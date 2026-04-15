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En México, el 79% de los estudiantes usa IA en la universidad: SEP

La Encuesta sobre el uso de IA en las instituciones educativas del país tuvo varios descubrimientos, entre ellos el rezago de capacitación.
mié 15 abril 2026 01:30 PM
9 de cada 10 estudiantes saben de IA, mientras que 76% de los profesores desconocen si se puede usar: SEP
Aunque 9 de cada 10 docentes y alumnos reconoce la existencia de IA generativa, los usos que le dan son distintos. (bilalulker/Getty Images)

La inteligencia artificial ya rebasó a la universidad mexicana, esto de acuerdo con los datos de la Encuesta sobre Usos y percepciones sobre IA generativa en la Educación Superior de México, elaborada por la Secretaría de Educación Pública, donde se descubrió que 9 de cada 10 estudiantes saben de IA generativa, mientras que 79% de los estudiantes la usa para desarrollar textos, lo que marca un reto en materia de evaluación.

Además, más de 60% declaró que la usa de forma cotidiana, mientras que 76% de los docentes en universidades públicas dice no conocer ninguna normativa institucional para su uso.

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“Durante años, las universidades formamos a generaciones completas para un mundo que ya no existe, gobernar la IA no es detenerla, es evitar que nos rebase”, señaló en la presentación el subsecretario de Educación Superior, Ricardo Villanueva.

Durante los últimos años, la discusión pública en torno a la IA en educación giró alrededor del miedo al plagio o de la fascinación por la novedad. La encuesta de la SEP cambia el punto de vista, pues ya no se trata de debatir si la IA debe entrar al aula, sino de cómo se debe acompañar en el aula.

Según la presentación, participaron 2,900 instituciones, más de 1.5 millones de estudiantes y más de 163,000 docentes en la encuesta, lo que brinda un panorama robusto de los usos que se dan en la actualidad.

Luis Armando González Plasencia, de la ANUIES, sostuvo que se trata de la encuesta más grande en su tipo a nivel mundial y que ayudará a saber qué tipo de planes y programas se deberán adoptar en el futuro próximo.

Mario Delgado, secretario de Educación, advirtió que el problema ya no pasa por permitir o prohibir su ingreso, sino en definir qué usos tienen sentido pedagógico, cuáles requieren transparencia y cuáles exigen límites claros. Si el sistema no fija esas reglas, la informalidad termina por fijarlas en su lugar.

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Carlos Iván Moreno Arellano, director general de Educación Superior Universitaria e Intercultural, puso el dedo en la llaga al preguntar si las evaluaciones por ensayo todavía sirven para corroborar el aprendizaje.

La encuesta también registra una aceptación funcional, pues siete de cada diez estudiantes y docentes reporta mejoras en su desempeño académico desde que usa IA. Un 82% de estudiantes dijo que estas herramientas le ayudan como complemento en procesos complejos de pensamiento y casi 80% de los docentes percibe utilidad para razonar, reflexionar, crear e imaginar.

El economista Toni Roldán planteó en una conversación con Deloitte que la IA puede personalizar el aprendizaje como nunca antes, pero solo si media el profesor y si el sistema la orienta a reforzar lectura, escritura, razonamiento matemático y pensamiento crítico.

Roldán subraya que el reto institucional no pasa solo por incorporar tecnología, sino por adaptar procesos nuevos.

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El rezago en capacitación crece

El otro gran hueco no está solo en las normas de evaluación, sino también en la capacitación y formación de los docentes. El 91% de los docentes y el 76% de los estudiantes manifestaron la necesidad de tomar más cursos o de formarse mejor en IA.

El promedio de dominio autodeclarado apenas llega a 5.1 sobre 10, mientras que en universidades interculturales baja a 4.4. El rezago también se abre por subsistemas. Solo 25% de los docentes en universidades interculturales tomaron al menos un curso relacionado con IA. En las particulares, la proporción llega a 51%.

“La IA generativa avanza mucho más rápido que las normas, mucho más rápido que las políticas públicas, mucho más rápido que los reglamentos, pero en este momento estamos reprobados”, apuntó Moreno Arellano.

Cuando la IA también escucha

Hay un dato más que rompe el marco clásico de esta discusión. El 9% de los estudiantes declara usar IA para apoyo y contención emocional. Aunque la cifra parece menor a primera vista, equivale a decenas de miles de jóvenes, quienes la usan para pedir consejos sobre ansiedad, estrés, depresión o tristeza, para desahogarse, buscar motivación o incluso valorar si necesitan ayuda psicológica.

“El gran consejero de nuestros jóvenes de cuestiones emocionales, el chatGPT, es el gran psicólogo de nuestros tiempos”, señaló Delgado.

Andrés Morales, representante de la Unesco en México, empujó en la misma dirección cuando afirmó que “hoy la discusión no es si prohibirla o permitirla”, sino decidir qué tipo de desarrollo social y educativo se quiere construir con ella.

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Inteligencia artificial SEP Educación

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