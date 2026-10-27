Desde el 1 de octubre de 2026, Meta cobra los mensajes de servicio que las empresas envían mediante WhatsApp Business Platform, después de los primeros 1,000 gratuitos al mes por número empresarial.
Se acabó el WhatsApp gratis para las empresas, llegan facturas de hasta 32,000 pesos, pero tiene sus ventajas
Antes, cuando un cliente escribía a una empresa, esta podía responder durante las siguientes 24 horas sin pagar a Meta por esas contestaciones. Ahora, resolver una duda sobre un pedido dentro de ese plazo también puede generar un cargo.
El ajuste aplica a quienes utilizan la API de WhatsApp para conectar la mensajería con sus sistemas de atención y automatización. No corresponde a los negocios que usan únicamente la aplicación WhatsApp Business desde un teléfono.
Además de las respuestas de servicio, la plataforma cobra por promociones, avisos relacionados con compras y códigos de verificación. El gasto depende de la categoría de cada mensaje y del mercado del destinatario.
Entonces, una tienda en línea que envía 100,000 mensajes mensuales por WhatsApp a clientes en México puede pagar 32,693 pesos a Meta. Así lo calculó Juan Simón Salazar, CEO y cofundador de Hackü, en una simulación para Expansión que combinó 30,000 promociones, 10,000 avisos sobre compras, 1,000 códigos de verificación y 59,000 respuestas a consultas.
Consultada por Expansión, Meta justificó el cambio en la evolución de su plataforma. “En los últimos años, cada vez más personas han recurrido a WhatsApp para comunicarse con negocios, y la forma en que las empresas usan la plataforma ha evolucionado: pasó de simples respuestas a incluir ahora agentes de IA. Estamos actualizando nuestro modelo de precios para respaldar el servicio y la infraestructura que hay detrás”, dijo un vocero de la compañía.
Para mostrar el efecto de ese cambio, Salazar calculó cuánto habría pagado una misma operación con ambos esquemas. En su ejercicio, la factura mensual pasó de 23,413 pesos con las condiciones de septiembre a 32,693 pesos con las de octubre: 9,280 pesos adicionales por las respuestas de servicio que antes eran gratuitas.
¿Cuánto costaría hacer el mismo trabajo sin la herramienta?
Hackü desarrolla soluciones de capacitación, comunicación y automatización mediante WhatsApp.
Para esto, sus fundadores identificaron una dificultad para las compañías con trabajadores operativos o dispersos: hacerles llegar información sin depender de una computadora de escritorio.
La apuesta parte de utilizar un canal que las personas ya conocen, dado que en México el 90.6% de las personas que utilizaron un teléfono inteligente le dieron uso a aplicaciones de mensajería instantánea durante 2025, de acuerdo con el INEGI , familiaridad que ayuda a explicar la elección de Hackü para llevar la capacitación al teléfono en lugar de pedir a los usuarios que adopten otra plataforma.
Hackü incorporó procesos como el ingreso de trabajadores, la entrega de documentos y las listas de tareas para personal en campo y de acuerdo con Salazar, sus implementaciones han permitido reducir en promedio alrededor de 60% los costos de atención, capacitación, comunicación y gestión documental. El resultado varía según la operación de cada empresa.
“Si un proceso mensual por empleado te valía 100 dólares, ya te va a valer 40 dólares en promedio”, explica el cofundador.
En Grupo Modelo, ejemplifica, el acompañamiento a productores agrícolas combinaba mensajes de texto y visitas de técnicos a zonas alejadas, fue así que “WhatsApp permitió distribuir materiales, resolver dudas y conocer las necesidades de los agricultores antes de desplazarse”, dice Salazar.
Las visitas continúan, pero se organizan con más información por lo que el ahorro proviene de reducir traslados y resolver a distancia parte de las consultas que antes requerían atención presencial.
La capacitación de proveedores forma parte de una estrategia más grande de la cervecera, pues Grupo Modelo reportó que en 2025 cerró con la totalidad de sus agricultores directos capacitados y conectados e incluso Raúl Escalante, vicepresidente Legal y de asuntos corporativos, explicó que su plataforma Campo Conecta permite acceder a insumos, financiamiento y capacitación, alcance que corresponde a su estrategia agrícola general.
Para una empresa, el costo de utilizar WhatsApp también debe de considerar los servicios del proveedor tecnológico, las integraciones y el personal que administra la operación, mientras que del otro lado están los recursos necesarios para mantener el mismo nivel de atención por otros medios: personal, telefonía, software, capacitación y desplazamientos.
Salazar reconoce que el nuevo cobro reduce los ahorros de estas operaciones, pero sostiene que todavía compensa frente al gasto en tiempo de trabajo, desplazamientos y viáticos.
Para comparar ambas opciones, las empresas también deben sumar a la factura de Meta los servicios del proveedor tecnológico, las integraciones y el personal que administra WhatsApp para después contrastar ese total con lo que gastan en atender las mismas tareas mediante llamadas, otros sistemas y visitas presenciales.
La dispersión de los trabajadores y proveedores influye en ese balance donde las compañías que necesitan llegar a agricultores, conductores o personal de logística encuentran mayores oportunidades de ahorro al evitar parte de los desplazamientos. Pues para ellas, la factura de WhatsApp aumenta, pero todavía puede costar menos que regresar a la operación anterior.