De China a México: DiDi quiere traer el cambio express de baterías para alcanzar 100,000 autos eléctricos

"No se puede apresurar el proceso", señaló el directivo al hablar de la expansión de la electromovilidad en mercados internacionales y explicó que DiDi incluso ha recomendado a algunos de sus socios avanzar con cautela y evaluar el desempeño de una estación antes de comprometer recursos para construir otras.

En China, la expansión del mercado estuvo acompañada por incentivos para adquirir vehículos, apoyos a la infraestructura y medidas que favorecieron la entrada de capital privado, pero para México esto supone un desafío adicional. La infraestructura no solo debe aumentar, sino ubicarse en zonas donde los conductores realmente la necesitan con velocidades de carga adecuadas y mantener una disponibilidad que les permita organizar sus jornadas.

México comienza a construir su propia red de recarga

DiDi ya cuenta con más de 10,000 vehículos eléctricos registrados en su plataforma mexicana, según cifras compartidas por la compañía durante el encuentro en China. Esta cantidad equivale a poco más de una décima parte de su objetivo para 2030.

Para apoyar el crecimiento de esta flota, la empresa desarrolla DiDi Volt, un ecosistema que conecta a los conductores con infraestructura pública de recarga y operadores especializados. De acuerdo con información de la empresa, la iniciativa cuenta con más de 40 estaciones públicas de recarga divididos entre Ciudad de México y Monterrey.

La compañía aclaró a Expansión que las estaciones se desarrollan en colaboración con distintos socios y que su participación no implica que sea la única inversionista o propietaria de las instalaciones.

Uno de los proyectos recientes se encuentra bajo el puente de Mixcoac, en Ciudad de México, y se desarrolló en colaboración con Huawei Energy. Sin embargo, DiDi precisó que todavía no cuenta con una cifra de inversión específica para el desarrollo de este ecosistema de recarga.

La movilidad eléctrica también ocupa un lugar en la agenda legislativa de Ciudad de México. En octubre de 2026, la diputada Miriam Valeria Cruz Flores presentó una iniciativa para reformar la Ley de Movilidad capitalina y otorgar nuevas atribuciones a la Secretaría de Movilidad (Semovi).

La propuesta contempla un programa para ordenar la instalación de puntos de recarga, definir corredores prioritarios, establecer metas de cobertura y ofrecer información pública sobre su disponibilidad.

El proyecto también busca una mayor coordinación entre las autoridades de movilidad, energía, medio ambiente y desarrollo urbano, con especial atención a la capacidad de la red eléctrica. Para plataformas como DiDi, estas medidas podrían facilitar la elección de ubicaciones estratégicas, atraer inversiones y evitar estaciones en zonas con poca demanda, pero el Congreso capitalino todavía debe discutir y aprobar la reforma para que sus disposiciones entren en vigor.

Financiar el automóvil es solo una parte de la transición

La adopción de vehículos eléctricos también depende de que los conductores puedan acceder a unidades sin asumir compromisos financieros que superen su capacidad de pago. Por esta razón, la estrategia de DiDi contempla acuerdos con fabricantes, arrendadoras y empresas de financiamiento para facilitar la incorporación de automóviles eléctricos a su operación.

El desafío no termina con la entrega del vehículo. Los conductores necesitan conocer cuánto pagarán por utilizarlo, qué gastos estarán incluidos en el arrendamiento y qué ahorro real pueden obtener frente a una unidad de combustión.

Zhu explicó que, en China, la incertidumbre sobre la depreciación de los automóviles y la vida útil de las baterías fue una de las barreras iniciales para la adopción. Estos factores también deben considerarse en mercados donde todavía no existe un ecosistema tan desarrollado de vehículos eléctricos usados, mantenimiento especializado y recarga pública.

El directivo subraya que la estrategia de la compañía no consiste únicamente en replicar el modelo chino, sino en adaptarlo a las condiciones económicas, regulatorias y operativas de cada país.