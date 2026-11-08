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El escándalo que sacude a Nvidia y pone a su cofundador bajo la lupa de Estados Unidos

El caso ocurre en un momento de tensión entre Estados Unidos y China por el desarrollo de inteligencia artificial y las restricciones a la exportación de los chips más avanzados.
dom 08 noviembre 2026 07:01 PM
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Jensen Huang
En un mensaje dirigido a los empleados de Nvidia el domingo, Huang reconoció una aventura amorosa. (JOEL SAGET/AFP)

El gigante estadounidense de los microprocesadores Nvidia anunció el domingo la apertura de una investigación independiente tras recientes reportes de prensa que mencionan una operación china de espionaje al cofundador y presidente ejecutivo de la compañía, Jensen Huang.

Nvidia es líder mundial en la producción de los chips con los que se entrenan y ejecutan modelos de inteligencia artificial (IA) y es una de las empresas con mayor valoración del mundo.

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A finales del mes pasado, The New York Times reportó que funcionarios de inteligencia de Estados Unidos concluyeron que una ejecutiva empresarial china -con la que Huang admitió tener una relación- trabajaba para Pekín, y que estuvo filtrando información.

La mujer -identificada como Alice Huang y también conocida como Huang Le, sin parentesco con Jensen Huang- es una ejecutiva relacionada con la empresa de centros de datos Megaspeed, basada en Singapur.

"No fui fiel", confiesa Jensen Huang

En un mensaje dirigido a los empleados de Nvidia el domingo, Huang reconoció una aventura amorosa y se disculpó tanto con su familia como con el personal de la compañía.

"No fui fiel a mi esposa", dijo. "Mis acciones la lastimaron a ella y a nuestros hijos. No hay excusa para lo que hice. Lo lamento profundamente".

Reunión de Xi Jinping y Trump

El New York Times refiere que Huang pudo haber revelado información sobre lo que el presidente estadounidense, Donald Trump, piensa sobre la inteligencia artificial.

Es probable que el tema de la inteligencia artificial surja en las conversaciones previstas de Trump con el presidente chino, Xi Jinping, a finales de este mes, en el marco de una cumbre en China.

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Nvidia indicó en un comunicado que abrió una investigación independiente luego de las "recientes informes de que el fundador y director ejecutivo Jensen Huang ha estado en la mira de de la inteligencia extranjera", sin mencionar ningún país en específico.

"La investigación del Consejo examinará toda la información disponible", agrega.

El gobierno chino ha calificado el informe del New York Times como "especulaciones infundadas".

China compite por el dominio de la IA con Estados Unidos, que restringe la exportación a ese país de los chips de silicio más avanzados.

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¿Quién es Jensen Huang, el fundador de Nvidia?

Nació en Taiwán en 1963 y se trasladó a Estados Unidos durante su infancia. Estudió Ingeniería Eléctrica en la Universidad Estatal de Oregón y posteriormente obtuvo una maestría en la misma especialidad en la Universidad de Stanford.

En 1993, cuando tenía 30 años, cofundó Nvidia junto con Chris Malachowsky y Curtis Priem.

Desde entonces se ha mantenido como presidente y director ejecutivo de la compañía, que inicialmente desarrollaba tecnología gráfica para videojuegos y computadoras.

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Uno de los momentos clave de su trayectoria llegó en 1999, cuando Nvidia presentó su primera unidad de procesamiento gráfico (GPU), tecnología que posteriormente se convirtió en una pieza fundamental para el desarrollo de la inteligencia artificial, la computación de alto rendimiento y los centros de datos.

Bajo su dirección, Nvidia pasó de ser una empresa enfocada en gráficos para videojuegos a convertirse en uno de los principales proveedores de chips y plataformas para inteligencia artificial. Huang también es reconocido por su característica chamarra negra de cuero, que se ha convertido en parte de su imagen pública.

En 2026 fue incorporado al Consejo de Asesores sobre Ciencia y Tecnología del presidente de Estados Unidos.

Con información de AFP

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