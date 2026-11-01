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¿Qué se vota en las elecciones intermedias de EU? La elección que puede frenar a Trump

Los resultados definirán quién controla el Congreso y qué margen tendrá el presidente para impulsar sus iniciativas durante los últimos dos años de mandato.
dom 01 noviembre 2026 02:52 PM
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Donald Trump
El 3 de noviembre, los votantes decidirán la integración de buena parte del Poder Legislativo estadounidense. (ANDREW HARNIK/Getty Images via AFP)

Los estadounidenses acudirán a las urnas para participar en las elecciones intermedias de Estados Unidos, una jornada que podría cambiar la segunda mitad del mandato del presidente Donald Trump.

Los ciudadanos elegirán a los integrantes de la Cámara de Representantes y senadores, además de votar por gobernadores, legisladores estatales y otros cargos locales.

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El principal cambio podría estar en el Congreso, actualmente bajo control republicano. Si los demócratas consiguen recuperar una o ambas cámaras, podrán limitar la capacidad de Trump.

¿Qué se vota en las elecciones intermedias de Estados Unidos?

Las elecciones intermedias, conocidas en inglés como midterm elections, se realizan cada cuatro años, justo a la mitad del periodo presidencial.

En Estados Unidos, el presidente se elige cada cuatro años, pero los integrantes del Congreso tienen periodos diferentes, por lo que sus cargos se someten a votación con mayor frecuencia.

En esta caso, se votará por la totalidad de la Cámara de Representantes, integrada por 435 miembros. Sus integrantes son elegidos para periodos de dos años.

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La segunda disputa será por el Senado, esta cámara tiene 100 integrantes, dos por cada estado, que permanecen en el cargo durante seis años.

Por esa razón, en noviembre se votarán por 35 posiciones, que incluyen 33 elecciones ordinarias y dos especiales para completar periodos que quedaron vacantes.

Además de los cargos federales, los ciudadanos de 36 estados elegirán a su gobernador o gobernadora. A la par se renovarán legislaturas locales y se someterán a votación distintas propuestas sobre leyes y constituciones estatales.

¿Por qué estas elecciones pueden frenar a Donald Trump?

El resultado puede cambiar el equilibrio de poder en el Congreso, que es el órgano encargado de aprobar leyes, autorizar presupuestos y supervisar al gobierno federal. Aunque Trump seguirá siendo presidente hasta enero de 2029, perder el control de una de las cámaras podría complicar sus decisiones.

Actualmente, los republicanos tienen una mayoría en ambas cámaras. Si los demócratas recuperan la Cámara de Representantes, podrán controlar la agenda legislativa, las presidencias de los comités y buena parte de las investigaciones parlamentarias.

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Esto les permitiría convocar audiencias, solicitar información y examinar las decisiones de funcionarios y dependencias del gobierno de Trump.

También podrían impulsar investigaciones sobre las políticas migratorias, el manejo de recursos públicos, las decisiones económicas o posibles conflictos de interés de la administración.

La Cámara de Representantes tiene, además, la facultad de iniciar un proceso de juicio político (impeachment) contra el presidente y otros funcionarios federales.

El Senado también es importante porque tiene la facultad de confirmar o rechazar nombramientos presidenciales para cargos de alto nivel, incluidos integrantes del gabinete, embajadores y jueces federales. Si los demócratas obtienen la mayoría, podrían retrasar o bloquear algunas de las designaciones de Trump.

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En materia legislativa, el control de una cámara también puede impedir que ciertas propuestas avancen. Para que una iniciativa se convierta en ley generalmente necesita la aprobación de ambas cámaras y la firma del presidente.

¿Qué necesita ganar la oposición para quitarle el control del Congreso?

La Cámara de Representantes será uno de los principales objetivos de los demócratas. Sus 435 escaños estarán en disputa y la mayoría se alcanza con 218 representantes.

Los republicanos llegan a la elección con una mayoría reducida, por lo que los demócratas no necesitan ganar cientos de distritos para cambiar el control de la cámara.

El Senado representa un reto mayor, ya que los republicanos tienen una mayoría de 53 escaños frente a 47 legisladores que forman parte del bloque demócrata, incluidos dos independientes que suelen votar con ellos.

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Además, de las 35 posiciones que se votarán, 22 corresponden a los republicanos y 13 a los demócratas. Esto significa que la oposición necesita obtener victorias en varios estados donde los republicanos tienen una base electoral importante para alcanzar la mayoría.

¿Por qué las elecciones intermedias son una prueba para el presidente?

Históricamente, las elecciones intermedias suelen representar un desafío para el partido que ocupa la Casa Blanca. Los votantes pueden utilizarlas para expresar su inconformidad con la situación económica, las decisiones del gobierno o el rumbo del país, incluso cuando no está en juego la Presidencia.

En 2026, temas como el costo de vida, la inflación, la vivienda, el empleo y la atención médica figuran entre las preocupaciones que pueden influir en el voto. También tendrán peso las políticas migratorias y las decisiones que Trump ha tomado desde su regreso al poder.

Cuándo serán las elecciones intermedias en EU

Las elecciones se realizarán el 3 de noviembre, las cuales tendrá la capacidad de acompañar o poner límites a Donald Trump durante la recta final de su segundo mandato.

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Donald Trump Va por México Estados Unidos

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