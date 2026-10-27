Se acabó el WhatsApp gratis para las empresas, llegan facturas de hasta 32,000 pesos, pero tiene sus ventajas

Antes, cuando un cliente escribía a una empresa, esta podía responder durante las siguientes 24 horas sin pagar a Meta por esas contestaciones. Ahora, resolver una duda sobre un pedido dentro de ese plazo también puede generar un cargo.

El ajuste aplica a quienes utilizan la API de WhatsApp para conectar la mensajería con sus sistemas de atención y automatización. No corresponde a los negocios que usan únicamente la aplicación WhatsApp Business desde un teléfono.

Además de las respuestas de servicio, la plataforma cobra por promociones, avisos relacionados con compras y códigos de verificación. El gasto depende de la categoría de cada mensaje y del mercado del destinatario.

Entonces, una tienda en línea que envía 100,000 mensajes mensuales por WhatsApp a clientes en México puede pagar 32,693 pesos a Meta. Así lo calculó Juan Simón Salazar, CEO y cofundador de Hackü, en una simulación para Expansión que combinó 30,000 promociones, 10,000 avisos sobre compras, 1,000 códigos de verificación y 59,000 respuestas a consultas.

Consultada por Expansión, Meta justificó el cambio en la evolución de su plataforma. “En los últimos años, cada vez más personas han recurrido a WhatsApp para comunicarse con negocios, y la forma en que las empresas usan la plataforma ha evolucionado: pasó de simples respuestas a incluir ahora agentes de IA. Estamos actualizando nuestro modelo de precios para respaldar el servicio y la infraestructura que hay detrás”, dijo un vocero de la compañía.

Para mostrar el efecto de ese cambio, Salazar calculó cuánto habría pagado una misma operación con ambos esquemas. En su ejercicio, la factura mensual pasó de 23,413 pesos con las condiciones de septiembre a 32,693 pesos con las de octubre: 9,280 pesos adicionales por las respuestas de servicio que antes eran gratuitas.

¿Cuánto costaría hacer el mismo trabajo sin la herramienta?

Hackü desarrolla soluciones de capacitación, comunicación y automatización mediante WhatsApp.