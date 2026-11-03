A partir de 2027, Google prevé desactivar por defecto herramientas como Gemini, Gemini Notebook, Gemini en Classroom y Google Search en las cuentas institucionales de estudiantes de educación básica y media, hasta que los administradores escolares decidan habilitarlas.
Google permitirá a las escuelas bloquear su IA, pero también perderán el acceso al buscador
En México, el anuncio coincide con el regreso a clases de miles de estudiantes este 3 de noviembre, después del puente por el Día de Muertos, y con la entrada en vigor de la ley de no celulares en las aulas de preescolar, primaria y segundo y tercer grados de secundaria.
Las escuelas que quieren impedir que sus estudiantes utilicen inteligencia artificial (IA) de Google tienen que decidirse entre mantener el acceso al buscador de la compañía con sus funciones generativas o desactivar Google Search en las cuentas escolares. Es por esto que la empresa anunció nuevos controles para las instituciones educativas, pero reconoció que la IA ya está integrada en su motor de búsqueda.
La pregunta ahora es más amplia, dado que Google Workspace for Education ofrece herramientas como Classroom, Documentos, Drive y Gmail en las escuelas, por lo que queda por definir cuánto control tendrán las escuelas sobre los servicios digitales que utilizan sus alumnos. La empresa todavía no detalla un calendario específico de implementación para las instituciones mexicanas ni aclara qué alternativas ofrecerá a aquellas que opten por conservar el buscador sin sus herramientas generativas.
El problema radica en la manera en la que Google integró la IA en su buscador hasta convertirla en parte de la experiencia de búsqueda, que va desde los resúmenes de inteligencia artificial que genera respuestas a partir de información disponible en internet hasta el modo IA, que permite mantener conversaciones para profundizar en una consulta.
Chris Phillips, vicepresidente y director general de Educación de Google, explicó a The New York Times que Search y la IA están profundamente integrados, por ello, cuando una escuela decida restringir por completo las funciones de IA, los estudiantes tampoco podrán usar Google Search desde sus cuentas institucionales y recibirán un mensaje que indicará que el servicio no está disponible.
Asimismo, el blog oficial de Google , presenta testimonios de maestros, entre ellos el de un profesor de preparatoria en Colombia, quien comparte que las herramientas de la tecnológica le permiten una experiencia de aprendizaje más personalizada y fomentar el pensamiento crítico, en lugar de limitarse a proporcionar respuestas rápidas.
La restricción no significa que los alumnos perderán el acceso a internet ni que todas las aplicaciones de Google Workspace dejarán de funcionar. La compañía aclaró que los administradores podrán habilitar individualmente sus productos educativos.
La presencia de Google en las escuelas complica las restricciones a la IA
Las herramientas de Google tienen una presencia considerable en el sector educativo. De acuerdo con cifras de la propia compañía, más de 150 millones de estudiantes y docentes utilizan Google Classroom a escala mundial.
Esa presencia también plantea un problema de dependencia tecnológica al cambiar de buscador como una alternativa posible, pero sustituir una plataforma educativa completa puede implicar migrar documentos, modificar procesos escolares, capacitar a docentes y adaptar herramientas utilizadas diariamente por alumnos y personal administrativo.
Aunque Google no ha anunciado que las escuelas deban abandonar Workspace for Education para restringir su IA, la imposibilidad de separar determinadas funciones del buscador muestra cómo las decisiones de un proveedor tecnológico pueden condicionar las opciones disponibles para sus clientes.
Google propone una IA que ayuda a aprender en lugar de resolver tareas
Como parte de los anuncios del 3 de noviembre, Google presentó una ampliación de Guided Learning , una función que busca acompañar a los estudiantes durante su proceso de aprendizaje. A diferencia de los asistentes que entregan respuestas directas, esta modalidad ofrece explicaciones, preguntas y orientación para que los alumnos comprendan cómo resolver un problema.
En Google Classroom, por ejemplo, Guided Learning ya cuenta con disponibilidad global. Los profesores pueden asignar actividades a partir de los materiales de clase, mientras que los estudiantes reciben orientación durante su desarrollo.
La herramienta también proporciona información a los docentes para identificar los temas en los que sus grupos podrían necesitar apoyo adicional. Por otra parte, Google incorporará capacidades de aprendizaje guiado a su buscador.
Ante la preocupación por el pensamiento crítico de los estudiantes, la dependencia de respuestas automatizadas, y la posibilidad de que los estudiantes no comprendan los contenidos, mueve el debate a las instituciones donde se tendrán que ver sus capacidades para definir sus propias políticas educativas.
Durante noviembre comenzará un programa piloto en escuelas seleccionadas de Estados Unidos, con el objetivo de recopilar comentarios de los docentes antes de ampliar su implementación. Con esta iniciativa, Google busca atender una de las principales preocupaciones sobre la IA educativa: que los alumnos recurran a asistentes generativos para obtener respuestas sin desarrollar las habilidades necesarias para resolver los problemas por sí mismos.
Sin embargo, una modalidad de aprendizaje guiado no resuelve por sí sola el debate sobre quién decide cuándo utilizar inteligencia artificial. Las escuelas pueden considerar útiles algunas aplicaciones de IA y, al mismo tiempo, buscar restricciones para otras sin renunciar a las herramientas digitales que ya forman parte de sus actividades.
La compañía informó que dará a conocer más detalles sobre los controles administrativos durante los próximos meses, antes de su implementación. Expansión solicitó una postura a Google sobre las implicaciones de estas medidas para las instituciones educativas mexicanas.
Mientras tanto, permanece abierta la pregunta sobre las alternativas que tendrán las escuelas del país para mantener el acceso a la información sin aceptar necesariamente todas las funciones de IA que Google integra en sus servicios.