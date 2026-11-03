Google permitirá a las escuelas bloquear su IA, pero también perderán el acceso al buscador

En México, el anuncio coincide con el regreso a clases de miles de estudiantes este 3 de noviembre, después del puente por el Día de Muertos, y con la entrada en vigor de la ley de no celulares en las aulas de preescolar, primaria y segundo y tercer grados de secundaria.

Las escuelas que quieren impedir que sus estudiantes utilicen inteligencia artificial (IA) de Google tienen que decidirse entre mantener el acceso al buscador de la compañía con sus funciones generativas o desactivar Google Search en las cuentas escolares. Es por esto que la empresa anunció nuevos controles para las instituciones educativas, pero reconoció que la IA ya está integrada en su motor de búsqueda.

La pregunta ahora es más amplia, dado que Google Workspace for Education ofrece herramientas como Classroom, Documentos, Drive y Gmail en las escuelas, por lo que queda por definir cuánto control tendrán las escuelas sobre los servicios digitales que utilizan sus alumnos. La empresa todavía no detalla un calendario específico de implementación para las instituciones mexicanas ni aclara qué alternativas ofrecerá a aquellas que opten por conservar el buscador sin sus herramientas generativas.

El problema radica en la manera en la que Google integró la IA en su buscador hasta convertirla en parte de la experiencia de búsqueda, que va desde los resúmenes de inteligencia artificial que genera respuestas a partir de información disponible en internet hasta el modo IA, que permite mantener conversaciones para profundizar en una consulta.

Chris Phillips, vicepresidente y director general de Educación de Google, explicó a The New York Times que Search y la IA están profundamente integrados, por ello, cuando una escuela decida restringir por completo las funciones de IA, los estudiantes tampoco podrán usar Google Search desde sus cuentas institucionales y recibirán un mensaje que indicará que el servicio no está disponible.