debido a los cambios que podrían surgir durante las siguientes etapas.

Su intención es comercializar el dispositivo mediante un pago único, sin obligar a los usuarios a contratar suscripciones para acceder a sus funciones.

Esta decisión responde, en parte, a las experiencias que conoció durante sus conversaciones con Eduardo, quien depende de distintas herramientas tecnológicas para realizar actividades cotidianas.

El creador también contempla establecer alianzas con instituciones gubernamentales y organizaciones que puedan contribuir al financiamiento y distribución del producto.

La accesibilidad económica será uno de los desafíos más importantes del proyecto. Aunque una tecnología puede ofrecer nuevas posibilidades de movilidad, su impacto social depende también de que las personas puedan adquirirla y utilizarla.

En México, la necesidad de este tipo de herramientas forma parte de un problema más amplio. De acuerdo con la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica (ENADID) 2023, del INEGI, el 45.4% de las personas con discapacidad reportó mucha dificultad o imposibilidad para ver, incluso con el uso de lentes. Este grupo incluye distintas condiciones de discapacidad visual y no corresponde exclusivamente a personas con ceguera.

Para Estrada, la aspiración es que FALCON pueda llegar a personas con distintos grados de discapacidad visual e incluso a adultos mayores que enfrenten dificultades para desplazarse.

Su expectativa es alcanzar una distribución nacional durante los próximos cinco años y, eventualmente, llevar el dispositivo a otros países.

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