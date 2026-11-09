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De China a México: DiDi quiere traer el cambio express de baterías para alcanzar 100,000 autos eléctricos

La plataforma busca cumplir su objetivo para 2030, pero la falta de infraestructura de recarga y el acceso al financiamiento representan obstáculos para acelerar la electromovilidad.
lun 09 noviembre 2026 04:00 PM
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Estación de carga rápida de DiDi en Beijing, China.
De acuerdo con el informe Global EV Outlook 2026 de la Agencia Internacional de Energía (IEA), China contaba con más de 4.7 millones de puntos públicos de recarga al cierre de 2025, frente a aproximadamente 4,000 en México. (Foto: Selene Ramírez)

Beijing, China. Para un conductor de aplicación, cambiar un automóvil de gasolina por uno eléctrico puede representar un ahorro importante en sus gastos diarios. Sin embargo, también implica un cambio en su jornada laboral, pues en lugar de detenerse unos minutos para llenar el tanque, debe encontrar una estación de recarga disponible, esperar a que su vehículo tenga suficiente batería y calcular cuánto tiempo puede permanecer fuera de servicio sin afectar sus ingresos.

Este es uno de los desafíos que enfrenta DiDi en México, donde la compañía busca incorporar 100,000 vehículos eléctricos a su plataforma para 2030. La meta, anunciada en septiembre de 2024 junto con una inversión de 1,000 millones de pesos y acuerdos con fabricantes y empresas de arrendamiento, requiere algo más que poner automóviles en circulación, necesita una red de recarga suficiente, opciones de financiamiento accesibles y un modelo que permita a los conductores mantener su rentabilidad.

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La diferencia entre México y China, país donde nació la plataforma, permite dimensionar el reto. De acuerdo con el informe Global EV Outlook 2026 de la Agencia Internacional de Energía (IEA), China contaba con más de 4.7 millones de puntos públicos de recarga al cierre de 2025, frente a aproximadamente 4,000 en México.

Aunque la comparación corresponde a mercados de tamaños muy diferentes, muestra la distancia que existe entre sus redes de infraestructura y las condiciones que permiten operar vehículos eléctricos a gran escala.

Durante un encuentro con periodistas internacionales en Beijing, al que Expansión tuvo acceso, Stephen Zhu, vicepresidente senior de DiDi global, explicó que la electrificación no depende únicamente de convencer a los conductores de adquirir un automóvil eléctrico. También exige construir las condiciones para que esa decisión tenga sentido económico.

En China, más de 74% de los viajes realizados mediante la plataforma ya corresponden a vehículos eléctricos, según cifras compartidas por el directivo. Además, DiDi cuenta con más de 6.5 millones de unidades eléctricas registradas en ese mercado.

La experiencia no se construyó de manera inmediata. Zhu recordó que, durante las primeras etapas de adopción, los conductores y propietarios de flotillas desconfiaban del valor de reventa de los automóviles, la durabilidad de las baterías y la disponibilidad de estaciones para recargarlos.

La compañía tuvo que desarrollar alianzas con distintos participantes de la industria para atender estas preocupaciones. Ahora busca trasladar parte de ese aprendizaje a sus operaciones internacionales, entre ellas México.

El tiempo de recarga también cuesta dinero

Uno de los principales obstáculos para electrificar el transporte por aplicación es que un automóvil detenido para cargar su batería deja de generar ingresos. Durante el encuentro en Beijing, Expansión preguntó a Zhu cómo pretende DiDi evitar que los conductores pierdan oportunidades de trabajo mientras recargan sus unidades, especialmente en mercados como México, donde la infraestructura todavía es limitada.

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El directivo respondió que la solución requiere combinar una mayor disponibilidad de estaciones con herramientas tecnológicas capaces de reducir los tiempos de espera. "El bienestar y los beneficios de los conductores están en el centro de nuestra atención. Definitivamente haremos todo lo posible para ayudarlos a mejorar sus ingresos y, al mismo tiempo, preservar su flexibilidad e independencia", afirmó Zhu.

Como ejemplo explicó que en China los conductores pueden reservar un espacio de recarga desde la aplicación antes de llegar a la estación. De esta manera, evitan desplazarse hasta un punto donde podrían encontrar largas filas y perder varias horas antes de conectar su vehículo.

Otra alternativa es el intercambio de baterías, conocido como battery swapping, que permite sustituir una batería descargada por otra con energía en cuestión de minutos. También existen tecnologías de recarga ultrarrápida que reducen considerablemente el tiempo necesario para recuperar autonomía.

Sin embargo, estas soluciones requieren inversiones adicionales y, en el caso del intercambio de baterías, vehículos compatibles con esa tecnología. Zhu reconoció que el despliegue exige considerar no solo las estaciones, sino también la capacidad de la red eléctrica para soportar la demanda.

Para la empresa, el incentivo económico es uno de los principales argumentos a favor de la transición. Según el directivo, los vehículos eléctricos pueden reducir los costos operativos de los conductores entre 30% y 60%, dependiendo de las condiciones de uso.

Zhu advirtió que la expansión debe avanzar al mismo ritmo que la adopción de vehículos eléctricos. Construir infraestructura antes de que exista una demanda suficiente puede provocar pérdidas para los operadores y desalentar nuevas inversiones.

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"No se puede apresurar el proceso", señaló el directivo al hablar de la expansión de la electromovilidad en mercados internacionales y explicó que DiDi incluso ha recomendado a algunos de sus socios avanzar con cautela y evaluar el desempeño de una estación antes de comprometer recursos para construir otras.

En China, la expansión del mercado estuvo acompañada por incentivos para adquirir vehículos, apoyos a la infraestructura y medidas que favorecieron la entrada de capital privado, pero para México esto supone un desafío adicional. La infraestructura no solo debe aumentar, sino ubicarse en zonas donde los conductores realmente la necesitan con velocidades de carga adecuadas y mantener una disponibilidad que les permita organizar sus jornadas.

México comienza a construir su propia red de recarga

DiDi ya cuenta con más de 10,000 vehículos eléctricos registrados en su plataforma mexicana, según cifras compartidas por la compañía durante el encuentro en China. Esta cantidad equivale a poco más de una décima parte de su objetivo para 2030.

Para apoyar el crecimiento de esta flota, la empresa desarrolla DiDi Volt, un ecosistema que conecta a los conductores con infraestructura pública de recarga y operadores especializados. De acuerdo con información de la empresa, la iniciativa cuenta con más de 40 estaciones públicas de recarga divididos entre Ciudad de México y Monterrey.

La compañía aclaró a Expansión que las estaciones se desarrollan en colaboración con distintos socios y que su participación no implica que sea la única inversionista o propietaria de las instalaciones.

Uno de los proyectos recientes se encuentra bajo el puente de Mixcoac, en Ciudad de México, y se desarrolló en colaboración con Huawei Energy. Sin embargo, DiDi precisó que todavía no cuenta con una cifra de inversión específica para el desarrollo de este ecosistema de recarga.

La movilidad eléctrica también ocupa un lugar en la agenda legislativa de Ciudad de México. En octubre de 2026, la diputada Miriam Valeria Cruz Flores presentó una iniciativa para reformar la Ley de Movilidad capitalina y otorgar nuevas atribuciones a la Secretaría de Movilidad (Semovi).

La propuesta contempla un programa para ordenar la instalación de puntos de recarga, definir corredores prioritarios, establecer metas de cobertura y ofrecer información pública sobre su disponibilidad.

El proyecto también busca una mayor coordinación entre las autoridades de movilidad, energía, medio ambiente y desarrollo urbano, con especial atención a la capacidad de la red eléctrica. Para plataformas como DiDi, estas medidas podrían facilitar la elección de ubicaciones estratégicas, atraer inversiones y evitar estaciones en zonas con poca demanda, pero el Congreso capitalino todavía debe discutir y aprobar la reforma para que sus disposiciones entren en vigor.

Financiar el automóvil es solo una parte de la transición

La adopción de vehículos eléctricos también depende de que los conductores puedan acceder a unidades sin asumir compromisos financieros que superen su capacidad de pago. Por esta razón, la estrategia de DiDi contempla acuerdos con fabricantes, arrendadoras y empresas de financiamiento para facilitar la incorporación de automóviles eléctricos a su operación.

El desafío no termina con la entrega del vehículo. Los conductores necesitan conocer cuánto pagarán por utilizarlo, qué gastos estarán incluidos en el arrendamiento y qué ahorro real pueden obtener frente a una unidad de combustión.

Zhu explicó que, en China, la incertidumbre sobre la depreciación de los automóviles y la vida útil de las baterías fue una de las barreras iniciales para la adopción. Estos factores también deben considerarse en mercados donde todavía no existe un ecosistema tan desarrollado de vehículos eléctricos usados, mantenimiento especializado y recarga pública.

El directivo subraya que la estrategia de la compañía no consiste únicamente en replicar el modelo chino, sino en adaptarlo a las condiciones económicas, regulatorias y operativas de cada país.

Tags

Didi Chuxing automotriz, autos, autos eléctricos

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