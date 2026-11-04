La IA no es un negocio rentable: Amazon, Google y Meta aún dependen de e-commerce y anuncios para financiarla

Amazon es la empresa que registró un flujo de caja libre negativo más alto, con una salida de efectivo de 42,400 millones de dólares, seguida de Alphabet, con 9,070 millones de dólares y Meta, con 2,120 millones de dólares. Pero esa no es la radiografía completa del problema en el que se encuentran estas empresas.

Y es que además de la situación en torno a sus inversiones de IA, las firmas están registrando desaceleraciones en sus negocios principales. Amazon, por ejemplo, creció solo un 2% interanual en las ventas en línea, alcanzando los 68,470 millones de dólares, siendo esta una de las razones por las que mantuvo un gasto de capital de 220,000 millones de dólares para el año fiscal 2026.

A pesar de que el comportamiento del negocio tradicional no fue tan relevante como en otros periodos, Alik García, Subdirector de Análisis Bursátil de VALMEX Casa de Bolsa, afirma que la empresa tiene la capacidad de recurrir a otros negocios, como sus chips propietarios Trainium “y está observando que los márgenes de la IA mejoran más rápido de lo que lo hicieron los del negocio tradicional en su momento”.

Por otra parte, Meta reportó un aumento del 26% en su vertical publicitaria, donde alcanzó los 63,100 millones de dólares. Sin embargo, este buen resultado se vio eclipsado por una proyección de elevar los gastos de capital de 135,000 millones a 145,000 millones de dólares, mientras que S&P Global Rating considera que el gasto se acelerará a entre 225,000 y 252,000 millones de dólares.

Aunado a esto, la agencia cambió la calificación de la empresa de AA-estable a AA-negativa, debido a la “incertidumbre” que genera su elevado gasto de capital, además de cuestionar su “capacidad de monetizar sus inversiones de IA”.

Google, por su lado, fue la tecnológica más afectada alrededor de la IA. Si bien los ingresos por búsquedas (Search) crecieron un 12% respecto al año anterior hasta alcanzar alrededor de 63,000 millones de dólares, la cifra no alcanzó la estimación de 64,960 millones de dólares y, además, representa el tercer trimestre consecutivo de desaceleración.