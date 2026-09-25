Tu vida digital cabe en WhatsApp: pasas hasta 20 horas al mes en la app y también expones tus datos

Las marcas conocidas también se utilizan para engañar
Los ataques no siempre llegan con una apariencia evidentemente sospechosa. En ocasiones utilizan el nombre y la imagen de empresas conocidas para generar confianza.
González señala que, entre las marcas que ESET ha identificado como las más suplantadas en México, aparecen DocuSign, Microsoft y DHL. El mecanismo puede comenzar con un enlace enviado por correo electrónico o mensajería; el usuario reconoce la marca, confía en el mensaje y continúa con el proceso.
Incluso una cuenta verificada no debe considerarse una garantía absoluta de autenticidad, advierte el especialista. Por eso recomienda revisar el enlace, el contexto del mensaje y cualquier solicitud de información antes de interactuar con ella.
La llegada de herramientas de inteligencia artificial también ha complicado este escenario, pues permite generar mensajes, imágenes y otros contenidos fraudulentos con mayor facilidad.
“Lo mejor es verificar antes de dar cualquier información y, si hay algo que no cuadra conforme a un enlace, conforme a una fotografía, conforme a la conversación, lo mejor es reportarlo”, señala González.
¿Cuánto tiempo llevas sin revisar tus sesiones de WhastApp?
Una de las medidas más sencillas consiste en revisar qué dispositivos tienen acceso a la cuenta de WhatsApp y cerrar aquellos que ya no se utilizan.
González también recomienda activar la verificación en dos pasos, utilizar controles biométricos, mantener actualizado el sistema operativo y evitar iniciar sesión en redes wifi públicas cuando no sea necesario.
El objetivo es sumar barreras, pues si un atacante consigue superar una de ellas, todavía tendrá que enfrentarse a otra.
La llamada higiene digital también incluye revisar periódicamente los respaldos y archivos acumulados durante años. WhatsApp puede almacenar fotografías, videos, documentos y audios que ya no son necesarios, pero que siguen ocupando espacio y pueden contener información personal.
Por ello, el especialista recomienda hacer una limpieza periódica y conservar solo aquello que realmente sea necesario, especialmente cuando se trata de documentos sensibles.