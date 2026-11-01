¿Qué se vota en las elecciones intermedias de EU? La elección que puede frenar a Trump

El principal cambio podría estar en el Congreso, actualmente bajo control republicano. Si los demócratas consiguen recuperar una o ambas cámaras, podrán limitar la capacidad de Trump.

¿Qué se vota en las elecciones intermedias de Estados Unidos?

Las elecciones intermedias, conocidas en inglés como midterm elections, se realizan cada cuatro años, justo a la mitad del periodo presidencial.

En Estados Unidos, el presidente se elige cada cuatro años, pero los integrantes del Congreso tienen periodos diferentes, por lo que sus cargos se someten a votación con mayor frecuencia.

En esta caso, se votará por la totalidad de la Cámara de Representantes, integrada por 435 miembros. Sus integrantes son elegidos para periodos de dos años.



La segunda disputa será por el Senado, esta cámara tiene 100 integrantes, dos por cada estado, que permanecen en el cargo durante seis años.

Por esa razón, en noviembre se votarán por 35 posiciones, que incluyen 33 elecciones ordinarias y dos especiales para completar periodos que quedaron vacantes.

Además de los cargos federales, los ciudadanos de 36 estados elegirán a su gobernador o gobernadora. A la par se renovarán legislaturas locales y se someterán a votación distintas propuestas sobre leyes y constituciones estatales.

¿Por qué estas elecciones pueden frenar a Donald Trump?

El resultado puede cambiar el equilibrio de poder en el Congreso, que es el órgano encargado de aprobar leyes, autorizar presupuestos y supervisar al gobierno federal. Aunque Trump seguirá siendo presidente hasta enero de 2029, perder el control de una de las cámaras podría complicar sus decisiones.

Actualmente, los republicanos tienen una mayoría en ambas cámaras. Si los demócratas recuperan la Cámara de Representantes, podrán controlar la agenda legislativa, las presidencias de los comités y buena parte de las investigaciones parlamentarias.