Trump tendrá que declarar bajo juramento en demanda de 10,000 mdd contra la BBC; jueza fija fecha límite

La magistrada Enjolique Lett tomó la decisión después de que los abogados de la BBC reclamaran que Trump había retrasado su declaración. El testimonio estaba previsto inicialmente para el 16 de octubre, pero el mandatario canceló la cita al argumentar que debía atender un asunto de importancia nacional.

Durante una audiencia en Miami, Charles Tobin, abogado de la BBC, señaló que el equipo legal del medio aún no había podido interrogar al presidente, pese a que el periodo para intercambiar pruebas y documentos está próximo a concluir.



Según Tobin, Trump participó en actividades políticas partidistas en Georgia el día en que debía declarar y priorizó esos compromisos sobre su comparecencia.

La jueza estableció que el mandatario deberá presentarse antes del 11 de diciembre o podría enfrentar sanciones, incluida la desestimación de su demanda, salvo que el calendario de presentación de pruebas se extienda más allá del 18 de diciembre.