¿Te acuerdas de BlackBerry? Prepara su regreso de la mano de robots, vehículos e IA

Tanto para el CEO actual de la empresa John Giamatteo , como para uno de los fundadores, Mike Lazaridis, el futuro del BlackBerry no está en los teléfonos pero sí en el software de IA física y robótica. “Si bien los productos que vendemos hoy no caben en la palma de la mano, están presentes en todas partes”, afirmó Giamatteo al medio CNBC y agregó que actualmente se encuentran en 275 millones de vehículos, robots, gobiernos, instrumentos médicos y cadena de suministro.



Halos Safety Staff , primer sistema de seguridad integral de esa empresa anunciado por la empresa el 22 de junio. El regreso de la empresa también destaca por su asociación con Nvidia la cual, de acuerdo con Giamatteo “ahora ha estandarizado QNX como la plataforma preferida para la empresa Nvidia” y menciona a, primer sistema de seguridad integral de esa empresa anunciado por la empresa el 22 de junio. (BlackBerry/LinkedIn)

El directivo también asegura que la robótica ya se consolida como uno de los negocios de mayor crecimiento dentro de QNX, sistema operativo comercial de tiempo real diseñado para dispositivos con funciones específicas adquirido por BlackBerry en el 2010, mismo que a diferencia de Windows o macOS es más seguro, flexible y estable de acuerdo con información de la empresa.

La marca canadiende BlackBerry, que inició en 1984 con el nombre de Research in Motion (RIM), fue una creación de Mike Lazaridis y Douglas Fregin cuya obsesión desde el inicio fue la tecnología inalámbrica y en el que BlackBerry Messenger (BBM) fue el servicio de mensajería instantánea que se convirtió en elemento fundamental de los primeros teléfonos inteligentes.

BlackBerry fue uno de los pioneros en los smartphones, dominando el mercado corporativo en el 2000. Luego, previo al auge de la marca y como sus fundadores no eran expertos en negocios, contrataron a Jim Balsillie, quien se convirtió en el codirector ejecutivo de Mike Lazaridis, pilar fundamental para el éxito de la marca.

Uno de los principales inversores de la época, Adam Adamou, recuerda lo primero que financió al relacionarse con BlackBerry: el sistema inalámbrico de localización bidireccional, es decir, “la idea de un dispositivo inalámbrico para enviar y recibir correo electrónico fue revolucionaria, era como mirar hacia el futuro y saber que esta idea tenía demasiado sentido como par que no se hiciera realidad”, menciona en el libro “Perdiendo la señal: la historia no contada detrás del extraordinario ascenso y la espectacular caída de Blackberry”.