El pan de muerto no solo se vende en Halloween y Día de Muertos: se disparan pedidos a domicilio fuera de estas fechas

La demanda también se reflejó en el número de pedidos, que creció 67% entre ambas semanas, mientras que la cantidad de piezas vendidas aumentó cerca de 60%.

Para José Luis Montalvo, director de Restaurantes de Rappi México, este comportamiento muestra que el consumo de productos tradicionales ya no se concentra exclusivamente en los días cercanos al 1 y 2 de noviembre.

“Lo interesante no es solo que el pan de muerto se esté comprando antes, sino que la temporada se está extendiendo. Lo que antes era una compra concentrada en uno o dos días hoy se convierte en varias semanas de consumo”, señaló el directivo.

Según la plataforma, el ticket promedio de las órdenes que incluyeron pan de muerto aumentó 13% en 2025 respecto a 2024, mientras que durante el 1 y 2 de noviembre el incremento superó 30%.

El pan de muerto representa menos de una quinta parte del valor total de estas órdenes. El resto corresponde a otros productos que los consumidores adquieren para reuniones familiares, meriendas y ofrendas.

Este comportamiento resulta relevante para el negocio de las aplicaciones, pues muestra que un producto de temporada puede incentivar compras de mayor valor y ampliar las categorías que los usuarios adquieren dentro de una misma plataforma.

Halloween se convirtió en el día con más viajes

Mientras las compras de temporada aumentan en las aplicaciones de entrega, Halloween transforma la movilidad en las principales ciudades del país.

El 31 de octubre del año pasado fue el día con mayor número de viajes realizados en DiDi durante todo ese año, según información compartida por la compañía.

En 2023, esta festividad ocupaba la posición 81 entre los días con mayor actividad en la plataforma; en 2024 ascendió al lugar 18 y, finalmente alcanzó el primer puesto en 2025. El calendario también influyó en este comportamiento, pues el año pasado, Halloween cayó en viernes, lo que coincidió con una mayor concentración de desplazamientos durante la tarde y la noche.