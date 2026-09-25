Tu vida digital cabe en WhatsApp: pasas hasta 20 horas al mes en la app y también expones tus datos

A escala regional, América Latina reúne cerca de 420 millones de usuarios de WhatsApp. En Colombia y Chile la penetración se ubica entre 92% y 94%, y en Argentina entre 90% y 93%.

“Hoy la mensajería, las videollamadas y los canales conversacionales son parte estructural de la vida de los latinoamericanos: ahí se organiza la escuela de los hijos, se coordina el trabajo, se accede a la salud y se hacen las compras”, explica Luisa Torres, WhatsApp Product Sales Expert de Infobip.

En México, los usuarios pasan en promedio 38 minutos diarios en WhatsApp, entre 17 y 20 horas al mes. Cerca de 90% de los mensajes se leen durante los primeros tres minutos y la tasa de apertura llega a 98%, según datos de Infobip.

Es decir, no solo hay millones de personas dentro de la plataforma, también existe una frecuencia de uso que la convierte en uno de los espacios digitales donde más atención concentran los mexicanos.





El problema no es WhatsApp, sino todo lo que dejamos dentro

Tener tanto contenido personal convierte a WhatsApp en un blanco atractivo para los ciberdelincuentes. Janeth Rodríguez, VP Revenue de Infobip para Latinoamérica, considera que más que un riesgo se trata de un desafío que requiere atención, especialmente para empresas y organizaciones que utilizan WhatsApp como principal vía de comunicación.

“Cuando una parte tan grande de la vida digital de las personas pasa por un solo lugar, hay que asegurarse de que esas interacciones sean seguras, verificables y que el usuario nunca se quede sin alternativa si algo falla”, señala.

Por ello, Rodríguez destaca la importancia de mantener una estrategia omnicanal, con WhatsApp acompañado por SMS, llamadas, correo electrónico y RCS (Servicios de Comunicación Enriquecida). Para las empresas, explica, esto permite mantener la comunicación incluso cuando uno de los canales presenta una falla o una restricción.

Pero la dependencia no solo es un asunto empresarial, para los usuarios también significa que una cuenta comprometida puede abrir la puerta a una cantidad de información mucho mayor que hace algunos años.