El hecho de que la inteligencia artificial (IA) vaya en aumento afecta a otros segmentos de la industria tecnológica. La creciente demanda de componentes de memoria para infraestructura de IA y el aumento de precios presiona la fabricación de smartphones y obliga a las empresas a modificar sus estrategias comerciales.
La industria del smartphone en crisis: envíos registran su peor trimestre en 14 años
Ante esto, los envíos mundiales de teléfonos inteligentes cayeron 20% interanual durante julio, agosto y septiembre del 2026 frente al mismo periodo del año anterior, su nivel más bajo para un tercer trimestre desde el 2012, de acuerdo con el reporte de la firma global de mercado Counterpoint Research , como referencia, Omnia registró 320.1 millones de unidades enviadas durante el mismo periodo de 2025 aunque ambas consultoras utilizan metodologías de cada una.
La escasez de las memorias como el DRAM y la NAND, los componentes esenciales de tus dispositivos electrónicos, eleva los costos de producción y lleva a los fabricantes a trasladar parte de estos incrementos al consumidor. De acuerdo con estudios de IDC , “el mercado de memorias se encuentra en un punto de inflexión con una demanda que supera con creces, la oferta”, por lo que la rápida expansión de la infraestructura y las cargas de trabajo de la IA ejerce presión en las memorias.
Por otro lado, Counterpoint Research señala que los precios minoristas de los smartphones a nivel mundial acumulan un aumento de 20% en lo que va del año, mientras que las compañías reducen envíos y priorizan los dispositivos con más márgenes de ganancias.
Los hábitos de compra también han sido modificados por la presión del mercado, pues “los consumidores conservan sus dispositivos durante más tiempo de lo estimado, consideran cada vez los equipos reacondicionados y priorizan los dispositivos de mayor valor, mencionó Shilpi Jain, analista senior de Counterpoint Research.
Samsung y Apple ganan participación pese a la caída del mercado
Samsung se mantiene en la cabecera con una participación del 23%, aunque sus envíos disminuyeron 3% frente al tercer trimestre del 2025.
La compañía resistió mejor que otros fabricantes gracias a una mayor estabilidad en el suministro de componentes, la demanda inicial de sus teléfonos plegables Galaxy Z Fold8 y la disponibilidad de su serie Galaxy A en mercados emergentes.
Por su parte, Apple alcanzó una participación de 22% superando por primera vez el umbral de 20% durante un tercer trimestre, pero esto no lo excluyó de una disminución interanual en sus envíos.
Counterpoint atribuyó parte de esta caída a la ausencia de un modelo base del iPhone 18 durante el periodo de lanzamiento, lo que redujo el volumen de dispositivos enviados a los canales de distribución frente a la familia completa del iPhone 17 del año anterior.
En este escenario, China e India tuvieron un papel fundamental durante la demanda del IPhone 18 Pro, junto con las ventas sostenidas de la generación anterior, lo que ayudó a contener su disminución. Incluso para las marcas Chinas fue un escenario más complicado, pues Xiaomi registró una caída superior al 30% en sus envíos y su participación descendió a 10% después de reducir su exposición a segmentos económicos y mercados internacionales menos rentables.
Oppo y Vivo también reportaron contracciones superiores al 20% con participaciones de mercado de 9% y 8%.
La IA encarece los componentes y cambia el negocio de los teléfonos
El mayor problema ha sido la expansión de centros de datos y sistemas de IA que han incrementado la competencia por la memoria mientras que los fabricantes de semiconductores destinan parte de su capacidad a segmentos con mayor rentabilidad.
En agosto, Apple y Nvidia reforzaron sus inventarios para enfrentar la escasez, Apple reportó existencias de componentes por 11,100 millones de dólares, casi el doble de los 5,700 millones registrados en septiembre del 2025.
Además, un reporte de la Asociación Global de Electrónica, 82% de los fabricantes reportó incrementos en los precios de los componentes mientras que 62% enfrenta disponibilidad limitada o mayores plazos de entrega.
El fenómeno muestra cómo el crecimiento de la infraestructura de IA está modificando la distribución de recursos dentro de la industria electrónica. Las compañías con mayor capacidad de compra y mejores acuerdos de suministro tienen más herramientas para enfrentar los aumentos de costos, mientras los fabricantes de equipos económicos quedan más expuestos.