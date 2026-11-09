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La infidelidad de Jensen Huang con una espía china le cuesta a Nvidia 238,814 mdd

Huang admitió haber engañado a su esposa, pero el caso va más allá de un asunto familiar, pues impactó a la empresa más grande del sector tecnológico.
lun 09 noviembre 2026 12:10 PM
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Fotografía de Jensen Huang, el principal empresario de la IA, quien aceptó haber sido infiel en una relación con la ejecutiva de MegaSpeed, Alice Huang.
En su punto más bajo, el valor de mercado de Nvidia cayó casi un 9%, es decir, un impacto en el valor de mercado de 390,000 millones de dólares. (Nadja Wohlleben/Getty Images)

El fin de semana, Jensen Huang , director ejecutivo de Nvidia, admitió haberle sido infiel a su esposa con Alice Huang, ejecutiva de la empresa de computación en la nube de Singapur, MegaSpeed. Este lunes, las acciones de la empresa cayeron un 5.3% a las 12:00 (tiempo del centro de México), representado una pérdida de 238,814 millones de dólares en el valor del gigante de chips de Inteligencia Artificial, y abrió la puerta a un presunto caso de espionaje.

Luego de que se diera a conocer esta noticia, la junta directiva de la compañía dijo que Huang fue objeto de una “operación de inteligencia extranjera”, mientras que el ejecutivo, tras aceptar la infidelidad, comunicó que apoyará la investigación y cooperará con ella. “Le fui infiel a mi esposa. Mis acciones la lastimaron a ella y a nuestros hijos. No hay excusa para lo que hice”, dijo Huang en un comunicado.

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En su punto más bajo desde el fin de semana, el valor de mercado de Nvidia cayó un 8.8%, es decir, un impacto en el valor de mercado de 395,528 millones de dólares.

El liderazgo de Jensen Huang en Nvidia bajo escrutinio

Para los inversionistas, la infidelidad de Huang representa un problema de confianza sobre cómo puede hacer negocios, pero también por el hecho de que representa una brecha de seguridad nacional en torno a las prohibiciones en las exportaciones de chips de Estados Unidos a China .

Una de las interrogantes es qué pasará con Huang al frente de Nvidia y mientras se espera el resultado de la investigación interna de la compañía, el caso ya generó reacciones. Dan Ives, director sénior de la firma de análisis Yorkville Ives & Co, dijo que Jensen no es solo un líder en Estados Unidos, sino a nivel mundial, lo que genera mayor interés.

“Desde la perspectiva del inversor, la preocupación evidente en esta situación es si Jensen seguirá siendo el CEO. El mercado diría que probablemente sí, pero dada la investigación de la junta directiva, cualquier cosa podría pasar, y eso genera gran incertidumbre”, dijo Ives a CNBC.

Aunque este caso también abrió la puerta a un posible espionaje por parte de China para obtener información en torno a eludir las restricciones comerciales sobre las exportaciones de chips, lo que representa un problema de seguridad nacional, el presidente estadounidense, Donald Trump , mostró su apoyo hacia Huang.

“Creo que es un tipo honorable. Creo que probablemente tenga una excusa, tienen que escucharla”, dijo el mandatario a los periodistas el domingo. “Ha hecho un trabajo increíble por nuestro país”.

Por su parte, el Consejo de Administración de los Estados Unidos dijo que si bien no existen motivos para creer que se hayan visto comprometidos ni la seguridad nacional ni los secretos de Nvidia, se deberá examinar toda la información disponible en torno a este caso, pues la compañía es la principal responsable de desarrollar el hardware que hace funcionar los modelos de OpenAI, Meta, Anthropic o Google, entre otros gigantes.

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¿Qué es MegaSpeed? La empresa detrás del escándalo de Nvidia

MegaSpeed, con sede en Singapur, está en el punto de mira internacional por su relación con el caso de Nvidia. La empresa se dedica a la venta de servicios con sede en la región de Asia-Pacífico que requieren de grandes cantidades de cómputo informático, generalmente para la construcción de proyectos de IA.

La firma se presenta como un “socio comercial clave” del negocio de Nvidia en la región, por lo que le permite a sus clientes tener acceso a alquilar las GPU diseñadas en Estados Unidos, algo que genera mayor controversia sobre su relación con China.

No obstante, es importante señalar que la forma de operar de esta empresa se basa en un acceso remoto, es decir, los clientes no deben comprar ni operar todo el hardware por sí mismas, lo cual les permite a los usuarios chinos tener acceso a chips avanzados.

Desde 2025, el gobierno estadounidense ya había investigado la estructura de propiedad de MegaSpeed y si había introducido de contrabando chips de Nvidia dentro del territorio chino, algo que la compañía negó y calificó de “información engañosa e insinuaciones incorrectas”.

Alice Huang, la presunta espía de Nvidia

Por su parte, Alice Huang es una ejecutiva de MegaSpeed, además de un “agente de inteligencia chino del que se tiene constancia pública”, según un comunicado del Comité Selecto de la Cámara de Representantes sobre China el 5 de noviembre.

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De acuerdo con The New York Times, la primavera pasada se distribuyó un memorando entre los responsables políticos de la administración Trump en el que se identificaba a una empresaria china con una estrecha relación con Jensen Huang como la persona que transmitía información sobre chips de IA estadounidenses a la principal agencia de espionaje de Pekín y que buscaba influir en las políticas gubernamentales.

El diario también reportó que Alice Huang tiene “buenos contactos” entre los altos ejecutivos de la industria de los semiconductores, además de que ella ayudó a fundar MegaSpeed en 2023, poco después de que el gobierno estadounidense impusiera las primeras restricciones a las exportaciones de chips a China.

El caso también reavivó el escrutinio sobre los comentarios de Jensen Huang sobre la posibilidad de regresar al mercado chino. El 22 de octubre, por ejemplo, durante el programa del periodista Arjun Kharpal de CNBC, señaló que ningún mercado estará cerrado para siempre.

“Por lo tanto, el mercado tiene que estar abierto y ser acogedor. No hay razón para creer que ese mercado vaya a estar cerrado a los mejores competidores del mundo, y Nvidia es sin duda la mejor del mundo en lo que hacemos”, comentó.

Sobre la posibilidad de un caso de espionaje, el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de China, Guo Jiakun, declaró este lunes que la “supuesta narrativa del espionaje chino” carecía de fundamento, según informó Reuters.

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