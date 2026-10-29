La IA puede hacer que tus alimentos tengan menos azúcar, pero la falta de inversión frena su avance en México

En México, ese recorrido enfrenta dificultades de financiamiento, acceso a infraestructura y vinculación empresarial, pues de acuerdo con Érika Yazmín López, coordinadora del BioWorkshop del Tecnológico de Monterrey, el reto consiste en dar a los desarrollos las condiciones para pasar del laboratorio al mercado.

La oportunidad comercial abarca alimentos, detergentes y combustibles, por lo que Ester Baiget, directora ejecutiva global de Novonesis, empresa líder en biosoluciones, considera que México tiene demanda para ampliar el uso de soluciones biológicas, pero necesita una estrategia nacional de bioeconomía que dé dirección a las inversiones.

Un estudio realizado por la consultora Amsterdam Data Collective (ADC) a petición de Novonesis, estima que las biosoluciones generan actualmente un valor de producción superior a 5,200 millones de euros en México y que con políticas públicas favorables, esta cifra podría alcanzar los 12,300 millones de euros para 2035.

El mismo informe calcula que las biosoluciones sostienen actualmente 32,100 empleos directos e indirectos en México, una cifra que podría aumentar a 74,200 para 2035 si se implementan las medidas que requiere el mercado.

El negocio detrás de la receta

La biotecnología industrial utiliza enzimas, microorganismos y proteínas para modificar procesos productivos. Por ejemplo, una parte del azúcar que una panificadora agrega a su receta puede sustituirse por el dulzor que genera el propio almidón de la harina, mientras que las enzimas hacen posible esa transformación y la IA ayuda a encontrar nuevas aplicaciones para estas proteínas.

En junio de 2025, Novonesis lanzó Optiva LS Prime, una solución que convierte almidón en azúcares y que, según sus pruebas, permite reducir hasta 50% el azúcar añadido en determinadas formulaciones de panificación, por lo que el fabricante puede conservar el dulzor y disminuir su dependencia a esa materia prima.

