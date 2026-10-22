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Trump tendrá que declarar bajo juramento en demanda de 10,000 mdd contra la BBC; jueza fija fecha límite

La BBC pidió que Trump rindiera su declaración tras cancelar la cita prevista para octubre. La jueza fijó un nuevo plazo y advirtió sobre posibles sanciones.
jue 22 octubre 2026 12:05 PM
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Donald Trump
La BBC enfrenta una demanda millonaria de Donald Trump por la edición de fragmentos de su discurso previo al asalto al Capitolio. (Saul Loeb/AFP)

Una jueza federal de Estados Unidos ordenó al presidente Donald Trump comparecer para declarar bajo juramento antes del 11 de diciembre, como parte de la demanda por 10,000 millones de dólares que presentó contra la cadena británica BBC por presunta difamación.

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La magistrada Enjolique Lett tomó la decisión después de que los abogados de la BBC reclamaran que Trump había retrasado su declaración. El testimonio estaba previsto inicialmente para el 16 de octubre, pero el mandatario canceló la cita al argumentar que debía atender un asunto de importancia nacional.

Durante una audiencia en Miami, Charles Tobin, abogado de la BBC, señaló que el equipo legal del medio aún no había podido interrogar al presidente, pese a que el periodo para intercambiar pruebas y documentos está próximo a concluir.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, interviene en un acto especial durante su visita a la residencia del embajador estadounidense en Dublín, la capital de Irlanda, el 12 de septiembre de 2026. Trump llegó a Irlanda el 12 de septiembre para una visita de dos días, haciendo una escala de unas horas en Dublín antes de dirigirse al oeste, a su complejo Trump International Golf Links, para asistir al Abierto de Irlanda.
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Según Tobin, Trump participó en actividades políticas partidistas en Georgia el día en que debía declarar y priorizó esos compromisos sobre su comparecencia.

La jueza estableció que el mandatario deberá presentarse antes del 11 de diciembre o podría enfrentar sanciones, incluida la desestimación de su demanda, salvo que el calendario de presentación de pruebas se extienda más allá del 18 de diciembre.

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¿Por qué Trump demandó a la BBC?

La demanda fue presentada en diciembre de 2025 contra la cadena pública británica por la edición de un documental titulado Trump: A Second Chance. El presidente estadounidense acusa al medio de difamación y de incurrir en prácticas comerciales engañosas e injustas.

El caso se centra en la edición de un discurso que Trump pronunció el 6 de enero de 2021 ante sus simpatizantes, antes del asalto al Capitolio de Estados Unidos.

La BBC reconoció que los realizadores combinaron fragmentos de distintas partes del discurso, una edición que podía dar la impresión de que Trump instaba directamente a sus seguidores a ejercer violencia. La cadena ofreció disculpas por el montaje, pero rechazó las acusaciones de difamación.

La controversia provocó la salida del director general de la BBC y de su principal responsable de noticias.

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La BBC enfrenta una demanda millonaria de Donald Trump por la edición de fragmentos de su discurso previo al asalto al Capitolio. (Win McNamee)

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La BBC también busca el testimonio de Jack Smith

En el proceso, la cadena británica también solicitó el testimonio del exfiscal especial Jack Smith, quien investigó los esfuerzos de Trump por revertir los resultados de las elecciones presidenciales de 2020 y los acontecimientos relacionados con el asalto al Capitolio.

Los abogados del presidente se opusieron a la comparecencia al argumentar que Smith no tenía conocimiento personal de la preparación ni de la presentación del discurso del 6 de enero. También sostuvieron que su testimonio sería redundante, pues el exfiscal publicó un informe detallado y ya declaró extensamente sobre la investigación.

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La BBC defendió que Smith es una fuente relevante por los años que dedicó a reunir pruebas sobre esos acontecimientos. Sus abogados sostuvieron que el medio necesita acceder a la evidencia pertinente para responder a las acusaciones del mandatario.

El periodo de presentación e intercambio de pruebas está programado para concluir el 18 de diciembre. La fecha de la declaración de Trump busca garantizar que la BBC tenga oportunidad de interrogar al demandante antes de ese plazo.

En primer plano, el presidente de Estados Unidos Donald Trump.
Trump demandó a la BBC por 10,000 millones de dólares por la edición de un discurso que pronunció el 6 de enero de 2021. (Foito: JIM WATSON/AFP)

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