A diferencia de los métodos que recurren a aplicaciones externas, esta opción se integra directamente en WhatsApp. Además, permite programar mensajes de texto, enlaces, fotografías y videos tanto en conversaciones individuales como en grupos.

¿Cómo programar un mensaje en WhatsApp?

El procedimiento es similar al envío de cualquier mensaje, pero incorpora un paso adicional para elegir cuándo debe entregarse. Los usuarios que ya tienen acceso pueden seguir estos pasos:

Abre WhatsApp y entra al chat individual o grupal donde quieras enviar el mensaje. Escribe el texto o selecciona el contenido que deseas compartir. Mantén presionado el botón de enviar, en lugar de tocarlo una sola vez. Selecciona la fecha y hora en el menú que aparece en pantalla. Confirma la programación para que WhatsApp envíe el contenido automáticamente en el momento elegido.

La función permite programar mensajes con un mínimo de 10 minutos de anticipación y hasta dos semanas antes de su envío. Por ejemplo, puedes preparar el lunes un recordatorio para una reunión del viernes o dejar lista una felicitación de cumpleaños para que llegue a medianoche.

Una de sus principales ventajas es que el celular no necesita permanecer conectado a internet en el momento de la entrega. WhatsApp procesa el envío automáticamente, incluso si el dispositivo está desconectado.





¿Se pueden cancelar o eliminar los mensajes programados?

Sí. Los mensajes pendientes aparecen en una sección específica dentro de la información del chat, desde donde los usuarios pueden consultarlos, administrarlos o eliminarlos antes de su envío.

Además, el destinatario no recibe una notificación cuando el remitente cancela un mensaje programado. Tampoco puede identificar si un mensaje que recibió se escribió en ese momento o se preparó con anticipación.

En las conversaciones grupales existe una particularidad: únicamente recibirán el mensaje las personas que formaban parte del grupo cuando se realizó la programación. Los integrantes que se incorporen posteriormente no recibirán ese contenido, según la información publicada por WABetaInfo.