La infidelidad de Jensen Huang con una espía china le cuesta a Nvidia 238,814 mdd

En su punto más bajo desde el fin de semana, el valor de mercado de Nvidia cayó un 8.8%, es decir, un impacto en el valor de mercado de 395,528 millones de dólares.

El liderazgo de Jensen Huang en Nvidia bajo escrutinio

Para los inversionistas, la infidelidad de Huang representa un problema de confianza sobre cómo puede hacer negocios, pero también por el hecho de que representa una brecha de seguridad nacional en torno a las prohibiciones en las exportaciones de chips de Estados Unidos a China .

Una de las interrogantes es qué pasará con Huang al frente de Nvidia y mientras se espera el resultado de la investigación interna de la compañía, el caso ya generó reacciones. Dan Ives, director sénior de la firma de análisis Yorkville Ives & Co, dijo que Jensen no es solo un líder en Estados Unidos, sino a nivel mundial, lo que genera mayor interés.

“Desde la perspectiva del inversor, la preocupación evidente en esta situación es si Jensen seguirá siendo el CEO. El mercado diría que probablemente sí, pero dada la investigación de la junta directiva, cualquier cosa podría pasar, y eso genera gran incertidumbre”, dijo Ives a CNBC.

Aunque este caso también abrió la puerta a un posible espionaje por parte de China para obtener información en torno a eludir las restricciones comerciales sobre las exportaciones de chips, lo que representa un problema de seguridad nacional, el presidente estadounidense, Donald Trump , mostró su apoyo hacia Huang.

“Creo que es un tipo honorable. Creo que probablemente tenga una excusa, tienen que escucharla”, dijo el mandatario a los periodistas el domingo. “Ha hecho un trabajo increíble por nuestro país”.

Por su parte, el Consejo de Administración de los Estados Unidos dijo que si bien no existen motivos para creer que se hayan visto comprometidos ni la seguridad nacional ni los secretos de Nvidia, se deberá examinar toda la información disponible en torno a este caso, pues la compañía es la principal responsable de desarrollar el hardware que hace funcionar los modelos de OpenAI, Meta, Anthropic o Google, entre otros gigantes.