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El pan de muerto no solo se vende en Halloween y Día de Muertos: se disparan pedidos a domicilio fuera de estas fechas

Las ventas de pan de muerto en Rappi crecieron 83% entre dos semanas de octubre, mientras que Halloween se convirtió en el día con más viajes del año para DiDi en 2025.
vie 30 octubre 2026 03:00 PM
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El 31 de octubre del año pasado fue el día con mayor número de viajes realizados en DiDi durante todo ese año, según información compartida por la compañía. (Imagen generada con IA/ChatGPT/Expansión)

Las celebraciones de Halloween y Día de Muertos no solo impulsan las ventas de disfraces, dulces y flores, datos de Rappi y DiDi muestran que también modifican la manera en que los mexicanos utilizan las aplicaciones de entrega a domicilio y movilidad, con una demanda que comienza semanas antes de las festividades y alcanza sus mayores niveles durante los últimos días de octubre y principios de noviembre.

En Rappi, las ventas de pan de muerto aumentaron 83% entre las semanas del 13 al 19 y del 20 al 26 de octubre, de acuerdo con su Radiografía del Pan del Muerto, que analizó el comportamiento de los consumidores durante la temporada de 2025.

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La demanda también se reflejó en el número de pedidos, que creció 67% entre ambas semanas, mientras que la cantidad de piezas vendidas aumentó cerca de 60%.

Para José Luis Montalvo, director de Restaurantes de Rappi México, este comportamiento muestra que el consumo de productos tradicionales ya no se concentra exclusivamente en los días cercanos al 1 y 2 de noviembre.

“Lo interesante no es solo que el pan de muerto se esté comprando antes, sino que la temporada se está extendiendo. Lo que antes era una compra concentrada en uno o dos días hoy se convierte en varias semanas de consumo”, señaló el directivo.

Según la plataforma, el ticket promedio de las órdenes que incluyeron pan de muerto aumentó 13% en 2025 respecto a 2024, mientras que durante el 1 y 2 de noviembre el incremento superó 30%.

El pan de muerto representa menos de una quinta parte del valor total de estas órdenes. El resto corresponde a otros productos que los consumidores adquieren para reuniones familiares, meriendas y ofrendas.

Este comportamiento resulta relevante para el negocio de las aplicaciones, pues muestra que un producto de temporada puede incentivar compras de mayor valor y ampliar las categorías que los usuarios adquieren dentro de una misma plataforma.

Halloween se convirtió en el día con más viajes

Mientras las compras de temporada aumentan en las aplicaciones de entrega, Halloween transforma la movilidad en las principales ciudades del país.

El 31 de octubre del año pasado fue el día con mayor número de viajes realizados en DiDi durante todo ese año, según información compartida por la compañía.

En 2023, esta festividad ocupaba la posición 81 entre los días con mayor actividad en la plataforma; en 2024 ascendió al lugar 18 y, finalmente alcanzó el primer puesto en 2025. El calendario también influyó en este comportamiento, pues el año pasado, Halloween cayó en viernes, lo que coincidió con una mayor concentración de desplazamientos durante la tarde y la noche.

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Entre las 18:00 y las 23:59 horas se realizó 36% de los viajes de ese día, mientras que el horario de mayor demanda se registró entre las 19:00 y las 19:59 horas.

Sin embargo, el incremento no se limitó al 31 de octubre. Entre el 29 de octubre y el 3 de noviembre de 2025, los viajes realizados mediante DiDi aumentaron 23.4% frente al mismo periodo de 2024.

Para este año, Halloween caerá en sábado, por lo que la compañía considera que existe la posibilidad de superar nuevamente sus registros de actividad. Sin embargo, todavía no hay cifras que permitan confirmar si la demanda de 2026 alcanzará un nuevo máximo.

La Ciudad de México, Nuevo León y Jalisco concentraron 42.8% de los viajes realizados durante Halloween de 2025. Además, las mujeres representaron 59.1% de los pasajeros, frente a 40.9% de hombres.

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Didi Chuxing Rappi

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