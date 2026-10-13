La industria del smartphone en crisis: envíos registran su peor trimestre en 14 años

Ante esto, los envíos mundiales de teléfonos inteligentes cayeron 20% interanual durante julio, agosto y septiembre del 2026 frente al mismo periodo del año anterior, su nivel más bajo para un tercer trimestre desde el 2012, de acuerdo con el reporte de la firma global de mercado Counterpoint Research , como referencia, Omnia registró 320.1 millones de unidades enviadas durante el mismo periodo de 2025 aunque ambas consultoras utilizan metodologías de cada una.

La escasez de las memorias como el DRAM y la NAND, los componentes esenciales de tus dispositivos electrónicos, eleva los costos de producción y lleva a los fabricantes a trasladar parte de estos incrementos al consumidor. De acuerdo con estudios de IDC , “el mercado de memorias se encuentra en un punto de inflexión con una demanda que supera con creces, la oferta”, por lo que la rápida expansión de la infraestructura y las cargas de trabajo de la IA ejerce presión en las memorias.

Por otro lado, Counterpoint Research señala que los precios minoristas de los smartphones a nivel mundial acumulan un aumento de 20% en lo que va del año, mientras que las compañías reducen envíos y priorizan los dispositivos con más márgenes de ganancias.

Los hábitos de compra también han sido modificados por la presión del mercado, pues “los consumidores conservan sus dispositivos durante más tiempo de lo estimado, consideran cada vez los equipos reacondicionados y priorizan los dispositivos de mayor valor, mencionó Shilpi Jain, analista senior de Counterpoint Research.

Samsung y Apple ganan participación pese a la caída del mercado

Samsung se mantiene en la cabecera con una participación del 23%, aunque sus envíos disminuyeron 3% frente al tercer trimestre del 2025.

La compañía resistió mejor que otros fabricantes gracias a una mayor estabilidad en el suministro de componentes, la demanda inicial de sus teléfonos plegables Galaxy Z Fold8 y la disponibilidad de su serie Galaxy A en mercados emergentes.