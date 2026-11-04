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La IA no es un negocio rentable: Amazon, Google y Meta aún dependen de e-commerce y anuncios para financiarla

Pese a reportar salidas netas de efectivo multimillonarias, los gigantes tecnológicos respaldan sus inversiones con los ingresos operativos sólidos de sus negocios tradicionales.
mié 04 noviembre 2026 05:55 AM
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La IA no es un negocio rentable para Amazon, Google y Meta
No todo es preocupación entre los analistas financieros. Cristopher Ballard, director de Check Capital Management, resaltó que a pesar de los flujos de caja libre negativos, dichas cifras son bajas en comparación con los ingresos generales de las compañías. (Foto: Generada con IA / Google Flow)

La Inteligencia Artificial todavía no depende de sí misma. A pesar de las grandes apuestas que las empresas de tecnología tienen hacia ella, los reportes financieros de Amazon, Meta y Alphabet (matriz de Google) demuestran que sus inversiones en torno a IA siguen dependiendo de sus negocios tradicionales, como lo son el comercio electrónico, la publicidad en línea y el software empresarial. Aunque esto no significa algo completamente negativo.

La IA aún es una fuerte prueba para las finanzas de las grandes tecnológicas

De acuerdo con datos de sus reportes financieros más recientes, las tres compañías reportaron presiones en su flujo de caja libre, es decir, aunque sus operaciones generan ingresos sólidos, los desembolsos en infraestructura para IA han reducido temporalmente su liquidez disponible.

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Amazon es la empresa que registró un flujo de caja libre negativo más alto, con una salida de efectivo de 42,400 millones de dólares, seguida de Alphabet, con 9,070 millones de dólares y Meta, con 2,120 millones de dólares. Pero esa no es la radiografía completa del problema en el que se encuentran estas empresas.

Y es que además de la situación en torno a sus inversiones de IA, las firmas están registrando desaceleraciones en sus negocios principales. Amazon, por ejemplo, creció solo un 2% interanual en las ventas en línea, alcanzando los 68,470 millones de dólares, siendo esta una de las razones por las que mantuvo un gasto de capital de 220,000 millones de dólares para el año fiscal 2026.

A pesar de que el comportamiento del negocio tradicional no fue tan relevante como en otros periodos, Alik García, Subdirector de Análisis Bursátil de VALMEX Casa de Bolsa, afirma que la empresa tiene la capacidad de recurrir a otros negocios, como sus chips propietarios Trainium “y está observando que los márgenes de la IA mejoran más rápido de lo que lo hicieron los del negocio tradicional en su momento”.

Por otra parte, Meta reportó un aumento del 26% en su vertical publicitaria, donde alcanzó los 63,100 millones de dólares. Sin embargo, este buen resultado se vio eclipsado por una proyección de elevar los gastos de capital de 135,000 millones a 145,000 millones de dólares, mientras que S&P Global Rating considera que el gasto se acelerará a entre 225,000 y 252,000 millones de dólares.

Aunado a esto, la agencia cambió la calificación de la empresa de AA-estable a AA-negativa, debido a la “incertidumbre” que genera su elevado gasto de capital, además de cuestionar su “capacidad de monetizar sus inversiones de IA”.

Google, por su lado, fue la tecnológica más afectada alrededor de la IA. Si bien los ingresos por búsquedas (Search) crecieron un 12% respecto al año anterior hasta alcanzar alrededor de 63,000 millones de dólares, la cifra no alcanzó la estimación de 64,960 millones de dólares y, además, representa el tercer trimestre consecutivo de desaceleración.

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Aunque la división de Google Cloud creció un 103%, las cifras de Search resultan preocupantes, ya que a pesar de mantenerse como el negocio principal de la empresa, generan dudas sobre la posibilidad de que plataformas como ChatGPT, Claude o la propia Gemini estén canibalizando su negocio de búsquedas ante el hecho de que cada vez más gente ahora usa estas herramientas para realizar consultas sencillas.

“Esto aumenta el temor en torno a la IA y la gestión de agentes, que está arrebatando cuota de mercado a la Búsqueda y a YouTube”, escribió Jordan Klein, analista especializado en tecnología de la consultora Mizuho, tras la publicación del informe de Google.

Para la analista de Forrester, Tracy Woo, el problema alrededor de estos comportamientos no solo radica los rendimientos de los principales negocios de estas compañías, sino principalmente “en la posibilidad de que el gasto futuro en IA crezca más rápido que la generación de efectivo que las franquicias espera para respaldarlo”.

El riesgo de que el buscador de Google crezca más despacio porque la gente pruebe nuevas herramientas es algo esperado, afirma García, pero agrega que Alphabet lo está gestionando. “AI Mode se monetiza menos, pero la mayor parte de la desaceleración se atribuye al tipo de cambio y a efectos puntuales, y Google ya está ampliando sus anuncios en AI Mode a otros países. Por lo pronto, las búsquedas crecen al ritmo más alto en cinco años y la mayoría de las consultas en AI Mode son incrementales”, explica.

Las tecnológicas se endeudan responsablemente en la era de la IA

Cabe resaltar que no todo es preocupación entre los analistas financieros. Cristopher Ballard, director de Check Capital Management, resaltó que a pesar de los flujos de caja libre negativos, dichas cifras son bajas en comparación con los ingresos generales de las compañías.

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A pesar de las salidas netas de caja, las tres empresas mantienen ingresos operativos sólidos. En el tercer trimestre de 2026, Amazon fue la única compañía que reportó un ingreso operativo por debajo del flujo de caja libre negativo con 28,100 millones de dólares contra 42,400 millones de flujo. Meta, por otra parte, informó un ingreso operativo de 12,988 millones frente al flujo negativo de 2,120 millones y Google ingresó 41,000 millones versus su flujo negativo de 9,070 millones de dólares.

Con estos datos, Ballard afirma que a diferencia de los laboratorios de IA, como OpenAI y Anthropic, que aún no son rentables y además gastan millones de dólares en infraestructura, las grandes tecnológicas tienen un entramado financiero detrás que las sostiene. “Están endeudándose a corto plazo para invertir en el futuro”, dijo. “Creo que está bien y lo están haciendo de manera responsable”.

Por su parte, García concluye señalando que si bien la IA drena caja y algo de margen para los negocios tradicionales de las empresas de tecnología, en general no sucede así con sus ingresos.

“Al contrario, en varios casos los impulsa. En Meta, los anuncios crecieron 26% con un precio por unidad 14% mayor gracias a modelos de IA, que mejoran recomendaciones y conversiones”, detalla. “En Amazon, los agentes de compra externos no están afectando sus anuncios, y espera que estos crezcan a tasas de entre 15 y 19% en el cuarto trimestre (...) el único caso claro de canibalización es Google”.

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Inteligencia artificial Meta Google Amazon

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