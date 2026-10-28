Una de las empresas pioneras en teléfonos inteligentes, BlackBerry, tiene su mirada al futuro en robots de inteligencia artificial (IA), porque representan una oportunidad de resurgimiento. La empresa que una vez fue líder mundial en smartphones, ahora busca una nueva alternativa en la robótica, a la cual identifica entre los negocios de más rápido crecimiento para su división de software QNX.
¿Te acuerdas de BlackBerry? Prepara su regreso de la mano de robots, vehículos e IA
Tanto para el CEO actual de la empresa John Giamatteo , como para uno de los fundadores, Mike Lazaridis, el futuro del BlackBerry no está en los teléfonos pero sí en el software de IA física y robótica. “Si bien los productos que vendemos hoy no caben en la palma de la mano, están presentes en todas partes”, afirmó Giamatteo al medio CNBC y agregó que actualmente se encuentran en 275 millones de vehículos, robots, gobiernos, instrumentos médicos y cadena de suministro.
El directivo también asegura que la robótica ya se consolida como uno de los negocios de mayor crecimiento dentro de QNX, sistema operativo comercial de tiempo real diseñado para dispositivos con funciones específicas adquirido por BlackBerry en el 2010, mismo que a diferencia de Windows o macOS es más seguro, flexible y estable de acuerdo con información de la empresa.
La marca canadiende BlackBerry, que inició en 1984 con el nombre de Research in Motion (RIM), fue una creación de Mike Lazaridis y Douglas Fregin cuya obsesión desde el inicio fue la tecnología inalámbrica y en el que BlackBerry Messenger (BBM) fue el servicio de mensajería instantánea que se convirtió en elemento fundamental de los primeros teléfonos inteligentes.
BlackBerry fue uno de los pioneros en los smartphones, dominando el mercado corporativo en el 2000. Luego, previo al auge de la marca y como sus fundadores no eran expertos en negocios, contrataron a Jim Balsillie, quien se convirtió en el codirector ejecutivo de Mike Lazaridis, pilar fundamental para el éxito de la marca.
Uno de los principales inversores de la época, Adam Adamou, recuerda lo primero que financió al relacionarse con BlackBerry: el sistema inalámbrico de localización bidireccional, es decir, “la idea de un dispositivo inalámbrico para enviar y recibir correo electrónico fue revolucionaria, era como mirar hacia el futuro y saber que esta idea tenía demasiado sentido como par que no se hiciera realidad”, menciona en el libro “Perdiendo la señal: la historia no contada detrás del extraordinario ascenso y la espectacular caída de Blackberry”.
Además, RIM creó el BlackBerry 850 Pager junto con un servidor gratuito llamado BlackBerry Enterprise Server, lo que permitía enviar los correos electrónicos al instante y así llegar al mundo empresarial para después lanzar su Blackberry 957 que aunque no era un teléfono inteligente, tenía el famoso teclado QWERTY, que por su parecido a la fruta originó el nombre del teléfono, y la interfaz del usuario. Fue hasta el 2003 que llegó el BB 7230 con toda la tecnología y que ya podía hacer llamadas.
Esta exploración del mercado de la IA muestra cómo la empresa canadiese busca reinventarse para, décadas después de pasar de llevar correo electrónico al bolsillo, llevar su apuesta al software que permite operar a robots y otras máquinas.
Incluso Giamatteo dijo que a diferencia de la IA generativa que produce texto e imágenes, la inteligencia artificial física permite que los robots y otras máquinas interactúen con el mundo real y, basándose en su experiencia en la industria automotriz, encuentran la oportunidad para proporcionar software subyacente que ayude a las máquinas a operar de forma segura y estable.
El cambio ayuda a explicar por qué la historia de BlackBerry continúa después de su caída en el mercado de teléfonos donde su siguiente oportunidad está en suministrar parte de la tecnología que otras empresas necesitan para automatizar movimientos y tareas en el mundo físico.
¿Qué sigue para la empresa?
De acuerdo con la compañía, su cartera de clientes de QNX superó los 1,200 millones de dólares con un aumento de más de 250 millones en dos trimestres. Para lograr esto, el directivo mencionó tres factores clave: la transición de los fabricantes de automóviles hacia sistemas informáticos más avanzados, la ampliación de la oferta del software y la creciente demanda de aplicaciones de IA física.
Asimismo, las acciones de BlackBerry se dispararon un 142% en 2026 después de tener años difíciles tras la llegada de Apple y otros dispositivos con pantalla táctil completa. Si nos remontamos al 2008, la compañía en ese entonces llamada RIM alcanzó una capitalización bursátil de casi 85,000 millones de dólares un año después de que se lanzó el primer iPhone y actualmente la capitalización de Blackberry va de los 5,400 millones de dólares.
El regreso de la empresa también destaca por su asociación con Nvidia la cual, de acuerdo con Giamatteo “ahora ha estandarizado QNX como la plataforma preferida para la empresa Nvidia” y menciona a Halos Safety Staff , primer sistema de seguridad integral de esa empresa anunciado por la empresa el 22 de junio, la cual “ha abierto muchas puertas, un increíble abanico de oportunidades como robots móviles automatizados, carretillas autónomas o patinetes que transportan palés hasta la estación de carga”.