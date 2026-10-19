Estudiante de la UNITEC crea invento para que personas ciegas 'sientan' lo que el bastón blanco no detecta

La innovación obtuvo uno de los seis reconocimientos del Premio UNITEC a la Innovación Tecnológica para el Desarrollo Social 2026. Sin embargo, su creador asegura que el objetivo va más allá de recibir un reconocimiento, busca desarrollar una herramienta que contribuya a la autonomía de las personas ciegas o débiles visuales sin obligarlas a depender de dispositivos costosos o servicios de suscripción.

La idea surgió cuando Estrada comenzó a investigar las necesidades de las personas con discapacidad visual y conoció a Eduardo, un joven ciego de nacimiento que ha trabajado en proyectos de audiodescripción para Netflix.

Durante sus conversaciones, Eduardo le mostró distintas herramientas tecnológicas que utiliza en su vida cotidiana, algunas de las cuales tuvo que importar de otros países. También le habló sobre aplicaciones y servicios de pago que facilitan actividades que otras personas realizan sin asistencia.

“¿Por qué una vida tiene que ser una suscripción? ¿Por qué tengo que a fuerzas tener dinero para poder tener algo que físicamente soy imposible de tener?”, cuestiona Estrada en entrevista con Expansión.

El acercamiento le permitió identificar una necesidad que terminaría por orientar el desarrollo de FALCON: crear tecnología de asistencia que no solo funcione, sino que también resulte accesible para las personas que la necesitan.

¿Cómo funciona FALCON?

A diferencia de otros dispositivos que requieren sostener un teléfono o utilizar audífonos, FALCON se integra en una gorra. La elección responde a mantener libres las manos y los oídos de sus usuarios.

Estrada explica que los sonidos ambientales constituyen una fuente de información importante para las personas ciegas, pues permiten identificar vehículos, movimientos y otras señales del entorno. Por ello, incorporar alertas sonoras podría interferir con su orientación.

En su lugar, FALCON utiliza sensores capaces de detectar obstáculos a una distancia de hasta ocho metros, de acuerdo con las especificaciones que describe su creador. El sistema contempla un campo de detección frontal de 180 grados, aunque el objetivo es ampliar su cobertura a 360 grados.