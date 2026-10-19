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WhatsApp ya permite programar mensajes: cómo hacerlo y quiénes pueden usar la función

WhatsApp comenzó a probar una herramienta que permite elegir la fecha y hora de envío de mensajes, fotos y videos. Te explicamos cómo funciona y qué hacer si todavía no aparece en tu celular.
lun 19 octubre 2026 12:16 PM
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Primer plano de un teléfono celular con una conversación de WhatsApp abierta. En la pantalla aparece la opción para programar un mensaje, con campos para seleccionar la fecha y hora de envío.
WhatsApp comenzó a probar el envío programado de mensajes, una función que por ahora solo está disponible para un grupo reducido de usuarios de Android. (Foto: Imagen generada con IA/ChatGPT)

Olvidar enviar una felicitación de cumpleaños, un recordatorio de trabajo o un mensaje importante podría dejar de ser un problema para los usuarios de WhatsApp . La aplicación de mensajería comenzó a habilitar una función que permite escribir mensajes con anticipación y elegir el momento exacto en que llegarán a sus destinatarios, sin necesidad de abrir la conversación nuevamente.

La novedad apareció en la versión beta 2.26.40.7 de WhatsApp para Android, según informó el portal especializado WABetaInfo. Aunque Meta todavía no anuncia públicamente su lanzamiento general, la herramienta ya funciona para un grupo reducido de usuarios que participan en el programa de pruebas de la aplicación.

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A diferencia de los métodos que recurren a aplicaciones externas, esta opción se integra directamente en WhatsApp. Además, permite programar mensajes de texto, enlaces, fotografías y videos tanto en conversaciones individuales como en grupos.

¿Cómo programar un mensaje en WhatsApp?

El procedimiento es similar al envío de cualquier mensaje, pero incorpora un paso adicional para elegir cuándo debe entregarse. Los usuarios que ya tienen acceso pueden seguir estos pasos:

  1. Abre WhatsApp y entra al chat individual o grupal donde quieras enviar el mensaje.
  2. Escribe el texto o selecciona el contenido que deseas compartir.
  3. Mantén presionado el botón de enviar, en lugar de tocarlo una sola vez.
  4. Selecciona la fecha y hora en el menú que aparece en pantalla.
  5. Confirma la programación para que WhatsApp envíe el contenido automáticamente en el momento elegido.

La función permite programar mensajes con un mínimo de 10 minutos de anticipación y hasta dos semanas antes de su envío. Por ejemplo, puedes preparar el lunes un recordatorio para una reunión del viernes o dejar lista una felicitación de cumpleaños para que llegue a medianoche.

Una de sus principales ventajas es que el celular no necesita permanecer conectado a internet en el momento de la entrega. WhatsApp procesa el envío automáticamente, incluso si el dispositivo está desconectado.

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¿Se pueden cancelar o eliminar los mensajes programados?

Sí. Los mensajes pendientes aparecen en una sección específica dentro de la información del chat, desde donde los usuarios pueden consultarlos, administrarlos o eliminarlos antes de su envío.

Además, el destinatario no recibe una notificación cuando el remitente cancela un mensaje programado. Tampoco puede identificar si un mensaje que recibió se escribió en ese momento o se preparó con anticipación.

En las conversaciones grupales existe una particularidad: únicamente recibirán el mensaje las personas que formaban parte del grupo cuando se realizó la programación. Los integrantes que se incorporen posteriormente no recibirán ese contenido, según la información publicada por WABetaInfo.

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¿Por qué todavía no puedo programar mensajes en WhatsApp?

Aunque la herramienta ya funciona, su disponibilidad continúa limitada. Por ahora, únicamente algunos usuarios de la versión beta de WhatsApp para Android pueden utilizarla.

Para comprobar si tienes acceso, puedes revisar si tu aplicación está actualizada y mantener presionado el botón de enviar dentro de una conversación. Si aparece el menú para seleccionar fecha y hora, tu cuenta ya tiene habilitada la función.

Sin embargo, instalar la versión beta no garantiza el acceso inmediato, pues WhatsApp libera las novedades de forma gradual.

¿Cómo usar la programación de mensajes de WhatsApp si tengo iPhone?

Los usuarios de iPhone también podrían recibir esta función, aunque todavía tendrán que esperar.

Desde febrero de 2026, WABetaInfo identificó que WhatsApp trabajaba en una herramienta similar para iOS. Posteriormente, en junio, el portal compartió más detalles sobre su funcionamiento, incluida la posibilidad de programar mensajes en conversaciones individuales y grupales.

Sin embargo, hasta el momento, los reportes disponibles no confirman una distribución general de la herramienta en iPhone ni una fecha específica para su llegada.

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Whatsapp Aplicaciones tecnología Meta

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